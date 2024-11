Pipe Bueno habló de los memes que le hacen, ¿el 'destino final' de los famosos?

El cantante de música popular se refirió en una entrevista frente a los memes que le realizan.

Pipe Bueno, reconocido cantante de música popular, ha sido el centro de críticas por miles de usuarios en redes sociales, quienes aseguran que es el destino final de los famosos. Las divertidas creaciones empezaron tras hacerse pública una foto con Legarda, la ex pareja de Luisa Fernanda W, su actual esposa.

Los memes siguieron cuando otras celebridades con las que Bueno se ha fotografiado, fallecieron tiempo después, de ahí a que se populariza la leyenda en la que el cantante sería ave de mal agüero.

“Al principio me quedé como '¿Qué está pasando aquí?'. Pero después ya me dio risa y ahora hasta yo los comparto", afirmó Bueno. Además, indicó que los internautas no son los únicos que bromean con los memes, sus propios amigos también lo hacen.