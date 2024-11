Delincuente lesionó a taxista mientras lo atracaba

Hasta la fecha, han capturado a 733 personas por hurto y 163 por otros delitos.

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, luego de un nuevo caso de violencia registrado el pasado domingo 17 de noviembre en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En esta ocasión, dos hombres engañaron a un taxista para que los transportara hasta un destino específico. Al llegar, lo sometieron con armas de fuego y cuchillos para robarle sus pertenencias.

El violento asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad del vehículo y fue rápidamente difundido en redes sociales, donde se pudo identificar el rostro de uno de los agresores. Los atacantes, que operan durante las horas de baja circulación vehicular, solicitan los servicios mediante aplicaciones móviles y llevan a las víctimas a zonas oscuras y solitarias para cometer sus delitos.

Un segundo taxista relató cómo fue abordado de manera similar. En una entrevista explicó: "Me pidieron un servicio, abrieron la puerta, uno se subió adelante y el otro atrás. El de atrás me mostró una pistola, mientras el otro me intimidaba con un cuchillo. Me robaron todo lo que tenía de valor".

Leer: Así reaccionaron los seguidores tras la eliminación de Cony Camelo

Ambos hechos ocurrieron en el barrio San Jorge de la misma localidad. En el segundo incidente, el conductor logró escapar y alertar a la Policía, lo que dio inicio a una persecución que terminó con la captura de uno de los asaltantes. Durante su arresto, se le incautó un arma de fuego y 160 mil pesos, parte del dinero robado. Sin embargo, el cómplice, identificado a través de las cámaras de seguridad, sigue prófugo.

"Todo sucedió en cuestión de segundos, pero mi reacción fue clave para que las autoridades actuaran rápidamente", destacó el taxista, quien agradeció la intervención policial.

El aumento de estos robos violentos ha generado gran preocupación entre los conductores de servicio público, quienes exigen mayor vigilancia en las zonas de riesgo, especialmente durante las horas nocturnas. La comunidad de taxistas expresó su temor ante el incremento de robos bajo modalidades de engaño y la creciente violencia en la ciudad.

Leer: 'El Grinch Colombiano’ se atravesó en ciclorruta para no dejar transitar a los motociclistas

En respuesta, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, hasta la fecha, han capturado a 733 personas por hurto y 163 por otros delitos, gracias a los esfuerzos de patrullaje y las denuncias ciudadanas.

El concejal Leandro Castellanos, quien compartió el video del ataque, resaltó la gravedad de la situación, en el que se escucha al conductor implorar: "Todo bien, no me haga nada", mientras el ladrón lo amenaza con un arma. La viralización de este material ha hecho que la inseguridad en la ciudad se mantenga en el centro del debate público.