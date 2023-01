¡Atención! Famoso cantante de música popular podría ir a la cárcel por homicidio: esto se sabe

El cantante de música popular Jhon Freddy Burbano fue acusado formalmente este miércoles por el delito de homicidio, tras resultar involucrado en un estrepitoso accidente de tránsito, donde una joven perdió la vida.

Cabe recordar que el pasado 9 de julio de 2022, el cantante tuvo un accidente de tránsito en el que se vio comprometido un taxi, en el que iba Karen Molina. Al parecer, el cantante estaba condiciendo bajo los efectos del alcohol cuando se registró el fuerte choque en la localidad de Puente Aranda en Bogotá.

En el hecho, resultaron dos personas heridas y una fallecida.

De acuerdo con la acusación hecha por la Fiscalía ante la juez 39 de Conocimiento de Bogotá, Burbano tenía nivel 3 de alicoramiento.



“Se establece que Jhon Freddy Burbano presentaba estado de embriaguez grado tres y era consciente de las consecuencias que generaría su actuar”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.

Burbano había sido imputado por estos hechos el pasado mes de julio de 2022. Fecha en la que se declaró inocente y no fue enviado a prisión. Esto porque la Fiscalía no cumplió con la carga argumentativa necesaria para que se aprobara esta solicitud.



"Esta funcionaria considera que no se reúnen los requisitos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en casa por cárcel. Este caso ocurrió el sábado y las audiciones solo llegaron hasta el domingo, donde puede verse que el tiempo era muy corto para la Fiscalía, tanto así que ni siquiera trajeron el dictamen de alcoholemia", dijo la Juez al momento de tomar su decisión.

Las redes sociales

Tras conocerse el lamentable hecho, muchos internautas han manifestado sus opiniones al respecto, donde señalan que lo justo es que el artista pague su error:

#CaracolNoticias Ni una más. Karen Molina Luna merece justicia, Fredy Burbano a la cárcel. Por sus excesos hoy ella está muerta. No más impunidad. Hoy es la audiencia de este sr que por exceso de velocidad la mató en un accidente automovilístico. Solidaridad con su familia...🌻🎗 — Lucia Villamil (@LuciaVillamil6) July 11, 2022

Se viene la feria de Arbeláez, Cundinamarca, y en sus conciertos principales está dizque Fredy Burbano, Ahh? Ese tipo no debería estar en la cárcel? Donde queda la responsabilidad de alguien que mató a otra persona estando borracho? — Micifú 🐈 (@_Zulmicifu_) August 6, 2022

