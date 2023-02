“La Fiscalía nos ve como competencia” Asegura Luz Marina Monzón, directora de la UBPD 

Luz Marina Monzón, quien está a días de dejar su cargo como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP), dijo que entre las cifras más representativas que entregó la unidad se encuentra que 104.602 personas fueron víctimas de desaparición en el conflicto armado, de los cuales 749 cuerpos han sido recuperados y tan solo 14 identificados.



También le pidió a la Fiscalía mayor articulación en esta búsqueda, pues siente que la entidad los ve como una competencia.



Preguntas y Respuestas

En 5 años, la Unidad de Búsqueda ha logrado recuperar más de 749 cuerpos de un universo de más de 100.000 desaparecidos, pero tan solo 14 han logrado ser identificados.

¿Por qué esta cifra tan baja?

La Unidad tiene, de acuerdo a lo que establece el decreto, un soporte técnico en el Instituto de Medicina Legal, lo que significa que este tiene que hacer el proceso de análisis antropológico médico y forense de los cuerpos, y a la vez, con base en esa información, cruzar toda la que sea necesaria para la identificación de los cuerpos que se le entregan. Pero ese proceso implica disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que no se han fortalecido. Yo valoro el esfuerzo que ha hecho el Instituto de Medicina Legal, pero yo no puedo decir que tienen la capacidad, porque no se ha cumplido con esa obligación y el Instituto reconoce que no tiene toda la capacidad. Creo que hay como una brecha entre la labor de recuperación de cuerpos y la labor de análisis de los cuerpos e identificación, y por eso la Unidad ha venido recuperando los cuerpos en la medida en que la información le ha permitido hacerlo, pero también ha enfrentado una dificultad que es esta y es: recuperados los cuerpos a dónde los llevamos.

¿Cómo ha sido el trabajo con la Fiscalía en esta coordinación con las instituciones?

Yo siento que la Fiscalía nos ve a nosotros como una competencia y mientras tenga esta visión, no va a aprovechar la oportunidad que tiene de articular para avanzar, no solamente en la búsqueda que está dirigiendo la Unidad, sino en la búsqueda que ellos ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Si existe una institución que tiene equipos y que está dedicada solo a esto, por qué no articularnos y superar las dificultades de esta mirada de competencia y más bien ponernos a mirar qué oportunidades tenemos para avanzar.

¿Han contado con los recursos suficientes para adelantar esta labor?

El Gobierno no nos ha dado los recursos que le hemos pedido cada año, nos ha dado menos de lo que le hemos solicitado. Sin embargo, nosotros hemos podido organizarnos con esos recursos para avanzar. Este último Gobierno tuvo un gesto y es que nosotros hicimos un protocolo de relacionamiento que acordamos en consulta previa con los pueblos afros, que nos llevó a asumir un compromiso y es la socialización de esos protocolos, y necesitábamos una plata adicional dentro del presupuesto, y este Gobierno sí lo gestionó y lo incluyó dentro del presupuesto.

¿Qué ha pasado con la búsqueda de los desaparecidos por falsos positivos?

Por un lado, hemos recibido información de la Comisión de la Verdad, que tuvo en su mirada esto para saber la verdad de lo ocurrido. Por otro lado, tenemos información de la JEP, y las solicitudes de búsqueda que nos han ido llegando de las víctimas.

Desde hace un año también estamos empezando a tener un plan de trabajo con los miembros de la Fuerza Pública que son comparecientes allá, pero también algunos que no, para poder establecer de manera un poco más amplia, no solamente las responsabilidades que ellos admiten ante la jurisdicción, sino también dónde está la información que nos puede ayudar a encontrar las personas desaparecidas.

¿Con este Gobierno, o no influye el cambio de Gobierno?

Influye que se acabó la Comisión de la Verdad. Los militares trabajaron decididamente con la Comisión, hicieron reconocimientos de responsabilidad, pero ellos nunca se plantearon lo de la Unidad y de hecho cuando empezamos a trabajar con ellos dijeron: pero es que nosotros no sabemos qué hacen ustedes y cómo podemos aportar allí, pero creo que ahora están más dispuestos.

¿Cómo ha sido el trabajo con el Comité de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dirigido por las extintas Farc?

Ha sido un aprendizaje enorme en doble vía, porque ellos al principio decían: nosotros tenemos unos lugares, pero no sabían quiénes estaban ahí enterrados, por lo que el trabajo se complejizó, ya que la idea no era solo entregar fosas como hicieron los paramilitares. Ellos han entendido que es importante saber quién era la persona, de dónde, cómo fue que murió. Entonces hemos ido dándole una visión de recoger mayor información, pero también ellos a su vez nos están enseñando, por ejemplo, una metodología que hoy sustenta los planes regionales, es decir, esas metodologías de recolección de información colectiva.

Una de las sanciones propias que impondrá la JEP a los exjefes de las Farc va a ser apoyar la búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo ve esa labor?

Ellos tienen la responsabilidad de entregar la información, porque la responsabilidad de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad es del Estado a través de las instituciones.

¿Qué ha encontrado la Unidad en cuanto a las desapariciones en los ríos?

Estamos proyectando un plan de puertos para poder determinar en ese transcurso o traslado de los cuerpos en el río, a dónde llegaron, pero también mirando qué tanto podemos tener una teoría que nos diga que es importante hacer prospecciones, porque algo se puede encontrar. Pero eso va a depender de, por ejemplo, de cuánto tiempo, porque un cuerpo que lo hayan tirado hace 10 años es distinto de uno de hace 15 o 20 años.

¿Cuáles serán los principales retos de su sucesor?

Le digo que tiene el camino ya marcado, es decir, que ya está abierto el camino, que tiene que consolidar y fortalecer esta ruta de la búsqueda, que tiene que poner el mayor esfuerzo en esos planes regionales de búsqueda, para que puedan desarrollarse de la manera más completa posible, poniéndole énfasis a la articulación de los actores en el territorio.

En la medida en que estos puedan hacerse parte de esos planes operativos de la búsqueda en el territorio, estoy absolutamente segura de que, ya no teniéndose que dedicar a todo lo que me tuve que dedicar durante estos cinco años, podrá dar resultados mucho más amplios de los que hemos dado.

