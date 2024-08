Valdiri se niega a hablar de Saruma en una polémica entrevista

La pareja parecía tener un matrimonio perdurable y feliz.

Andrea Valdiri y Felipe Zaruma dieron por finalizada su relación en noviembre de 2023, un año después de haber contraído matrimonio en abril de 2022. Pese a que la pareja no compartió públicamente las razones por las que terminó su historia de amor, los comentarios en redes sociales apuntaban a una presunta infidelidad por parte de Zaruma.

Desde el momento que se dio a conocer la noticia de su separación, Valdiri y Zaruma comentaron algunos de los motivos que los llevaron a tomar esta compleja decisión, aunque no revelaron muchos detalles. Hasta el momento, cada uno ha seguido con su vida por caminos distintos.

Sin duda alguna, la noticia del divorcio desconcertó a todos los seguidores de los creadores de contenido, puesto que la pareja parecía tener un matrimonio perdurable y feliz, según se evidenciaba en sus publicaciones en redes sociales.

Leer: Westcol, podría ser el nuevo alcalde de Medellín

Recientemente, en una entrevista para un pódcast, Valdiri tocó varios temas sobre su vida personal, su trabajo en las redes sociales y sus relaciones sentimentales. No obstante, el diálogo tomó un giro controversial cuando la barranquillera se mostró visiblemente enojada al ser cuestionada sobre sus exparejas.

En la entrevista, Dimeloking pretendía preguntar sobre la ruptura con Saruma, pero Valdiri ni siquiera lo dejó terminar de formular la pregunta, de inmediato lo interrumpió para dejar claro que no hablaría sobre los hombres con los que había estado, específicamente, sobre su expareja.

“¿Tú me vas a preguntar de la chu… mía o de la carrera? Porque si es así, me paro y me voy. La idea no es hablar de los machos, yo no quiero hacer famoso a más nadie, no tengo que hablar de ningún macho aquí”, expresó algo molesta Valdiri.

Leer: Conductor borracho atropelló una pareja de motociclistas y la arrastró por varios metros

Seguidamente, Andrea Valdiri recalcó que su relación con Felipe Zaruma había terminado en buenos términos y que no había ninguna necesidad de compartir más detalles al respecto. Asimismo, aseguró que tomó la decisión de tener en privado todo el tema de su divorcio para evitar inconvenientes.

“Si hablo, está mal, y si no, también. El tiempo lo dirá todo. Yo corto las cosas de raíz, y mis relaciones no han funcionado. La gente me juzga, pero no se trata de cuánto dura una relación, sino de si me siento feliz. Lo bonito se debe recordar y ya”, puntualizó Valdiri.