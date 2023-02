¡Atención! Están amenazando a la mamá y mejor amiga de Valentina Trespalacios: las culpan

Las personas están amenazando a estas dos mujeres, acusándolas de ser cómplices y haber “vendido” a la joven DJ. Ellas se defienden.

Conforme pasaban los días en torno al caso de Valentina Trespalacios, tras hallarla sin vida dentro de un basurero en la localidad de Fontibón en Bogotá, crecían las sospechas frente a John Poulos, su novio estadounidense y prometido.

No obstante, también crecían los rumores y especulaciones en redes sociales, donde usuarios armaron historias en las que involucraron a la mejor amiga de la DJ, Silvana Núñez, y la madre de la fallecida, Laura Hidalgo, quienes ahora viven una pesadilla doble: llorar a la joven y enfrentar las amenazas.

El acoso en redes

Silvana Núñez y Laura Hidalgo, dialogaron para el programa Testigo Directo, donde se defendieron de las acusaciones injustas de las que están siendo víctimas. Por el lado de la mejor amiga, fue ella quien entregó el WhatsApp de Valentina Trespalacios a los investigadores, al descubrir que su amiga lo había dejado abierto en su computador.

Este chat fue pieza clave, pues en una foto se veía la fotografía de la maleta en la que John Poulos habría escondido el cuerpo para luego deshacerse de él.

La joven, está recibiendo cientos de amenazas contra su vida en sus redes personales, de personas acusándola de “envidiosa”, de “hacer que mataran a la DJ”, y diciéndole que “la va a pagar caro”. En su testimonio, narró que cuando conoció al novio de su amiga, le pareció una buena persona y nunca sospechó que todo acabaría de forma tan trágica.

“Lo que sí te puedo confirmar, es que él era una persona demasiado celoso, muy posesivo con ella, al extremo. Le revisaba todo el tiempo las redes sociales, que donde está, muéstrame, que contéstame las videollamadas, dime quién es él. Como acechándola por medio del internet, a quien agregaba, a quien no”, confesó la joven.

La madre, por su parte, se desahogó y encaró a quienes especularon diciendo que ella y su hija tenían una banda para estafar extranjeros y obtener dinero, incluso, comentarios que la acusan de “venderla”.

“Como es que viene un hombre, destruye su vida, y antes dicen que teníamos una banda, que teníamos algo planeado contra él, dónde le cabe a la gente eso tan horrible (…) Mi hija siempre me decía que me amaba, que me amaba demasiado, a sus hermanos (…) ella me contaba todo a mí”, expresó Hidalgo.

También contó que le había preguntado a Valentina cómo era que Poulos le iba a proponer matrimonio si él ya estaba casado en Estados Unidos, pero la joven le explicó que se estaba divorciando. “Nunca pensamos que los sueños de mi hija se fueran a destruir”.

Añadió: “como pueden inventar que yo como madre, yo no necesito vender a mi hija, yo soy una persona humilde y trabajadora”.

