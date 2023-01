Primera ronda de Fórmula Regional Asiática sin fortuna para Sebastián Montoya

Sebastián Montoya dejó sin puntos en su haber el Autódromo de Dubái, esto tras negociar la primera fecha triple del Campeonato Asiático de Fórmula Regional 2023.

El piloto de Escudería Telmex Telcel Claro, que corre con el team Hitech Grand Prix y siendo piloto Jr. de la Academia Red Bull, abrió el año sin mucha fortuna, como el mismo ha dicho, pero optimista de que hay potencial y de que ha sido un fin de semana únicamente de poca suerte.



En las calificaciones, el colombiano se colocó en las posiciones 21 y 19, respectivamente, de modo que le tocó largar de atrás en estos heats que están pactados en media hora más un giro.



“En la qualy uno hice un error en la vuelta rápida y después de eso las llantas no estaban para poder mejorar entonces nos tocó largar atrás. En la segunda qualy se desconectó un cable del motor y estuvimos perdiendo potencia, de modo que fue un poquito de mala suerte ahí”, dijo Sebastian.



Para la primera manga de la jornada, el también piloto Claro terminó en el sitio 15, en carrera que duró 14 vueltas; la segunda competencia de la jornada cerró en el puesto 17 y en la tercera última competencia finalizó 18, ambas con 16 giros tras los 30 minutos de tiempo oficial por carrera, más un giro.



La siguiente ronda del oficialmente Formula Regional Middle East Championship certified by FIA será este mismo mes de enero los días 27 y 28 en el Kuwait Motor Town, en Kuwait.



Sebastián Montoya: “Terminamos el primer fin de semana de Fórmula Regional Asiática. En la primera carrera largamos bastante bien, pero tuve un contacto en la primera curva y me salí. La segunda carrera estábamos bien, aunque nos faltó ritmo, el carro no estaba bien y las condiciones estaban muy calientes. En la última carrera largamos muy bien, estábamos peleando las posiciones para poder remontar y me pegaron en la primera y segunda vuelta por detrás. Entonces fue un fin de semana de bastante mala suerte, pero por algo pasan las cosas, pero honestamente el potencial está ahí y vamos a seguir trabajando duro para el resto del campeonato”.

