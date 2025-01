Perrita de 13 años se despidió de su familia, sus últimas horas de vida conmueven

La historia de Romina, una chihuahua mexicana que compartió 13 años de vida con su dueña Andrea, ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.



A través de un video, publicado en las redes sociales de Andrea, se muestra el último día que vivió la canina, además de su historia, resaltando el profundo vínculo con su cuidadora. Todo empezó, cuando Romina sufrió el ataque de otro perro en un parque, lo que le causó graves heridas, a pesar de llevarla rápidamente al veterinario, el tratamiento recibido no logró curar las lesiones, y una posterior infección empeoró su estado de salud.

“Me llamo Romina y hoy es mi último día en la tierra. A mi mamá en el veterinario le dieron el diagnóstico de que mis heridas no cerraban y de que cada día me iba a sentir peor y mis órganos se iban a dañar por tanta medicina. Así que mi mamita tomó la mejor decisión que pudo haber tomado, dejarme descansar, porque yo ya me siento muy cansada. Tengo trece años a su lado y de verdad que ha sido una vida fantástica. Hemos ido de viaje a la playa, a las montañas. Nos hemos mudado cinco veces de casa durante toda mi vida, y también fui testigo de cuando nació el bebé humano de mi mamá”, se escucha en el vídeo.

Ante esta situación, Andrea tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia a su amada compañera y documentar sus últimos minutos de vida, brindándole un día lleno de cariños y mimos, incluso dandole alimentos que normalmente no le daba.

“Hoy fue un día mágico, porque hicimos todo aquello que está prohibido, porque a veces no se puede hacer todo. Tenemos que tener reglas. Hoy nos comimos una pizza de pepperoni con extra queso, y luego pasamos al atardecer mientras nos daba el solecito recordando cuando aprendí a nadar en una alberca y yo estaba bien chiquitita. Ya después, vi llorando a mi mamá y yo me quería levantar, porque a mí no me gusta que esté llorando. Pero en eso, que sacó una sorpresa, sacó un delicioso pastel de tres leches de vainilla, mi favorito. No me dejaba comer mi mamá tanta azúcar porque eso puede dañar mi salud, pero hoy fue un día muy especial y nos comimos una rebanadita de pastel”, prosigue el vídeo.

Con una voz dulce y conmovedora, "Romina" narra cómo su dueña la llenó de cariño y le dedicó toda su atención, preparándole su comida favorita (pollo desmenuzado) y creando un molde de su patita como recuerdo, “yo me he dormido con mi mamá desde que llegué el primer día con ella, desde que estaba muy chiquitita hace trece años. Nos hemos dormido siempre calientitas juntas en la misma cama. Ya nos íbamos a dormir y no me dejaba dormir. Me empezó a decir que ella me iba a extrañar y que su vida no iba a ser igual, pero yo siempre la voy a acompañar. Yo no me voy a ir, solamente voy a dejar la vida en la tierra, pero voy a seguir siendo un angelito”.

Finalmente, Romina menciona la visita de su veterinaria, la doctora Joselyn, quien finalmente le aplicó la inyección que la hizo dormir profundamente, “más o menos como a las dos cuarenta de la tarde escuché que se estacionó un coche afuera de mi casa, y yo me fui corriendo porque dije, ay, ella es la que me inyectaba todos los días en el hospital. Sí, era mi doctora Joselyn, y empezó a hablar con mi mamá y me pusieron un suero primero para tranquilizarme. Y después de un ratito, mi mamá le dijo, estoy lista”.

“La doctora me inyectó algo y a mí me dio un sueño muy, muy profundo. No me quería dormir, pero el sueño me ganaba, y a lo lejos escuchaba a mi mamita diciendo que yo la había hecho muy feliz durante trece años, y ella me tapó mis ojitos, y yo por fin ya me quedé súper dormidita porque estaba muy cansada. Fueron trece años maravillosos de mi vida. Tuve una vida perruna maravillosa, la voy a extrañar mucho”.