El Club de las 5 a.m.: ¿por qué es el libro más leído en Colombia?

El libro más leído en Colombia en 2022, según Nielsen BookScan y la Cámara Colombiana del Libro, es El Club de las 5 a.m., una guía sobre cómo levantarse a esa hora lo puede ayudar a alcanzar el éxito. ¿Funciona? Solo usted puede decidirlo si lo intenta. A continuación, lo que nos enseña el libro.

De pie en la plaza al pie de la famosa Plaza de España, el multimillonario, el empresario y el artista observaron sus alrededores. Es hora, dijo el multimillonario, de aprender cómo puede transformar su creatividad, rendimiento, utilidad, riqueza y productividad: debe levantarse a las 5:00 a.m.

Pero solo hacer esto no funcionará: tendrá que aplicar la fórmula 20/20/20: 20 minutos para moverse, 20 minutos para reflexionar y 20 minutos para aprender.

El canadiense Robin Sharma es un gurú del liderazgo al que le encanta ayudar a otros a ser más productivos.

Sharma presenta un caso convincente que persuadirá incluso a las personas que más aman dormir tarde, de que para ser verdaderamente exitosos, debemos comenzar nuestros días con una intención precisa... ¡Y aprovechando el tiempo!

Así que, a continuación, encontrará las enseñanzas más importantes del libro, que se ha convertido en un éxito de ventas en el país, hasta llegar a ser el número uno.

Las tres lecciones de El club de las 5 a.m.

1. Si quiere tener éxito, despierte a las 5:00 a.m. ¿Por qué? Nuestras mentes tienen una cantidad limitada de “ancho de banda”. Cuando llenamos nuestro día con las redes sociales, las interacciones con quienes nos rodean, la televisión, etc., llenamos este ancho de banda hasta el punto de que no podemos asimilar nada más antes de que termine el día. Si se despierta a las 5 a.m., encontrará que puede concentrarse en una cosa sin estas distracciones.

2. Encuentre el equilibrio en los cuatro “imperios interiores” para encontrar el autodominio. Aquí hay otra lección valiosa sobre el éxito: no se concentre solo en los pensamientos optimistas, junto a su mentalidad, también tiene su salud, corazón y alma. Así que debe comprometerse a hacer ejercicio le ayudará a tener energía, liberar estrés y ser más feliz.

3. Use la fórmula 20/20/20 para preparar su día para el éxito. A estas alturas se estará preguntando si es tan importante levantarse a las 5 a.m. ¿Qué debe hacer cuando se levanta tan temprano? Es completamente posible levantarse tan temprano y perder el tiempo extra usándolo para ver las noticias o desplazarse por las redes sociales. Pero hay un plan perfecto: la regla 20/20/20: 20 minutos a tres actividades: hacer ejercicio, meditar y aprender algo útil. En ese orden.

Dato

- La psicóloga Gema Cuevas explica que ser nuestro plan A es nuestra prioridad, es decir, elegirnos antes que a cualquier cosa, velar por nuestro bienestar y por quien queremos ser. Esa es la filosofía de Robin Sharma.

