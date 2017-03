No se hizo ‘Real’

En la Asamblea de la Dimayor realizada ayer en Bogotá, el club Tolima Real no recibió el aval para poder competir en el Torneo y la Copa Águila 2016.

22 Ene 2016 - 5:01am

Sobre el medio día de ayer, Gabriel Camargo Salamanca, presidente del Vinotinto y Oro, ya había anticipado a través de la radio que la aceptación de Tolima Real como nuevo equipo del fútbol profesional colombiano no se concretaría en la Asamblea de la Dimayor, desarrollada en Bogotá, como preámbulo al sorteo de la Liga, Torneo y Copa Águila 2016.

Y la noticia se confirmó horas más tarde. Tras la reunión de los 36 clubes inscritos en el rentado nacional, se dio la bienvenida al Orsomarso como nuevo equipo del ‘Torneo de Ascenso’, luego de adquirir la ficha deportiva del desaparecido Uniautónoma.

Fue el mismo proceso que llevó a cabo Tolima Real con Real Sincelejo, aunque este fue mucho más complejo y lleno de inconvenientes, debido a que la ficha estaba en manos del Dépor F.C., luego de una presunta venta irregular de la misma.

No obstante, la Dimayor decidió darle continuidad en la B a los de Jamundí, Valle, motivo por el cual se espera una batalla jurídica por parte de Juan Carlos Restrepo, presidente del conjunto con sede en Ibagué, y que había definido jugar sus duelos del FPC en Purificación.

“No hubo mayor pronunciamiento. Dijeron que nosotros no teníamos derecho de participación y listo. Yo me reuní con el director de Coldeportes, y me informó que se tenían que suspender todos los procesos hasta que la Superintendencia de Sociedades se pronuncie sobre este caso.

Nosotros esperábamos esta semana respuesta, pero no se ha concretado. En cambio, el Dépor Fútbol Club, que tampoco tiene reconocimiento deportivo, recibió un mes de plazo para conseguirlo. Esto nos lleva a hacer todas las demandas del caso”, sostuvo Restrepo.

Los sorteos

Culminada la Asamblea, se dio inicio a la ronda de sorteos de la Copa, Torneo y Liga Águila, los cuales definieron los rivales del Deportes Tolima.

En la ‘Copa Colombia’, ‘La Tribu’ quedó instalada nuevamente en el Grupo H junto con el Deportivo Pereira, Deportes Quindío y Atlético Huila.

Mientras que en el ‘Torneo Apertura’ se acordó que debutará en condición de local frente a las Águilas de Rionegro. Cabe resaltar que el balón rodará el último fin de semana del presente mes.

Nuevo refuerzo

A pesar que el Deportes Tolima había notificado el cierre del libro de contrataciones para la primera temporada de 2016, con la llegada de Oidel Pérez y Zamir Valoyes, ayer informó a través de su jefatura de prensa que se había definido un nuevo fichaje.

Se trata del paraguayo Marcos Benjamín Melgarejo Martínez, cuya posición es volante ofensivo, y viene de militar en el Nacional de la primera división de su país, donde tiene un registro de 44 anotaciones.

Puede que no sea la ‘bomba’ prometida hace un par de semanas por Gabriel Camargo, luego de vender a Andrés Felipe Ibargüen al Atlético Nacional, pero tiene características que lo podrían hacer ver como un refuerzo.

El ‘guaraní’ de 29 años de edad acumula entre sus logros tres títulos en el balompié de su nación (2009, 2011 y 2013), todos ellos con Nacional, elenco con el que también fue subcampeón de la Copa Libertadores en el 2014.

El volante de 1,79 metros de altura y 74 kilogramos de peso, que se espera cumpla hoy su primer entrenamiento con ‘La Tribu’, firmó el contrato por un año en condición de préstamo.

Se fueron

Por otro lado, también se dio a conocer la salida de dos hombres de la plantilla principal. Uno de ellos es el mediocampista de contención Nicolás Palacios, quien en su paso por la escuadra Vinotinto y Oro generó más comentarios negativos que positivos, debido a sus constantes actos de indisciplina.

Otro que también recibió sus derechos deportivos fue Darwin López. El atacante juvenil que había retornado a su club de formación para tratar de dar pasos importantes en el profesionalismo, recibió pocos minutos de confianza el semestre anterior, en el cual estuvieron por delante Rogerio Leichtweis y Robin Ramírez.

El futbolista que además podría marcharse, pero prestado, es el ariete cartagenero Jhony Cano. Al parecer existen conversaciones adelantadas con el Cúcuta Deportivo.

Los mejores de 2015

La Dimayor premió anoche a los mejores de la Liga Águila 2015. Además se reconocieron a los goleadores de los tres torneos, y se entregó un reconocimiento a Independiente Santa Fe por su buen año.

Reinaldo Rueda ganó el premio al mejor técnico, tras su brillante participación con Atlético Nacional, con quien salió campeón en el segundo semestre. El vallecaucano compitió con Alexis Mendoza (Junior), Fernando Castro (Cali), Alberto Gamero (Tolima) y Gerardo Pelusso (Santa Fe).

El mejor jugador del año pasado fue el delantero Yimmy Chará, actuando con Atlético Nacional, quien tuvo como rivales a Harold Preciado (Cali), Francisco Meza (Santa Fe) y Jefferson Duque (Nacional).

El mejor gol del año fue para Vladimir Hernández, por su tanto de chilena frente al Deportivo Cali. Los otros aspirantes eran Wilder Salazar (Jaguares), Yair Arrechea (Santa Fe), Michael Rangel (Millonarios) y Harold Preciado (Cali).

En la categoría de ‘Mejor Hinchada’ el reconocimiento fue para la barra de Atlético Nacional, que es una de las más numerosas del país. La afición ‘verdolaga’ compitió frente a la de Millonarios, Medellín y Deportivo Cali.

En cuanto a la mejor atajada, triunfó Nicolás Vikonis, de Millonarios, quien tuvo que medirse a Christian Bonilla (Equidad), José Fernando Cuadrado (Once Caldas) y Franco Armani (Atlético Nacional).

Los encargados de elegir a los ganadores fueron el seleccionador de Colombia, José Pékerman; el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez; los directores técnicos y capitanes de los 36 clubes afiliados a la Dimayor, prensa acreditada y el público en general.



Calendario ‘Pijao’ en la Liga Águila 2016-I

Inicio: 29 de enero



Final: 12 de junio



Fecha 1: Tolima vs. Águilas



Fecha 2: Cali vs. Tolima



Fecha 3: Fortaleza vs. Tolima



Fecha 4: Tolima vs. Nacional



Fecha 5: Caldas vs. Tolima



Fecha 6: Tolima vs. Chicó



Fecha 7: Millonarios vs. Tolima



Fecha 8: Tolima vs. Bucaramanga



Fecha 9: Junior vs. Tolima



Fecha 10: Tolima vs. Huila



Fecha 11: Tolima vs. Envigado



Fecha 12: Cortuluá vs. Tolima



Fecha 13: Tolima vs. Equidad



Fecha 14: Huila vs. Tolima



Fecha 15: Tolima vs. Medellín



Fecha 16: Patriotas vs. Tolima



Fecha 17: Tolima vs. Santa Fe



Fecha 18: Pasto vs. Tolima



Fecha 19: Tolima vs. Alianza



Fecha 20: Jaguares vs. Tolima

‘Copa Colombia’

Inicio: 10 de febrero



Final: 28 de noviembre

Equipos sembrados: Cali, Nacional y Santa Fe por participar en Copa Libertadores 2016, y Junior como ganador de la ‘Copa Colombia’ en 2015.



Grupo A



Leones



Jaguares



Barranquilla F.C.



Real Cartagena



Grupo B



Medellín



Envigado



Caldas



Águilas



Grupo C



Real Santander



Alianza Petrolera



Cúcuta



Bucaramanga



Grupo D



Unión Magdalena



Valledupar



Pasto



U. Popayán



Grupo E



América



Dépor F.C.



Cortuluá



Orsomarso



Grupo F



Patriotas



Chicó



Llaneros



Fortaleza



Grupo G



Millonarios



Tigres



Equidad



Bogotá



Grupo H



Tolima



Pereira



Quindío



Huila