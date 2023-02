¿Hay oportunidades laborales reales para los jóvenes de la región? Preocupantes las cifras de desempleo juvenil en Ibagué

De acuerdo con los datos del Dane para el trimestre móvil octubre - diciembre de 2022, Ibagué registró una tasa de desempleo de 16,5 %. Si bien la ciudad mantiene uno de los índices más altos de desocupación laboral en el país, lo que más preocupa, son las cifras de desempleo para la población joven ibaguereña.





El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en su más reciente informe trimestral, el cual comprendió el periodo entre octubre y diciembre, determinó que la tasa de desempleo en el total nacional fue del 10,3 %, mientras que en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 10,8 %.

Ibagué por su parte, dentro del compendio de las 23 ciudades, quedó nuevamente posicionada en el segundo lugar dentro de las que ostentan un mayor índice de desempleo con el 16,5 %, y la primera si se toma la muestra de las 13 principales ciudades; con 6,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio nacional.

Dentro del compilado del 2022, Ibagué ocupó la sexta posición dentro de las ciudades capitales, 4,5 p.p. sobre el promedio del total nacional, con un índice del 16 %.

Balance para Ibagué

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio del empleo y recursos humanos del Tolima (OET), la tasa de desempleo de octubre- diciembre de 2022, se incrementó en 3 p.p. frente al mismo periodo del año anterior, significando 37 desocupados a finales de 2022, siete mil nuevos desocupados.

La principal razón para el aumento del desempleo, fue la caída de 2 p.p. de la tasa de ocupación, reduciendo en cinco mil las unidades de ocupados.

En cuanto a la tasa global de participación, esta demostró un leve incremento del 0,1 %, lo que se traduce en un aumento en el número de fuerza de trabajo de 2 personas. “Pero sigue siendo una constante en el comportamiento del mercado laboral de la ciudad, la nula generación de nuevas plazas de trabajo, no se genera, se destruye empleo en Ibagué, advirtió el OET”.

De igual manera, el OET señaló que “algo que preocupa, es que en términos de ocupación, la temporada decembrina se perdió, no se generan nuevos empleos ya ni siquiera frente al trimestre anterior (Septiembre-noviembre)”.

Juventud y desempleo

Según el Dane, la tasa de desempleo para los jóvenes (población entre los 15 y 28 años) durante el último trimestre del año, fue de 16,7 %, que comparado con el 19,2 % del mismo periodo, pero de 2021, significó una reducción de 2,5 p.p.

No obstante, la situación para la ciudad es diferente. Y es que en este ítem radica uno de los principales males de Ibagué en cuanto al engrosamiento de las cifras de desempleo, ya que la registró una tasa de desempleo juvenil del 24,9 %, una de las más altas del país, superada solamente por Quibdó, y su escandaloso 33,9 %.

Una situación que preocupa

Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, calificó como una “tragedia para Ibagué tener la segunda tasa de desempleo juvenil en Colombia”. El economista con importante trayectoria en el sector público del Tolima, señaló que es lamentable que la ciudad no avance en las tareas previamente definidas como resultado de diferentes estudios.

Por parte de la Administración Municipal, Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que: “Hay varias oportunidades y retos respecto al desempleo juvenil. Ibagué, en el caso puntual de 2023, le seguirá apostando al emprendimiento para que más jóvenes generen unidades productivas”.

Pormenores del mercado laboral de la ciudad

Derivado del análisis del Observatorio de Empleo del Tolima (OET), de 13 actividades económicas que registra el Dane, solamente en 4 la ciudad genera nueva ocupación y en 5 se pierde esta, destacándose la administración pública y la construcción.

“El caso de la administración pública, deja en evidencia la precarización de la vinculación laboral en este sector y en el de la construcción las dificultades coyunturales son los subsidios de la vivienda VIS”, indicó el OET.

El OET detalló que los empleos que más se pierden son los vinculados al sector formal (empleado del gobierno y empleado particular) y crece entonces el emprendimiento individual, el cuentapropismo o economía del rebusque, posiblemente como una salida de escape al desempleo.

Como complemento al panorama de la población por fuera del mercado laboral o inactivos, o sea, aquellos que por una u otra razón abandonan el mercado laboral, aumentó en mil personas durante el periodo marcado. Las mujeres siguen abandonando el mercado laboral, si no fuera así, el desempleo hubiera sido más alto, según el OET.

“Un dato que puede presionar la participación laboral y acrecentar el desempleo, es el aumento de la población denominada fuerza de trabajo potencial, que creció a 23 mil, lo que significa un aumento absoluto de 3 mil y un crecimiento de 12 %”, apostilló el OET.



¿Cómo hacerle frente al desempleo?

Jaime Reyes detalló que en 2019, se definió una ruta de promoción de inversión presentada por la firma consultora de negocios Araujo Ibarra, pero a la fecha, no se ha podido avanzar en la conformación de la iniciativa de activación económica Invest In Tolima. “Estudios sobre el desempleo como problema estructural tenemos varios, pero no se avanza en resolver las causas de estos”, manifestó el economista.

El director del Instituto de Desarrollo Regional advirtió acerca de la necesidad de que Ibagué trabaje de la mano con los demás municipios del departamento, para evitar seguir recibiendo la migración de jóvenes que se acercan a la capital en busca de nuevas oportunidades.

“Hay que trabajar en crear oportunidades económicas rurales para que los jóvenes tengan proyectos de vida dentro de sus lugares de origen”, explicó Reyes.

Por otro lado, el economista recalcó la importancia de fortalecer el sistema de ciudades Ibagué - Espinal - Girardot - Melgar, con el ánimo de proporcionar un nuevo impulso al desarrollo de estos municipios, trabajando particularmente en la transformación productiva que requiere el departamento.

“Resolver el problema del desempleo en Ibagué requiere de un real fortalecimiento de las finanzas locales y de buscar una mayor articulación entre el sector empresarial y el académico para el impulso a nuevas actividades económicas”, apostilló Jaime Reyes.

En Ibagué los principales sectores económicos son comercio, servicios sociales y públicos, la agricultura, la ganadería, la pesca e industria manufacturera. La industria solo contribuye en un 11 % al valor agregado de la ciudad.

DATO

El 50 % de los residentes reciben ingresos laborales por debajo del monto del salario mínimo.



Ibagué ostentó para el último trimestre de 2022, la segunda tasa de desempleo más alta de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Gráfico Dane / EL NUEVO DÍA

Redujo la informalidad laboral

De acuerdo con el balance trimestral del Dane para 2022, la capital tolimense alcanzó una cifra de personas ocupadas de manera informal del 50,5 %, por debajo de la media nacional (57,6 %).

Según la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, la formalidad laboral sigue en constante crecimiento. Resaltando el compromiso de la Administración con los gremios comerciales y el sector privado.

“Hay que destacar que cuando se crean más empresas formales, estamos hablando de un empleo durable y de calidad, lo cual redunda en beneficios para las familias ibaguereñas, ya que ven un ingreso constante”, aseguró Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico.

La informalidad laboral en la ciudad es de 50,5 %. Está por debajo del promedio nacional.

