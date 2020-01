Javier Álvarez duró poco en el Deportes Tolima

29 Ene 2020 - 3:01am

Cabe recordar que el ‘paisa’, de 61 años de edad, llegó al Vinotinto y Oro para ocupar la vacante dejada por Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, quien se marchó para Millonarios en compañía de Alberto Gamero.

En un escueto comunicado de prensa, el elenco de la ‘Tierra Firme’ informó el lunes en la noche que “por motivos familiares, Javier Álvarez Arteaga ha dejado su cargo como gerente deportivo.

Al profesor Álvarez le agradecemos su compromiso con la institución en este corto tiempo y le deseamos éxitos en su vida personal y profesional”.

Para los hinchas del conjunto ‘Musical’ la noticia fue una sorpresa, pero para quienes conocen el interior del club no lo fue tanto, ya que algunos vaticinaron que su estadía sería corta en Ibagué, ya que el perfil de Álvarez no es el más afín a la manera de trabajar de Gabriel Camargo Salamanca.

Según pudo conocer esta redacción, el Presidente del Deportes Tolima no estaba satisfecho con la labor del ex entrenador de Huila, Cali y Once Caldas, especialmente durante la pretemporada.

Cabe recordar que en su hoja de vida, además de ejercer como estratega, el ex Seleccionador Nacional fue gerente deportivo de Millonarios entre 2010 y 2012, y también en el Independiente Medellín del 2013 al 2015.

Con la salida de Álvarez, lo más probable es que Miguel Augusto ‘Nano’ Prince asuma este cargo mientras se define quién llegará, tal y como lo hizo cuando ‘Pitirri’ optó por pasar del Vinotinto y Oro al color azul y blanco.