Actriz de Pasión de Gavilanes mostró cómo avanza en su lucha contra el cáncer

La recordada actriz de Pasión de Gavilanes, Kristina Lilley, contó a través de sus redes sociales cómo va su proceso de lucha contra el cáncer.

En unos de sus más recientes post, mostró cómo tuvo que raparse el pelo como consecuencia de las quimioterapias a las cuales debe someterse.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, comentó la actriz.

“Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastantes complejas y tristes. Perder el pelo es duro. Pero bueno, ahí voy”, agregó la actriz de 59 años y recordaba por su papel de Gabriela de Elizondo.

Cientos de personas comenzaron a expresar sus sentimientos de solidaridad hacia Kristina Lilley, deseándole una rápida recuperación.

“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero bueno ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, finalizó la actriz.

