Marco Pérez, la pieza clave en el victorioso retorno de Gamero

El jugador de Quibdó ha sido fundamental en el repunte que presenta el Deportes Tolima desde el regreso del ‘Sonero’.

27 Oct 2017 - 3:01am

Para nadie es un secreto que Alberto Gamero es un admirador del fútbol de Marco Pérez. En su primera etapa con el Vinotinto y Oro, el estratega fue criticado muchas veces por sostener al nacido en Quibdó en la titular, a pesar de no responder correctamente en los terrenos de juego.

Incluso, cuando comenzó a sonar el DT para llegar al Junior, en Barranquilla, aseguraban que el estratega se llevaría de Ibagué al atacante y también mediocampista ofensivo. Quienes no aceptaban al chocoano, estaban felices.

Sin embargo, en la actualidad, se puede decir que la mayoría de hinchas del Deportes Tolima están dichosos con ‘Marquitos’, como lo llaman cariñosamente, toda vez que vive un apasionante romance con el gol.

Esta situación ha sido fundamental para el repunte de ‘La Tribu’ en la Liga Águila 2017-II, especialmente desde la llegada de Gamero, quien frente a Santa Fe, en el duelo aplazado de la fecha 15, llegó a 14 puntos de los últimos 18 disputados gracias al 1-1 registrado en El Campín. Y en eso, Pérez ha sido pieza clave.

Enchufado

“Estoy muy contento por el punto conseguido acá en Bogotá. Venimos sumando de a tres unidades en casa, y ahora también sacamos resultados importantes por fuera. La idea es seguir así”, manifestó Marco Pérez al término del choque frente a los ‘Cardenales’.

Cabe resaltar que en este duelo, el futbolista de 37 años de edad acumuló su sexta anotación en el torneo e igualó al sanandresano Ángelo Rodríguez en la tabla de máximos artilleros, comandada por su ex compañero Yimmi Chará, con 10.

“En lo personal me siento feliz, por la oportunidad que me viene regalando Dios de estar marcando. Quiero seguir aportándole al equipo”, refirió tras el gol anotado a Leandro Castellanos, el cual no celebró en esta oportunidad a lo Cristiano Ronaldo, tal vez porque esto lo ha llevado a ser tendencia en redes sociales.

Sobre el próximo partido de ‘La Tribu’, este sábado en territorio antioqueño frente a Rionegro Águilas, el ariete indicó que “esperamos sacar un excelente resultado, que nos permita acercarnos un poco más a la clasificación para la segunda ronda”.

“Vinimos a proponer”

En rueda de prensa ofrecida en El Campín, Alberto Gamero sostuvo que “vinimos a proponer, sabíamos cómo iba a jugar Santa Fe, pero por errores individuales nos ocasionaron opciones de peligro. En el primer tiempo me gustó que al equipo no le bajó la moral el gol, como le sucedía antes.

“En la segunda parte logramos empatar, y creo que se tornó muy parejo el partido. Las modificaciones se hicieron con el propósito de seguir buscando el arco contrario. Nos defendimos bien por momentos, y la mitad la tapamos bien. Santa Fe al final terminó tirando pelotazos”, comentó el Samario”.

Fecha 18 – Liga Águila 2017-II

La Dimayor dio a conocer la parrilla de programación de la jornada 18 de la Liga Águila 2017-II, en la que el Deportes Tolima recibirá al Deportivo Pasto. A continuación, la fecha completa:

* Martes 31 de octubre

3:15 p.m: Huila vs. Caldas (Win Sports)

6 p.m: Alianza Petrolera vs. Cali (Win Sports)

8 p.m: Nacional vs. Patriotas (Win Sports)

* Miércoles 1º de noviembre

3:15 p.m: Jaguares vs. Santa Fe (Win Sports)

6 p.m: Envigado vs. Cortuluá (Win Sports)

8 p.m: América vs. Medellín (Win Sports)



* Jueves 2 de noviembre

4 p.m: Equidad vs. Bucaramanga (Win Sports)

6 p.m: Tolima vs. Pasto (Win Sports)

8 p.m: Millonarios vs. Tigres (Win Sports)



* Domingo 15 de noviembre

8 p.m: Junior vs. Rionegro Águilas (Win Sports)