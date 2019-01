La educación en el año 2.080

22 Ene 2019 - 6:04pm

Quienes realicen escolaridad en tales escuelas nacerán entre los años 2.065 y 2.078 aproximadamente. La mayoría serán hijos únicos, deseados, pero un alto porcentaje vivirán con sólo uno de sus padres, así, las mascotas serán especialmente recomendadas por psicólogos y médicos.

Las instituciones escolares se denominarán “Colectivos de Formación Ciudadana” y todas serán del Estado. Su finalidad será formar ciudadanos del mundo. Las instituciones escolares y los profesores presenciales reducirán ostensiblemente su hegemonía ante el conocimiento. No existirán los cursos con contenidos como los conocemos actualmente, en cambio, se desarrollará la creatividad, el pensamiento racional y las artes para que los alumnos mismos seleccionen los contenidos a aprender.

Hablarán al menos dos idiomas extranjeros. Los aprendizajes se realizarán mediante diversos programas en línea accesibles para miles de escuelas del mundo, recurriendo a las redes sociales que serán especializadas en educación. El tiempo se repartirá entre tres tipos de actividades: en el Colectivo de Formación, en casa y las actividades de campo y ciudad. La asistencia a los Colectivos será de 12 horas semanales en horario de libre elección. También asistirán los adultos mayores para desarrollar talleres ancestrales y de innovación.

En las 12 horas de asistencia a los Colectivos los estudiantes realizarán dos tipos de actividades, una la grupal que incluye la reflexión filosófica, la hermenéutica y la lógica del pensamiento. Su objetivo es discutir, aportar y desarrollar criterio propio. Se incluyen los deportes de grupo, las artes como el teatro y la expresión corporal que serán tan legítimas como las ciencias. El yoga, la meditación y prácticas similares serán tan comunes como el futbol.

El tiempo de actividad individual se utilizará para pensar, reflexionar, escribir, programar, leer, caracterizar la incertidumbre, encontrar incongruencias, contradicciones y comportamientos que atenten contra la verdad, la justicia, la equidad, la paz, la naturaleza y la cooperación. Los estudiantes se agruparán según varias edades y rotarán sistemáticamente. Por ejemplo, un curso se conformará con chicos y chicas de 11, 12 y 13 años; otro de 12,13 y 14 años y otro de 13, 14 y 15 años. Así, todos y cada uno, parte del tiempo serán los menores, en otro serán intermedios y en otro serán los mayores. De esta manera tienen la doble opción de aprender y de enseñar, de confrontar los criterios de la validez de los razonamientos. La colaboración mutua sin competencia individual será el método de trabajo.

Los profesores, no dictarán clases, serán personas disponibles para ejercitar la ética, la hermenéutica, la crítica y la creatividad. Serán orientadores de procesos, aptitudes y actitudes y dominarán los fundamentos del conocimiento global. Su fortaleza serán las competencias transversales a todo tipo de conocimiento: la curiosidad, la indagación, la ética y la confrontación de evidencias.

Los profesores podrán dirigir las actividades desde su residencia para lo cual las redes académicas tendrán alto desarrollo, evaluación y diversidad. Tendrán salarios por encima del promedio de cualquier otro profesional. Luego de cinco años de desempeño podrán vivir en casas fiscales. Su formación pedagógica inicial y post-gradual estará a cargo del Estado. Obtendrán facilidades para acceder a actividades culturales, recreacionales y vacacionales. Los profesores serán los profesionales más calificados, su continuidad laboral la determinarán los alumnos con su grado de progreso y la evaluación de sus calidades emocionales (equilibrio y madurez) y cognitivas (lógica del pensamiento, lectura crítica y propositiva).

No se enseñarán contenidos, estos se encontrarán en bases de datos y bibliotecas tecnologizadas. Las evaluaciones se realizarán a través de plataformas y no medirán contenidos, ni promoverán la competencia individual pues se desarrollarán en grupos. No existirán las pruebas tipo Saber, en cambio, propondrán y generarán un proyecto grupal de tipo productivo, ciudadano, social o tecnológico. Lo importante es que cada uno descubra su pasión para vivir. Entre tanto, los profesores dedicarán el tiempo a programar, proyectar y diseñar nuevos retos cognitivos, éticos y estéticos.

Los Colectivos de formación estarán dotados de tecnología de realidad virtual tridimensional que permite realizar experimentos y prácticas sin necesidad de químicos o laboratorios costosos. La identidad de los alumnos se constatará mediante un lector de pupilas instalado en los equipos.

Todos los estudiantes colombianos, antes de finalizar su formación ciudadana, deberán conocer el Caribe, el Pacífico, los Llanos, la Amazonía y los Andes con sus páramos. No serán los padres quienes van al Colectivo a recibir informes de sus hijos, serán los profesores quienes visitarán las familias de los alumnos.

Finalmente, los Colectivos incluirán actividades de entrenamiento para mascotas.

ANALISTA EDUCATIVO, EXPROFESOR DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN U.T.