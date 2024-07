Karen Sevillano se despachó (otra vez) contra RCN: hasta ahora se dio cuenta de un detalle

Sevillano ha arremetido contra la producción del programa, acusándolos de "dañarle la imagen" solo para aumentar el rating.

Karen Sevillano, ganadora de la primera edición del reality de RCN, “La Casa de los Famosos Colombia”; continúa generando polémica con sus declaraciones en redes sociales.

En una reciente transmisión en vivo, la influencer caleña afirmó que la producción del canal la mostró desnuda durante la primera semana del programa, una revelación que respalda las críticas de su novio. "Me enteré de que me habían pasado por televisión desnuda. Me pareció súper bajo cuando nos pusieron a ver la película y nos dejaron a nosotros como los malos. Eso fue muy evidente", expresó Karen.

Sevillano también ha mencionado que la producción del canal RCN se demoró en pagarle su premio, lo que añade más tensión a su relación con el programa. "Si la gente no estaba viendo ese reality, lo entraba a ver para comprobar que yo era la porquería, porque eso era lo que salían a hablar los eliminados y de pronto mucha gente entró y me terminó queriendo", indicó la creadora de contenido.

Cabe recordar que, la creadora de contenido se había quejado anteriormente por la demora de RCN en pagarle su premio, insinuando de manera jocosa que "le estaban mamando gallo".