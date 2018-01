Cisa cobrará deuda de 52.000 deudores del Icetex

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció este viernes que 52.000 usuarios de la entidad crediticia tienen deudas vencidas desde hace más de un año, siendo el acumulado de 300.000 millones de pesos.

7 Ene 2018 - 3:01am

“Durante los últimos días estuvimos analizando diferentes propuestas para beneficio de esos deudores con cartera vencida por más de un año. Tenemos morosos que llevan entre 1081 y 2000 días sin hacer un solo pago, y otros que sobrepasaron los 3000 días sin abonar a la deuda y la gente debe reconocer que dentro de lo que tiene que hacer el Icetex es cobrar porque es un crédito con recursos públicos”, indicó Alejandro Venegas, presidente de la entidad.

De acuerdo con el funcionario la entidad ha venido trabajando en la cultura de pago para generar más oportunidades a otros jóvenes. “ Actualmente el instituto cuenta con 650.000 beneficiarios en diferentes estrategias, una de ellas los créditos educativos con 430.000 usuarios que tienen financiamiento en la tasa y eso es lo que queremos con los de cartera vencida”, añadió Venegas.

En ese sentido, para combatir la cartera vencida el Icetex firmó un contrato interadministrativo con la firma Central de Inversiones S.A. (CISA) para que se encargue de la recuperación de estas obligaciones.

“Este contrato es con el fin de ampliar el campo de negociación como la de condonar intereses, buscar más alternativas de pago y cumplir con la misión de otorgar crédito a un mayor número de colombianos. Hacemos un llamado a todos los usuarios de la entidad que en estos momentos no se han puesto al día para que antes de ser judicializados logremos llegar a un acuerdo, pero la salida no está en arreglar el valor del crédito porque la ley no lo permite al ser dinero del Estado”, señaló Venegas.

Así las cosas, el Icetex dispondrá de 63.000 millones con destino a la financiación de la educación superior de 11.000 nuevos beneficiarios de escasos recursos.

Por su parte, el presidente de CISA, Hernán Pardo Botero, resaltó que “espera en tres años (periodo del contrato) una recuperación mínima en la cartera de 100.000 millones de pesos”.

Finalmente, Venegas aclaró: “no podemos decir que todos son deudores. En estos momentos el 92% de los beneficiarios activos de crédito educativo se encuentran al día con sus obligaciones, sin embargo, hay que seguir trabajando en ello”.

En el año 2009 el Icetex realizó esta misma operación con CISA para la recuperación de cartera de obligaciones con mora mayor a dos años.