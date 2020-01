“He cumplido un sueño, pero trabajaré por más”, Camilo Ardila

9 Ene 2020 - 3:01am

Tras superar una lesión en su rodilla izquierda, motivo por el cual no logró figurar como esperaba en los pasados Juegos Nacionales Bolívar-2019, el pedalista tolimense Camilo Ardila dio inicio a la temporada 2020 en Manizales.

“Decidí empezar el año en la capital caldense, ya que allí se cumple un circuito durante la Feria que se ha convertido en tradición y que le permite a los ciclistas ir soltando luego de la pausa de fin de año. Es un punto importante para arrancar el primer semestre”, sostuvo el crédito de Mariquita.

Y agregó: “Lastimosamente las cosas no se me dieron, debido a que sufrí un pinchazo cuando faltaban unas cinco vueltas para el final. Tuve que retirarme, ya que estaba compitiendo de manera independiente. Asistí porque quería comenzar el 2020 pedaleando, entrar en ritmo de carrera”.

En cuanto a su rendimiento en la prueba, comentó que “me sentí muy bien gracias a Dios. Eso sí, estaba bastante maltratado, ya que un día antes realicé un entrenamiento desde Mariquita hasta Dorada, me devolví para hacer el Alto de Letras y luego bajé a Manizales para el circuito, donde me quedaron buenas sensaciones. Además, quería empezar a mostrar los colores de mi nuevo equipo”.

Cabe recordar que luego de coronarse campeón en el Giro de Italia-Sub23 el año anterior, el ‘Pijao’ fue fichado por el UAE Team Emirates, una escuadra de categoría World Tour.

“En Dubái estuve en octubre, más que todo para la presentación ante el equipo, y la relación con los patrocinadores. Ya en diciembre se llevó a cabo una concentración en Alicante, España, donde se realizaron varios entrenamientos, y se analizó el calendario 2020. Allí se trazaron los objetivos”, narró.

Dicha estadía en el país ibérico le significó a Camilo “una felicidad muy inmensa, pues cumplí un sueño que tenía desde niño. Cuando miraba el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, me imaginaba estar concentrado con un equipo World Tour, y ahora que lo conseguí, es algo indescriptible”.

Ardila aseguró que “este sueño se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de mis padres, de mi familia, de mi novia, de muchas personas de Mariquita y mi vereda que siempre confiaron en mí, de mis entrenadores, de mis compañeros de equipo, y también por el esfuerzo y la dedicación que he tenido para entrenar y competir. Eso me tiene feliz”.

El joven deportista reconoció que ahora “los entrenamientos son duros, y estar pedaleando al lado de figuras de talla mundial es exigente, pero a la vez me impulsa para darlo todo. He aprendido mucho, sobre todo la manera de pedalear en Europa, donde todo es distinto. Obviamente faltan muchas cosas por mejorar, pero con el tiempo estoy convencido que me iré adaptando para estar a la par de mis compañeros”.

Precisamente, de sus nuevos colegas indicó que “me ha ido muy bien con ellos. Es como una familia. Con los colombianos se tiene un poco más de comunicación. Ya con los demás, es algo más complicado por el idioma, aunque varios hablan inglés. Por eso empezaré a estudiarlo, ya que eso me permitiría tener una mejor conexión con todos.

También con los entrenadores me entendí bastante bien. Todos son muy atentos a lo que uno ejecuta. La idea es hacerles caso en todo lo que nos dicen, para funcionar perfectamente como equipo y cumplir los objetivos propuestos para este año”.

Debut en casa

Camilo Ardila se estrenará oficialmente con el UAE Team Emirates en el país. “El 28 de enero nos encontraremos acá, los que vamos a correr el Tour Colombia 2.1. Aquí estarán Sergio Henao, Sebastián Molano, Cristian Muñoz, Fabio Aru y otro compañero que aún no lo tengo claro”.

De dicho estreno opinó que “será algo muy bonito. Por ejemplo, que Aru haya aceptado venir a pedalear a Colombia es algo espectacular, y poder correr en su mismo equipo me llena de mucho orgullo. Es un excelente deportista, y estaré a disposición tanto de él como de todo el equipo para lo que necesiten. Queremos brindar un lindo espectáculo”.

Terminado dicho certamen, indicó que “estaré un mes acá en Colombia, preparándome de cara a la participación en la Vuelta a Cataluña, y después correré en clásicas europeas como la de Sicilia, Los Alpes y muchas otras más. Se viene un calendario muy interesante.

Cuando termine, volveré al país, y dependiendo de cómo me vaya en Europa, me designarán otras competencias para después de junio. Mi objetivo es ganarme con trabajo la confianza del equipo para seguir corriendo y aspirar a estar en una de las tres grandes. Eso sí, voy paso a paso, sin afanes”.

Finalmente, Ardila confirmó que no defenderá la corona en el Giro de Italia Sub-23, porque “uno va con la Selección Colombia. Gracias a Dios pude ganarlo el año pasado y eso me abrió las puertas para ingresar a un equipo World Tour.

Ahora tengo nuevos objetivos. Tal vez si no se da ir a una de las tres grandes, por lo menos sería fantástico competir este año en el Tour de l’Avenir, una carrera muy bonita para los jóvenes. Todo está en mis piernas, ahora debo darlo todo por seguir escalando y cumplir nuevos sueños. Esto apenas empieza”.

Cifra

4 años de contrato tiene Camilo Ardila con el UAE Team Emirates.