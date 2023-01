La violinista holandesa Anuschka Pedano se presentará en Ibagué: asista al recital de manera gratuita

Contenido Exclusivo

La violista en formación, llegará directamente desde el Conservatorio de Ámsterdam (Holanda), hasta la sala de conciertos del Conservatorio del Tolima.

En su propósito y compromiso de seguir nutriendo a Ibagué y a la región en materia cultural, a través de la música en todas sus sonoridades tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional, el Conservatorio del Tolima trae como invitada especial a la violista Anuschka Pedano.

Anuschka es una joven de 22 años, de raíces Holando-argentinas, estudiante del Conservatorio de Ámsterdam, apasionada y muy talentosa, considerada uno de los grandes talentos de la viola de su generación.

“Inicié en la música desde pequeña, a mis 7 años me enamoré primero del violín, sin embargo no me sentía muy cómoda con su sonido, hasta que escuché una pieza para viola y orquesta que me enamoró y quise cambiar de instrumento, uno que fuera para mí y con el cual pudiera expresarme musicalmente como si fuera mi voz, así me decidí por la Viola”, reveló la intérprete de la música clásica.

Formación académica y profesional

La artista en formación ha sido ganadora de múltiples premios, y ha quedado como finalista en concursos nacionales e internacionales, desde su frecuente participación como invitada en festivales de música y conciertos en diferentes países, entre ellos Francia, Países Bajos, Alemania y Rusia.

Ha trabajado con músicos importantes como: Jerôme Pernoo, Lucas Debargue, Bruno Phillippe, Quatuor Arod y muchos más. Ha asistido a innumerables masterclasses de maestros como: Jürgen Kussmaul, Sven Arne Tepl, Alexander Pavlovsky, Orfeo Mandozzi, Jerôme Pernoo, Alexandra Soumm, Nicholas Angelich, Alexander Pavlovsky del cuarteto Jerusalem y los miembros del Zemtsov Viola Quartet, entre otros.

También ha realizado estudios de viola con Julia Dinerstein, Michael Kugel y actualmente con la reconocida violista japonesa Nobuko Imai en el Conservatorio de Ámsterdam. Dentro de sus trabajos como solista, ha tocado con las orquestas Koninklijke Marinierskapel, ‘Domestica Rotterdam’, ‘Sinfonia Rotterdam’ y ‘LGT Young Soloists’ con quien ha grabado CDs.

Pedano viajó directamente desde Holanda (país donde reside), hasta la Capital Musical de Colombia, para presentarse hoy, a partir de las 7 p.m., en el Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, donde el público podrá disfrutar de manera gratuita de un magistral recital de viola y piano dirigido por Anuschka (viola) y Felipe Calle (piano).

“El repertorio que elegí, demuestra en realidad todos los aspectos de la viola, la sororidad, la melancolía, la virtuosidad entre otros, que la convierten en un instrumento muy versátil. La viola no es tan conocida como tal para conciertos en solista o recitales, así que la idea es dar a conocerla como protagonista”, puntualizó.

Repertorio del Recital de viola y piano

-Cesar Franck (1822-1890) - Sonata para violín y piano en La Mayor

-Dmitri Shostakovich (1906-1975) ‘The Gadfly Suite’

- Max Bruch (1838-1920) ‘Romanza’ para viola y orquesta

-Henri Büsser (1872-1973) ‘Allegro Appassionato’

