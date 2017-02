Tolima recibe más de $607 mil millones para sector educativo

La Universidad del Tolima ocupó el lugar 17 en una medición que incluyó las 289 instituciones colombianas.

12 Feb 2017 - 3:01am

Dos datos recientes tienen que ver con el sistema escolar del Tolima. En los 40 primeros días de 2017. Uno de ellos es el relacionado con el monto de las transferencias para el gasto educativo en la educación básica y media, que estableció Planeación Nacional para el Tolima, y el segundo es el puesto 17 que la Universidad del Tolima alcanzó en comparación con indicadores de las 289 universidades colombianas.

Si se marcha en el sentido de que Colombia sea la mejor educada, tal propósito de largo alcance tiene relación con los recursos financieros que el Gobierno nacional destina para el gasto educativo.

Desde 2015, el presupuesto para educación, por primera vez supera el presupuesto del Ministerio de Defensa (32.6 billones de pesos frente a 28 billones ).

Esa diferencia a favor del gasto en educación se mantiene en 2017 ya que, sobre un presupuesto total de la Nación de 224.4 billones de pesos, se destinan para educación 33.3 billones, cifra que es ligeramente superior a la de 2016 (31.5 billones).

Es a grandes rasgos la situación del gasto educativo en el país, sin embargo, por los datos del presupuesto se percibe que las transferencias de la Nación cada vez más se concentran en el pago de los costos salariales del personal de los establecimientos educativos estatales a la par de que las cifras de inversión en infraestructura física disminuyen y se concentran en la atención a la jornada única.

Según datos del Banco Mundial (2012), Colombia gasta en educación el equivalente al 4.4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que está por debajo de Bolivia (6.4), Brasil (5.9), Argentina (5.1), Chile (4.6), el de los países de la Ocde de 4.9, pero aproximado al del mundo (4.41).

Según la Ocde, entre cinco países de desarrollo educativo similar (Chile, México, Argentina y Brasil), Colombia es la que hace el gasto anual por estudiante más bajo en educación básica (Dos mil 41 dólares en Colombia, frente a cuatro mil 551 en Chile, año 2011).

Las transferencias de la Nación para el gasto educativo en 2017

Según la distribución establecida por Planeación Nacional, las transferencias parciales para el gasto en educación en 2017, ascienden a la cifra de 607 mil 104 millones de pesos, de los cuales 424 mil 968 para el gasto en los 46 municipios no certificados donde la Gobernación es la responsable de la administración de estos recursos financieros.

Los 182 mil 136 millones restantes le corresponden a Ibagué. Estas cifras son provisionales porque hacia el mes de septiembre se harán giros complementarios.

Las transferencias iniciales establecidas a finales de enero, son inferiores en cuatro mil 613 millones de pesos con relación al monto total de tales transferencias en el 2016 (611 mil 717 millones).

Para los 46 municipios no certificados son 10 mil 515 millones de pesos menos; para Ibagué se incrementa en cinco mil 902 millones de pesos.

Esta distribución de recursos financieros tiene en cuenta la población escolar atendida y por atender con base en las tipologías que establece Planeación Nacional; a lo cual se suman los giros complementarios, las transferencias para el programa de alimentación escolar, PAE, los aportes para conectividad, para el mejoramiento de la calidad y las cancelaciones que se apropian para el pago de prestaciones sociales.

LAS TIPOLOGÍAS PARA 2017

La Nación hace las transferencias (SGP) a la Gobernación y a Ibagué, según la tipología establecida por Planeación Nacional. De tal manera que a mayor número de estudiantes matriculados corresponden transferencias per cápita mayores. Se privilegia la matrícula del grado de preescolar de transición para estudiantes de cinco años de edad ubicados en escuelas o sedes rurales. Así, en 2017, la Nación hará transferencias de tres mil 406 millones de pesos por cada estudiante de grado de transición matriculado en la zona rural, siendo esta la cifra más alta. En los municipios no certificados esa tipología es de tres millones 352 mil por cada estudiante matriculado.



En las zonas urbanas, siguiendo la tipología para el grado de transición, es de 2 mil 620 en Ibagué y de 2 mil 528 en los 46 municipios no certificados.



“La metodología utilizada para 2017 mantiene 95 tipologías educativas por criterios de costos de prestación del servicio educativo. Con respecto al modelo utilizado en 2016, es importante resaltar que no se incorpora el componente de calidad y eficiencia, cada vez que el propósito del MEN para la presente vigencia es que el modelo de tipologías permita financiar esencialmente los tres componentes básicos de gasto fijo para la prestación del servicio: nómina docente, gastos administrativos autorizados, y contratación de la prestación del servicio, así, como el de minimizar el superávit y el complemento de entidades al cierre de la vigencia”, dice Planeación Nacional (2017).



EL PUESTO 17 DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL RANKING DE UNIVERSIDADES

La Universidad del Tolima ocupa el puesto 17 entre las 289 universidades que operan en Colombia, según el ranking mundial de enero de 2017, establecido por las organizaciones mundiales Scimago, Majestic y QL2. La Universidad de los Andes encabeza este ranking que se elabora con base en indicadores de Presencia, Impacto, Apertura y Excelencia.



La Universidad del Tolima logra este año ubicarse por encima de las universidades de los departamentos vecinos y de otras de mayor prestigio nacional. El puesto mundial de dos mil 981 de la Universidad del Tolima lo alcanza con puntajes de dos mil 831 en Presencia (el mejor), tres mil 22 en Apertura, tres mil 255 en excelencia y cinco mil 146 en impacto, este último el más bajo. La Universidad del Tolima ocupa el puesto 29 y el Conservatorio el 200.