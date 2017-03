Mario Yepes: "hago oficial mi retiro del fútbol, dejé un legado"

Mario Alberto Yepes, el eterno capitán de la Selección Colombia, anunció de manera oficial que se retira del fútbol luego de 21 años de una exitosa carrera como defensor central.

20 Ene 2016 - 12:02pm

El eterno capitán de la Selección Colombia termina así con todas las especulaciones que habían sobre su futuro.

El zaguero central, a sus 41 años, dejó claro que siempre estuvo orgulloso de vestir durante su carrera la casaca de equipos como Deportivo Cali, River Plate, Nantes, PSG, Milán, Atalanta y San Lorenzo, su último club.

Con la Selección Colombia su mayor logro fue ser el capitán de un combinado nacional que por primera vez se metió a los ocho mejores en una Copa del Mundo, en Brasil 2014.

¿Qué dijo Mario Alberto?

Yepes apareció ante las cámaras y los micrófonos sobre las 10:30 de la mañana. La expectativa que había en el Hotel Marriot, lugar de la rueda de prensa, era inmensa.

Lo primero que dijo el eterno capitán fue: "Estoy aquí para anunciar mi retiro del fútbol. A partir de este momento ya no hago parte de ningún club".

Seguido a esto, Mario le dio las gracias a todas las personas que lo ayudaron a tener una carrera exitosa.

"Le agradezco a todas las personas que estuvieron a mi lado, a los técnicos que tuve y a los equipos en los que milité. También le doy las gracias a la Selección Colombia y sus aficionados, espero no haberles quedado mal", indicó.

Tras 21 años de carrera para Yepes lo más importante fue: "que dejé un legado y que siempre dejé una buena imágen como persona y como jugador. Admito que no es fácil decirle adiós al fútbol".

Tuvo ofertas de equipos colombianos

El 'Mariscal' de la Selección Colombia en el último Mundial, reveló que tuvo ofertas de cuatro equipos colombianos para seguir jugando.

También dejó claro que lamenta mucho no haberse podido retirar en el Deportivo Cali, el equipo de sus amores. "Quería terminar mi carrera en el Cali pero no fue posible por situaciones ajenas a mi. Siempre dejé la puerta abierta porque es mi equipo, pero no me tuvieron en cuenta".

Yepes también desmintió que tenga ya un contrato para ser el mánager de las Selecciones Colombia, como se había dicho días atrás. Además, sostuvo que seguirá ligado al fútbol.

"Amo esto y voy a seguir vinculado al fútbol. Ya tengo mi título como director técnico. Hoy vengo a anunciar mi retiro y ya mañana veremos qué pasa con mi futuro y ustedes lo sabrán", sentenció.

Finalmente, Mario habló del difícil momento que vive la Selección Colombia de Mayores.

"No se comenzó bien pero tengo claro que el equipo le dará la vuelta a la situación y saldrá adelante. Me hubiera gustado hacer parte del proceso para el próximo Mundial pero ya era muy difícil", concluyó.

Así las cosas, el defensor más importante en la historia de la Selección Colombia le puso final a su carrera como deportista.