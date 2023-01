¡Lo último! Gustavo Bolívar solicitó aplazar la declaración sobre denuncia de trata de personas ¿Por qué?

El ex congresista argumentó que la petición de reprogramar la cita se debe a que se encuentra fuera del país y no tiene acceso a internet constante

Por tercera vez, el ex congresista Gustavo Bolívar solicitó aplazar la declaración para ampliar la denuncia sobre la supuesta red de trata de personas en el Congreso de la República. Desde este lunes 16 estaba citado para ampliar la información ante la Fiscalía General de la Nación.

Bolívar argumentó que la decisión de reprogramar la cita se debe a que se encuentra fuera del país y no tiene acceso a internet constante. Sin embargo, en Twitter el ex congresista escribió las razones por las cuales no presentó la denuncia anteriormente.

Puede leer: Fiscalía abre investigación por presunto acoso y trata de personas en el Senado

“Lo hice por respeto a las víctimas, el pesar que me da a mí esta situación, mujeres que estudian, padres que se endeudan, ellas mimas se endeudan para pagar un Icetex y todo queda resumido a ‘dame su vagina y te doy un contrato’. La gente no denuncia porque mire lo que me pasó a mí, me crucificaron en redes sociales, la gente que quiere morbo, yo no puedo denunciar a los victimarios sin una prueba”, escribió.

Asimismo, explicó que las personas que le dijeron lo sucedido le pidieron no decir sus nombres, ni tampoco los nombres de los implicados en el caso. “Ya la víctima amedrantada, amenazada o comprada va a decir que yo nunca dije nada eso al Senador. Termino yo clavado, indemnizando a los victimarios por haber dañado su buen nombre. Y como si fuera poco la justicia cae sobre mí”.

Gustavo Bolívar está citado, además de la Fiscalía General, también cuenta con citación de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y la Comisión Ética del Senado.

