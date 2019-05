En cuadrangulares tocó bailar con las más ‘feas’

6 Mayo 2019 - 3:01am

Deportes Tolima quedó instalado en el que se podría considerar el ‘Grupo de la Muerte’ de los cuadrangulares de la Liga Águila 2019-I, según el sorteo realizado anoche en la Dimayor.

Al caer 1-0 ante el Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro, el Vinotinto y Oro perdió la opción de ser cabeza de serie, culminó tercero en la fase ‘todos contra todos’ y acabó en la llave B, junto con el Deportivo Cali, Atlético Nacional y Junior.

Cabe resaltar que los ‘Pijaos’ jugarán la primera fecha ante los ‘Azucareros’ en el ‘Coloso de la 37’ posiblemente el próximo lunes, mientras que los ‘Tiburones’ recibirán a los ‘Verdolagas’.

Por su parte, el Grupo A quedó integrado por Millonarios, América, Pasto y Unión Magdalena. En la jornada inicial los Samarios serán locales ante los ‘Volcánicos’ y los ‘Escarlatas’ harán lo propio con los ‘Embajadores’.

Preocupante cierre

Deportes Tolima culminó la fase regular de manera preocupante, toda vez que luego de caer en Tunja ante Patriotas en uno de los peores partidos que jugó en la temporada, fue vencido ayer en su patio por el ‘Poderoso’.

Eso sí, el inicio del compromiso fue parejo. Incluso, la 'Tribu' pudo haberle dado apertura al marcador apenas a los cuatro minutos, a través de un tiro libre de Marco Pérez. La pelota pasó muy cerca del horizontal.

Luego el 'Poderoso de la Montaña' respondió. Germán Ezequiel Cano recibió la esférica en el borde del área grande, giró su cuerpo y disparó de primera. Afortunadamente Álvaro Montero llegó hasta la pelota para forzar el tiro de esquina.

Sobre los 19 Álex Castro se quedó con las ganas de dedicarle un tanto a su hija recién nacida, Pamela, debido a que David González le atajó un fuerte remate.

Cuando el reloj marcaba los 26 minutos, Andrés Ricaurte se fajó una espectacular habilitación desde la mitad de la cancha para Cano, el atacante aprovechó la floja marca de Juan Pablo Vargas y con un remate cruzado logró vulnerar la portería defendida por Montero.

Instantes después el juez central hizo una pausa por el calor para que los jugadores se hidrataran, y de inmediato el técnico Alberto Gamero entregó indicaciones para buscar mejorar y llegar a la igualdad lo más pronto posible.

Sin embargo, eso no ocurrió. Para la segunda mitad, el estratega Samario hizo algo poco usual en el balompié profesional. Salió del camerino con tres cambios: Mandó al campo a Maicol Balanta, Jaminton Campaz y Diego Valdés, por Luis González, Rafael Carrascal y Pérez, respectivamente.

Pero fue entendible su determinación. Además de querer poner toda la carne en el asador con el objetivo de encontrar la igualdad, se propuso cuidar a quienes envió a la banca, teniendo en cuenta que este jueves tendrá un decisivo partido.

Será en Cochabamba, donde deberá ganarle al boliviano Jorge Wilstermann para quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana, ya que la opción de seguir con vida en la Libertadores es muy complicada (golear y que Paranaense haga lo propio con Boca Juniors en La Bombonera).

Las sustituciones resultaron positivas para el elenco 'Musical'. Sin embargo, Medellín supo administrar su corta ventaja, aunque al final no le alcanzó, ya que los otros resultados que necesitaba para clasificar no se dieron.

Lo único que consiguió fue quitarle al Tolima la posibilidad de ser cabeza de serie de los cuadrangulares, los cuales iniciarán el próximo fin de semana, ojalá con un Vinotinto y Oro renovado, ya que sus últimas presentaciones dejaron dudas y preocupación.

Tolima 0 - 1 Medellín

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Central: Mario Herrera.



Asistente 1: Fredy Moyano.



Asistente 2: Jonathan Quintero.



Figura: David González.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Juan Pablo Vargas, Jhonny Mostasilla, Danovis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Rafael Carrascal; Luis González, Álex Castro; Marco Pérez.



Técnico: Alberto Gamero.



Goles: No marcó.



Cambios: Maicol Balanta por González (46'), Jaminton Campaz por Carrascal (46') y Diego Valdés por Pérez (46').



Amarillas: Montero (36'), Pérez (36') y Carrascal (40').



Expulsados: No hubo.



Medellín: David González; Jonathan Marulanda, Guillermo Tegue, Jesús Murillo, Dairon Mosquera; Yesid Díaz, Diego Arias, Andrés Ricaurte; Edwin Mosquera, Diego Herazo y Germán Cano.



Técnico: Ricardo Calle (e).



Gol: Cano (26').



Cambios: Nicolás Palacios por Arias (13'), Brayan Castrillón por Herazo (58') y William Parra por Díaz (90').



Amarillas: Palacios (72').



Expulsados: No hubo.