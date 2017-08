El mecenas del microfútbol femenino del Tolima

El amor por el deporte y al Tolima, convirtieron al ingeniero Édgar Cifuentes en la persona que con sacrificios ayuda a un grupo de jugadoras a formarse en el Fútbol de Salón y en el ámbito académico.

20 Ago 2017 - 3:01am

Pijaos Tolima inició anoche en Chaparral la defensa del título de la Copa Nacional Femenina de Microfútbol, que este año llegó a su octava edición y con ella van los sueños y sacrificios de jugadoras tolimenses que por amor al deporte hacen hasta lo imposible para dar la batalla en los coliseos.

En el Departamento existe mucho potencial deportivo, pero infortunadamente son pocas las que tienen oportunidades para surgir, no obstante, muchas son beneficiadas con el apoyo brindado por el ingeniero Édgar Cifuentes Montealegre, quien se convierte en el ‘padrino’ de las futbolistas.

Y es que el ingeniero, quien fue deportista amateur, decidió desde hace cerca de una década dar todo por el microfútbol femenino, y fue así como fundó Pijaos Tolima, y no bastando con generar esta oportunidad deportiva, aloja en su casa a jugadoras de otros municipios que buscan surgir en el ‘micro’.

El equipo femenino Pijaos Tolima nació en 2008 y en sus nueve años ha tenido varias gestas deportivas en el balompié nacional, pero las más importantes, según el dueño del club, es que sus integrantes aparte de alzar trofeos, se gradúen como universitarias o técnicas, pues una condición para ingresar al club, es estudiar.

Apoyo incondicional

Actualmente, en la casa del ingeniero Cifuentes viven dos futbolistas del plantel, Jessica Alejandra Mora Garrido y Yulie Leandra López López, a veces comparten su habitación hasta con otras siete jugadoras que vienen los fines de semana a entrenar, para devolverse el domingo a sus municipios.

Mora Garrido es oriunda de Chaparral, y cuenta que llegó a Pijaos tras jugar un torneo Departamental, allí la vieron el entrenador Rodrigo Beltrán y el Ingeniero Édgar Cifuentes, quienes hablaron con el Alcalde de la población, para que la apoyara junto con ellos.

“Él (Cifuentes), me decía que yo no podía venir a vivir a Ibagué sin antes ver que yo estaba inscrita en la Universidad o en el Sena, porque siempre nos dice que a nosotras lo que nos deja el deporte es el estudio. Nos apoya mucho y nos inculca el amor por el estudio”.

El caso de Leandra ha sido un poco más difícil en lo deportivo, pues el año pasado, días antes de iniciar el Campeonato Nacional, una lesión jugando con el equipo del Sena la alejó de las canchas. En su momento, ella pensó que sería su fin en el deporte, pero el ingeniero nunca la abandonó, y en cambio le ayudó para la cirugía y su recuperación.

“El 9 de agosto de 2016, terminando un partido de entrenamiento, el peso de la portera me cayó sobre la rodilla izquierda y ahí fue donde pensé que todo se había acabado para mí, sufrí una lesión de ligamento cruzado anterior, pero en cambio el apoyo del ingeniero fue incondicional, me dijo que nunca me iba a desamparar y que saldría de esta lesión para volver a jugar”.

La llegada de Leandra al club se dio en 2015, luego de una convocatoria en Mariquita, allí, el profesor Óscar Villamizar y el ingeniero la eligieron, y desde ese año, mientras terminaba el bachillerato, venía a Ibagué todos los viernes y regresaba el domingo a su casa en la vereda Yarumal de Villahermosa.

“Cuando me gradué me vine a vivir a Ibagué, eso fue el 24 de enero de 2016, desde ese momento el ingeniero me acogió, me brinda comida, vivienda y parte de los transportes y estoy terminando de estudiar Entrenamiento Deportivo”.

“Desde que llegué acá nos dijo: ‘Ustedes estarán entrenando, pero quiero que estudien, que hagan algo en su vida, no solamente jugar, pues en un futuro cuando comiencen a hacer su vida, ya tengan su profesión’.

La condición es estudiar

Para el ingeniero Cifuentes, aparte de que las jugadoras puedan hacer su sueño realidad de pertenecer a un equipo importante como lo es Pijaos Tolima, ellas tienen que demostrar que quieren labrar un buen futuro y por ello es importante que estudien. Muchas han logrado obtener becas en la Universidad, o adelantar estudios en el Sena.

Uno de los ejemplos es Camila Ruiz, quien luego de sus sacrificios, de viajar desde Purificación, logró estar en los Juegos Nacionales 2012 y 2015, en el equipo campeón de 2016, y paralelamente se graduó y ahora está terminando una maestría. “Todo a nombre del fútbol de salón, y que ella ha puesto interés y entusiasmo, ella es un ejemplo entre otras jugadoras”, agregó Cifuentes Montealegre.

Finalmente, el ingeniero indicó: "Como no hay recursos para un sueldo, estoy pendiente de cada título que consigamos para ubicar deportistas en la Universidad o en el Sena".





Su vida por el deporte

Cuenta el ingeniero Édgar Cifuentes, que jugó en el equipo Rodamiento, donde incluso jugaron Hernán y el ‘Chito’ Torres. “Un día decidí darle la mano al deporte, teniendo en cuenta mi sentido de pertenencia y agradecimiento a la empresa (Indeportes), que por 23 años años me ha dado para mantener a mi familia.

“Entonces quise aportar mi granito de arena a los deportistas y de ahí vengo haciendo una labor social muy bonita, pues con mucho sacrificio, y es algo que me enorgullece, hemos logrado varios objetivos”.

“Entre los logros destacados, fue en 2012 haber ganado la medalla de plata en los Juegos Nacionales, en 2016 se alzaron con el título del Campeonato Nacional de Microfútbol y en el mismo año fueron subcampeonas de la Sub-19 en Cañasgordas (Antioquia), este año fueron segundas en Sevilla (Valle) y se alistan para el Sub-19 a realizarse en Venadillo.

“Vamos con la ilusión de cosechar triunfos y seguir sacando adelante a estas niñas, tenemos un equipo joven y con expectativas satisfactorias, contamos con una buena cantera, jugadoras de varios municipios, y convirtiendo al equipo en una verdadera Selección Tolima para los Juegos Nacionales del otro año.

Frase

"No me gusta que al Campeonato Nacional lo llamen profesional, eso que lo digan del Deportes Tolima, donde los jugadores viven al 100 por ciento del deporte, pero ellas se deben ‘matar’ para buscar un mejor futuro, que ganen las becas estudiantiles que les puedo ayudar a conseguir", Édgar Cifuentes Montealegre.

Frase

“Al ingeniero le agradezco demasiado, nos ha brindado algo que nadie haría; llevo más de un año jugando y estudiando. No sé que sería de mí en estos momentos sino fuera por su apoyo”, Jessica Mora.

Frase

“El ingeniero aparte de apoyarnos a nosotras, también le colabora a niñas de otros municipios; él les ayuda con parte del transporte y la dormida y alimentación durante el fin de semana que vienen a entrenar”, Leandra López