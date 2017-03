La Fifa decidió: Ibagué pierde la sede del Mundial de Futsal

Las promesas de Luis H. Rodríguez vuelven a ser el dolor de cabeza para el deporte ibaguereño; esta vez el atraso en las obras del coliseo mayor del Parque Deportivo, sucedidas durante su mandato, dejaron a Ibagué con las ganas de celebrar una cita orbital.

30 Ene 2016 - 5:01am

Como lo había avizorado el pasado miércoles EL NUEVO DÍA, acerca de la cancelación de Ibagué como sede del mundial de Futsal que se cumplirá este año en Colombia, a mediodía de ayer en reunión en Bogotá, la Fifa descartó oficialmente alguna posibilidad de albergar este evento deportivo.

El cupo, según lo indicaron la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) y la Federación Colombiana de Fútbol, se traslada a Bucaramanga, que compartirá sedes con Medellín y Cali.

Los directivos internacionales, luego de las visitas efectuadas esta semana a las cuatro ciudades, tomaron la decisión de excluir a Ibagué del certamen orbital, porque las obras del Coliseo Mayor del Parque Deportivo sólo van en un 20 por ciento, cuando faltan menos de ocho meses para el mundial.

“La visita comprendió las ciudades que inicialmente estaban escogidas, pero infortunadamente el coliseo de Ibagué no estará listo para el evento, por ese tema de Juegos Nacionales. Por eso la Fifa dio un compás de espera hasta enero, pero definitivamente la noticia es que Ibagué no podrá entregar el escenario y la ciudad no será sede del Mundial”, anunció Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jesurún añadió que “para Colombia es un inmenso honor ser sede del Mundial, porque sabemos que lo de 2011 fue pletórico para el país, que sigue siendo récord de asistencia en Mundial Sub20 y la fuerza que ha tomado el fútsal en el mundo es muy grande, por eso nos sentimos muy honrados por esta responsabilidad”.

Por su parte, Jaime Yarza, director de Eventos de la Fifa, explicó que “la cancelación como sede de Ibagué fue de común acuerdo entre Fifa, Federación e Ibagué, porque todos encontramos cosas que no eran agradables, que esperamos hasta esta semana, pero la verdad que con obras con 10 y 20 por ciento fue imposible sostener a Ibagué”.

El directivo internacional añadió: “Es una pena que Ibagué no pueda estar, porque la administración pasada no cumplió y la administración actual con su buena fe sabe que no podrá cumplir. Pero las otras tres ciudades van bien, esperamos que inicien las obras que faltan porque estamos en el tiempo y queremos garantizar que todo marche muy bien”.

Las otras sedes

En efecto, de Medellín y Bucaramanga, Yarza agregó: “A Medellín hay que destacarla por su colaboración, tiene una planificación fantástica, allí son muy profesionales, el coliseo no tenía todos los requisitos, pero la planificación está hecha y como en Bucaramanga, que también está bien, es urgente que se inicien los trabajos”.

Y de Cali destacó: “Es la sede más avanzada en las obras, está en un 60 y 67 por ciento, con un coliseo muy moderno para inauguración y final, con 13 mil ubicaciones con silletería, que le permitirá ser el mejor del país y uno de los mejores del mundo”.

Pero Yarza reiteró que “es fundamental iniciar las obras en Bucaramanga y Medellín y continuar las de Cali, confirmar las sedes de entrenamiento, con pequeña preocupación en Bucaramanga e iniciar los trabajos de mercadeo, ya que ahora iniciarán los meses más difíciles”.

Finalmente, Yarza resaltó que “Coldeportes va a acelerar la compra del maderamen para las tres sedes, debido a que la Fifa exige los mejores y serán portables para que puedan servir por los próximos 30 años, pues esperamos que este mundial sea el más exitoso de toda la historia”.

La Copa Mundo de la Fifa de Fútbol Sala se cumplirá del 10 de septiembre al 1 de octubre en Bucaramanga, Medellín y Cali, la ciudad que albergará la inauguración y la final, y será sede de la Selección Colombia que viene de ser cuarta en el pasado Mundial.

Reacciones

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, quien estuvo en Bogotá, indicó a EL NUEVO DÍA que: “La Fifa ha dicho todo, miraron lo que tenemos e infortunadamente ya debía estar el coliseo construido, no está y perdimos una gran oportunidad.

“Recordemos que este escenario debía estar terminado a finales del año pasado, a más tardar en este mes, pero solo hay obras del 20 por ciento y una cantidad de enredos.

“Nosotros informamos todo a la Fifa, porque esta es una administración transparente y ellos tomaron la decisión, y se pierde la oportunidad de ser subsede de un mundial de Futsal”, sentenció.

Gerardo Yepes Caro, gerente de Indeportes Tolima, tampoco oculta su tristeza de que Ibagué pierda esta oportunidad: “Muy triste, porque era la oportunidad de darnos a conocer; lastimosamente quedamos estigmatizados con lo que ha pasado, específicamente con los escenarios de los pasados Juegos Nacionales”.