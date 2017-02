Enemigos íntimos

El choque Brasil - Colombia hace tiempo que no es un partido más. Ambos se han convertido en viejos conocidos y en el duelo de hoy habrá de nuevo mucho en juego: tres puntos capitales en el apretado premundial sudamericano y un resurgir que nadie quiere romper.

6 Sep 2016 - 5:01am

Parece que la historia de los duelos entre Colombia y Brasil se partió en dos tras lo ocurrido el 4 de julio de 2014 en el Mundial, en el cual los locales triunfaron 2 - 1.

Aquel partido fue marcado por la fricción y los fallos arbitrales. En esa ocasión, los brasileños cometieron 31 faltas y recibieron dos amonestaciones, mientras los colombianos realizaron 23 infracciones y fueron amonestados tres veces.

El 5 de septiembre del mismo año se enfrentaron en un amistoso que ganó la ‘Canarinha’ (1-0): 19 faltas de Brasil (dos amarillas) y 13 de los criollos (cuatro amonestaciones y una roja).

En la Copa América de Chile 2015, en medio del histórico triunfo de los de Pékerman 1-0, se registraron 39 infracciones (20 de Brasil y 19 de Colombia), cuatro amarillas (dos para cada uno) y dos rojas (una por bando). Además, un altercado final protagonizado por Neymar y Carlos Bacca.

El último choque fue en los Olímpicos de este año. Con seleccionados Sub-23, también tuvo una tónica ‘bélica’: fueron 41 faltas (18 locales y 23 criollas) y siete amonestaciones (seis colombianas).

Centrarse en el juego

Analistas creen que Colombia debe olvidarse de los últimos antecedentes y dedicarse a desplegar su juego hoy en Manaos (7:45 p.m.), cuando mida fuerzas con Brasil por la octava fecha de la Eliminatoria para el Mundial de Rusia-2018.

“Hay que aislar al equipo de todo eso. Sé que tienen un psicólogo que trabaja muy bien y hará hincapié en que lo más importante es el fútbol”, expresó Néstor Otero, entrenador de Rionegro Águilas.

Es que hay factores, además de los últimos encuentros, que la escuadra de Pékerman debe manejar con inteligencia: la provocación, el público y los fallos arbitrales.

“Al jugador hay que hablarle y hacerle caer en cuenta que es más importante dentro del campo que fuera de él”, declaró Otero, quien dice que se debería entrenar pitándole en contra al equipo para aprender a manejar estas situaciones.

Un elemento clave es Neymar, quien, además de su gambeta, se ha caracterizado por casar peleas con los jugadores criollos. “Hay que manejarlo con creatividad, con escalonamientos, no es hablando ni golpeando”, argumenta el exjugador de la Selección, Luis Bendito Fajardo.

Por lo pronto, se evidencia la confianza generalizada en que si los jugadores se abstraen de ese ambiente, se puede lograr un resultado histórico en Brasil. Por eso, concluye el ‘profe’ Otero: ¡no hay que caer en la trampa!

Juegos de hoy

6 p.m: Venezuela vs. Argentina



6 p.m: Uruguay vs. Paraguay



6:30 p.m: Chile vs. Bolivia



7:45 p.m: Brasil vs. Colombia



9:15 p.m: Perú vs. Ecuador