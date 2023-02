¿Cómo van las obras en el puente Mariano Ospina Pérez?

EL NUEVO DÍA visitó la estructura que estuvo cerrada por cerca de 10 meses y la cual es vital para el desarrollo de las poblaciones aledañas, motivo por el que la ciudadanía solicita ‘pisar’ el acelerador para contar lo más pronto posible con el paso de vehículos por ambos carriles.



Las obras de rehabilitación que se desarrollan en el puente Mariano Ospina Pérez, que conecta Flandes (Tolima) y Girardot (Cundinamarca), en el marco del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, se estima sean culminadas en septiembre de este año.

Así lo indicó, Daniel Fernández, gerente técnico de la concesionaria Vía 40 Express, encargada del proyecto, quien precisó que la estructura que ostenta más de 70 años sería el punto de inicio de la Unidad Funcional 1, la cual comprende alrededor de 50 kilómetros y abarca sectores de poblaciones como Girardot, Ricaurte, Nilo, Carmen de Apicalá y Melgar.

“Para cumplir con estos objetivos va a haber un pico de trabajo y de afección al tráfico en las próximas semanas, pero va a finalizar pronto”, manifestó Fernández.

Y subrayó: “La gente verá que en los próximos tiempos, durante la noche y a veces durante el día va a haber pare y siga porque tenemos que rehabilitar ciertas obras de drenaje”.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA. Algunos sectores cuentan con polisombra para mitigar la afectación del polvo en las viviendas cercanas.

¿En qué se trabaja actualmente?

De acuerdo con Manuel Rincón, coordinador técnico de obra de la concesionaria, a través de tres frentes de trabajo, integrados por un total de 29 personas, adelantan tareas tanto en la parte superior como inferior de la estructura.

Asimismo, indicó que de momento se desarrolla la etapa de rehabilitación cuyo grueso de actividades tiene lugar en la parte de abajo del puente, toda vez que allí se atiende la estructura metálica y la de concreto.

Según contó, esta parte del proceso tiene lugar tras la medida paliativa que se llevó a cabo con el reforzamiento de los anclajes, elementos que junto a los pendolones, en su concepto, tenían pérdida de tensión a raíz de la alta corrosión.

En ese orden de ideas acotó que en la parte inferior del puente de la mano de cuadrillas se retira la pintura existente a través de un proceso denominado ‘sandblasting’, al que describió como “un chorro de abrasión de arena que expone y deja totalmente limpio el metal”.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA. Trabajos en el área inferior de la estructura en el costado

Acto seguido viene la tarea de inspección, la cual comprende verificar el estado estructural con el ánimo de identificar si existe o no fisura alguna, y luego se procede a efectuar la protección con un anticorrosivo para finalmente pintar.

“Se revisan pernos y brochales, que estén ajustados, y después de esto entramos a hacer la reparación del concreto reforzado”, expuso Rincón.

Y agregó: “Como se pudieron dar cuenta hay algunos puntos con un alto grado de deterioro, lo que se hace es retirar el concreto en mal estado, se protege el acero expuesto y después se repone dicho concreto”.

En cuanto a las actividades en el área superior de la estructura, el coordinador hizo referencia a tareas de rehabilitación de los pendolones, “que son los cables que sostienen el puente, se está trabajando en dos frentes con los andamios” y otra herramienta que permite a los trabajadores llegar a mayor altura para retirar la pintura de los cables, analizar su estado, brindar protección anticorrosiva y pintar.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA. Motociclista transita por el sector dispuesto para los peatones.

“Llevamos una avance total de 24 metros, de los casi 200 del puente”, mencionó Rincón, quien también reseñó sobre el proceso que “primero va el sandblasting, y van haciendo el tema de retiro del concreto en mal estado, una vez se determinan las patologías viene a atrás la cuadrilla haciendo el tema de la pintura y reposición del concreto”.

¿Trabajar de noche no sería viable?

Ante la solicitud compartida por un representante de la comunidad en Flandes, que consiste en el desarrollo de labores tras caer el sol, el coordinador de obras expuso las razones por las cuales tal iniciativa no se podría materializar.

Entre ellas trajo a colación que el proceso de inspección del estado de la estructura es minucioso, por lo que la luz del día es vital. A su vez, indicó que podrían aflorar dificultades con el secado de la pintura por la humedad, debido al río Magdalena, y añadió que otro aspecto a tener en cuenta es el ruido.

Sin embargo, recalcó que vienen incrementando el personal para cumplir los tiempos del cronograma, así pues, estima para finales de febrero contar con 10 trabajadores más.

“A la comunidad se le han entregado protectores auditivos, como pueden ver (ante) los residuos de la arena se protegieron las ventanas de las casas, para que la arena que se desprende del procedimiento no las afecte”, apostilló Rincón.

Respecto a lo que viene, comentó que “la idea es implementar dos carros más de avanzada para trabajar la ‘luz central’ del puente” y así continuar las acciones en la parte de abajo de la infraestructura.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA. Tareas de rehabilitación en la zona superior.

Contexto

A partir del 17 de julio de 2021 la Agencia Nacional de Vías, Invías, había autorizado el cierre total del puente Mariano Ospina Pérez, solicitado por el consorcio, por un periodo inicial de cuatro meses, debido a recomendaciones de la interventoría y consideraciones de la visita efectuada dos días antes, según reza en la resolución 01948, donde además se advirtió sobre “falencias de capacidad estructural en algunos elementos del sistema de suspensión, especialmente en la superestructura”.

Durante ese lapso, destinado a desarrollar más estudios para determinar qué alternativas implementar sobre la estructura, también afloraron requerimientos de habitantes de Flandes por cuenta de las dificultades que atravesaban adultos mayores, enfermos, niños y mujeres embarazadas al movilizarse por el puente férreo para dirigirse hacia Girardot.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA Labores en el carril izquierdo sentido Girardot - Flandes.

Y es que si bien se establecieron alternativas de movilidad por carretera, el ‘bolsillo’ de los ciudadanos, que apenas y se recuperaba del embate de la emergencia suscitada por el Covid -19, adolecía el aumento en el costo de los desplazamientos, por lo que los pobladores se veían abocados a caminar.

Mientras se prorrogó el plazo establecido en la resolución 01948 hasta el 6 de septiembre de 2021, y posteriormente se conoció que no habría paso ni de vehículos ni personas por el puente por seis meses más, las complicaciones se agudizaron y los flamencos manifestaron su malestar por medio de una movilización pacífica.

En su momento, el alcalde del municipio tolimense Yovanny Herrera Díaz, solicitó apoyo a las autoridades departamentales y nacionales a raíz de las dificultades que se presentaban en materia socioeconómica, teniendo en cuenta la fuerte dinámica que existe con la población vecina.

Fue solo hasta mediados de mayo de 2022, es decir, luego de 10 meses, que por el puente volvieron a circular automóviles livianos (de no más de tres toneladas), asunto que derivó en la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito.

Pese a que para ello se adecuaron semáforos con ciclos de dos minutos cada uno, hoy día son ‘paleteros’ quienes intentan regular el tráfico, pues la primera medida no rindió frutos, al parecer, por la falta de cultura vial.

Ante las incomodidades y reclamos que suscitó el cierre prolongado de la estructura, el director técnico de la concesionaria comprendió tal malestar, “pero creo que todo el mundo es consciente de que fue una medidas que se tomó obligados por las propias circunstancias del puente, entonces el trabajo que se ha hecho en oficina, laboratorio y campo ha sido arduo”.

Y subrayó: “Recibimos comentarios de que no se está trabajando en el puente, siempre se ha estado trabajando, se ha estado investigando, haciendo ensayos, hasta que no ha habido consenso por parte de los expertos de qué podíamos hacer y ofrecer, no nos hemos puesto a trabajar a lo ‘loco’, entonces ahora mismo tenemos un procedimiento, proceso y cronograma que vamos a cumplir, una vez terminado habilitaremos el tráfico en ambos sentidos, y el puente va ser parte de la concesión y va a ser operado y mantenido por nosotros”.

Daniel Fernández, gerente técnico de Vía 40 Express y Manuel Rincón, coordinador técnico de obra.

“Me voy más tranquilo”

Por su parte, Crisóstomo Leal, presidente del comité pro apertura puente Mariano Ospina Pérez, requirió a la concesión tener en cuenta la idea de adelantar trabajos durante la noche.

Ante los avances en la obra, por los cuales se mostró satisfecho, hizo un llamado de paciencia a la comunidad, sobre todo “cuando es el mediodía y nos toca esperar para pasar con los hijos a Girardot o Flandes, que ese sol de 40 grados nos toca soportarlo, pero sé que vienen cosas buenas para ambos municipios”.

Y reveló que pese a que hace “más de siete meses les daba garrote a Vía 40, porque ellos jugaron con la necesidad del pueblo, hoy me les ‘quito el sombrero’”.

“El año pasado el panorama era crítico, entraba a trabajar a las 8 a.m. y me tenía que venir a las 6.30 a.m. (de Flandes) y cuando me tocaba ir a Flandes a almorzar, otro paso por el puente férreo, donde es verraco la pasada, por el calor, el sol”, precisó Leal, quien también acotó que el tránsito por el puente férreo los dejaba “mamados y fatigados”.

Y agregó: “Ya nosotros podemos venir en la moto o a pie, por obligación hace 8 meses nos veníamos a pata, pagábamos motoratón o taxi, y hacer lo mismo de un lado a otro, y eso era un costo adicional, me acuerdo que venía con mi mujer a pie a hacer el mercado a Girardot y cuando llegaba a Flandes lo hacía mamado”.

No obstante, ante las tareas que pudo evidenciar dijo: “Me voy más tranquilo y satisfecho, y hay que decirle la verdad al pueblo, las cosas se están haciendo bien y cuando eso pasa hay que aplaudirlo”.

Este es el estado de deterioro en que se encuentran varios puntos de la estructura en la parte de abajo.

‘Dolor de cabeza’

La movilidad, es uno de los temas que genera inquietud en los actores viales, sobre todo en los peatones. Si bien existe un espacio destinado para su movilidad, al parecer algunos motociclistas consideran que también se trata de un ’carril’.

Mientras esta redacción dialogaba con un ciudadano sobre su percepción respecto a los trabajos en el puente, sobre los cuales refirió que “van muy lento”, una motocicleta con dos ocupantes se desplazaba con destino a Girardot sobre la zona dispuesta para los peatones, lo cual representaba un riesgo para otras personas.

“Siempre es un peligro porque todo el mundo quiere montársele a uno por encima, las bicicletas y las motos”, mencionó un hombre al respecto, mientras que otra mujer, quien estaba acompañada de una menor comentó: “Ese man de la moto no tenía por qué venir por ahí, lo pueden atropellar a uno”.

Aunado a ello, la situación parece agudizarse por la combinación de las condiciones climáticas y los trancones ocasionados por los tiempos de espera.

Al respecto, el gerente técnico de Vía 40 Express acotó: “Ahora mismo estamos utilizando ‘paleteros’, si bien se trató en su momento con semáforos vimos que con que una persona que no respete ese semáforo se creaba un problema en la mitad del puente, entonces ahora mismo tenemos oficiales de tráfico que están intentando hacer lo que pueden por garantizar la circulación”.

“Los alcaldes anteriormente nunca estuvieron pendiente del puente, ellos son los culpables que se haya deteriorado de esta manera, no tenemos sentido de pertenencia” - Crisóstomo Leal.

“No podemos pensar que por el puente van a poder circular tractomulas, como lo hacían anteriormente, porque el puente ya no lo aguanta”. - Daniel Fernández, gerente técnico de Vía 40 Express.

Datos

- El puente férreo fue objeto de intervención al tratarse de una alternativa de movilidad.

- A inicios de marzo de 2022 se autorizó el paso peatonal por la estructura.

- Los trabajos en la estructura se desarrollan de lunes a domingo de 7 a.m. a 5 p.m.

