Estudiantes beneficiarios de crédito educativo deben legalizarlo ante el Icetex

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), les recordó a los estudiantes colombianos que obtuvieron un crédito con la entidad en el programa ‘Tú Eliges’, que deben legalizarlo cuanto antes para formalizar su desembolso.

12 Feb 2017 - 3:01am

Así mismo, les dijo a quienes pagaron su matrícula con recursos propios y cuyo crédito educativo con la entidad fue aprobado, que pueden legalizarlo normalmente y el Icetex desembolsará el valor correspondiente a la Institución de Educación Superior para que esta le reintegre los recursos al estudiante.

La legalización del crédito debe realizarla el beneficiario de manera inmediata a partir de la publicación del estado ‘Aprobado’ en la página web de la Institución www.icetex.gov.co.

Este plazo vence a los 15 días calendario de obtener dicha aprobación, tiempo que comparten tanto el estudiante como la Institución de Educación Superior en la que se encuentra inscrito o matriculado.

Para este proceso, el aspirante debe reunir toda la documentación requerida, descargar las garantías desde el sitio web del Icetex y dirigirse con estos documentos a la Universidad para entregarlos en la Institución de Educación Superior.

Los documentos están dirigidos al beneficiario y su deudor solidario, y entre entre ellos se encuentran los formularios que pueden ser descargados en el sitio web www.icetex.gov.co, link ‘Crédito Educativo’, sección ‘Pregrado’.

Allí, al seleccionar cualquiera de las líneas de financiación (pago del 0 %, 10 %, 25 %, 30 % 40 %, 60 % y 100 % durante época de estudios -el porcentaje restante lo paga al terminar sus estudios-), puede encontrar el ‘Manual de legalización’, donde se están señalados la totalidad de documentos para presentar y los formatos a descargar y diligenciar.

Una vez se registre el crédito como ‘Legalizado’ ante la institución de Educación Superior, esta contará con un plazo máximo de 10 días calendario para solicitar la recolección de garantías.

El Icetex recuerda que todos los créditos contarán con un plazo máximo de 30 días para obtener la viabilidad jurídica. En el caso de que las garantías resulten no viables, la reposición se debe efectuar dentro de este tiempo, contado a partir de la legalización del crédito.

REQUISITOS IMPORTANTES

- Se debe realizar la identificación del beneficiario y su deudor solidario mediante reconocimiento biométrico de huella dactilar en Notaría Pública.



- Si el estudiante es menor de edad, su representante legal, que debe ser uno de los padres o el acudiente, debe firmar en el espacio de firma del cuadro superior para Beneficiario o Representante Legal de la carta de Instrucciones. Debajo de este cuadro debe firmar el estudiante.



- Los documentos deben ser legajados en una carpeta de marbete vertical marcada con nombre y apellidos completos del estudiante. El pagaré y la carta de instrucciones no deben ser legajados. Los documentos que soportan la inscripción del estudiante y su deudor solidario no se devolverán por lo que se recomienda se anexen fotocopias a la carpeta.



- Para que el crédito no sea anulado, la información consignada en el formulario de solicitud del crédito debe coincidir con los documentos adjuntados para la legalización. Además toda documentación debe ir completa y debidamente diligenciada.