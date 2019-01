Una mirada integral sobre el desarrollo educativo en el Tolima

27 Ene 2019 - 3:01am

Sólo el Consejo Privado de Competitividad, que elabora informes anuales y construye índices sobre el desarrollo económico y social del país, con base en seis pilares o grandes temas, suministra una visión integral sobre el estado en que se encuentran los departamentos y las ciudades capitales.

Habrá que darle credibilidad a estos informes e índices porque son elaborados por 40 empresas, instituciones y organizaciones privadas que no tienen el afán de presentar logros o informes de gestión que son obligatorios para las entidades territoriales, del sector estatal u oficial.

Es obligatorio repetir una mirada sobre el contenido de estos informes, en tiempos de campaña electoral para elegir un nuevo gobernador, los 47 alcaldes, los integrantes de la Asamblea Departamental, los consejos municipales y los líderes de la Juntas Administradoras Locales, el próximo mes de octubre.

Un resumen general es que el departamento del Tolima ocupó el puesto 15 entre 27 departamentos evaluado con un puntaje de 4.51 sobre 10 e Ibagué también el puesto 15 con un puntaje general de 4.58, entre 23 capitales de departamento.

Tanto el departamento como Ibagué, están en la etapa 3 en cuanto a desarrollo social y económico. En el Tolima junto a siete departamentos más, en su orden, Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, sobre los cuales es conveniente establecer comparaciones para saber cómo estamos con relación a ellos.

Me planteo el interrogante de ¿Por qué nuestros departamentos vecinos están mejor que el Tolima? Es el caso del Huila que teóricamente es comparable por sus características de territorio. Pero a ello se suman, en orden de importancia, Caldas, Quindío y Risaralda. ¿Qué hacen estos departamentos para estar en una mejor posición? ¿Cuáles son las características de liderazgo y gestión que en aquellos departamentos es más exitosa?

Si el Tolima, en general, según el índice de competitividad del 2018, logra un índice de 4.51 e Ibagué, 4.58 sobre 10, en términos populares tendríamos que decir, que las dos entidades territoriales se “rajan”, perdieron el año si se toma como referencia de aprobación con un puntaje seis.

La situación del año anterior

Centremos el análisis a los indicadores del desarrollo educativo en el Tolima, para realizar lo mismo con Ibagué, en otro momento.

El índice de competitividad se realiza sobre tres grandes factores, Condiciones Básicas, Eficiencia y Sofisticación. El factor “condiciones básicas” incluye seis pilares y entre ellos la Educación Básica y Media; el factor Eficiencia, incluye Educación Superior y Capacitación.

Se trata de una evaluación que se hace sobre 94 variables y el de Educación Básica incluye datos y clasificaciones sobre el estado de la cobertura escolar para los niveles de educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y educación media; sobre indicadores de calidad educativa. En cuanto al derecho a la permanencia, indicadores sobre deserción escolar.

Al analizar el estado de la Educación Superior se hace sobre cobertura, graduados en el nivel de posgrados, la formación técnica y tecnológica, la deserción y la calidad.

En educación Básica y Media, el Tolima, con un puntaje de 6.26 ocupó el puesto décimo entre los 27 departamentos en el año 2018, pero se viene de una mejor posición, octavos, en el año 2017. Es, de todas maneras, una buena posición en este pilar.

En Educación Superior el Tolima ocupa el puesto 16, es decir por debajo del punto medio, con un puntaje de 3.78 que desde luego no es satisfactorio.

Indicadores de calidad

En cuanto a calidad educativa se puede llegar a la conclusión de que estamos o vamos bien. Según el informe de competitividad del 2018, se ocupa el puesto 11 con puntaje de 6.46 pero se viene de una mejor posición, el puesto séptimo en el año 2017. La evaluación se centra en los resultados de las pruebas Saber, en la calidad de los docentes, en la relación de estudiantes por cada docente y en las inversiones en calidad.



El mejor puesto en cuanto a estos indicadores, el Tolima lo obtiene en la calidad de los docentes, la quinta casilla entre los 27 departamentos, con un puntaje de 8.35 que ubica al Tolima dos puestos por encima del logrado en el año 2017 (puesto séptimo). La calidad de los docentes oficiales se evalúa con base en el nivel educativo alcanzado por ellos, en cuanto a profesionalización y obtención de títulos de posgrado.



Al Tolima también le va bien frente a la relación del número de estudiantes por cada docente, puesto séptimo, con un puntaje de 8.34; se supera el puesto 12 del año 2017 en este indicador.



No le va tan bien al Tolima en la clasificación que se hace sobre los resultados de las pruebas Saber que se aplican a estudiantes al terminar el grado once de educación media.



Ocupa el puesto 17 en el promedio ponderado de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias, con un promedio de 5.85. Si tal clasificación se hace sobre los establecimientos estatales, se mejora con el puesto 16 un puntaje de aprobación de 6.08.



Según las pruebas Saber 5 que se aplica a los estudiantes del grado quinto de la educación primaria, no se está tan mal. Puesto 14 con 6.06 de puntaje, mejor que en el año 2017.



Pero hay un indicador con resultado preocupante porque el Tolima ocupa el puesto 21 entre los 27 departamentos, en cuanto a inversiones en calidad, con un puntaje de 1.92, el más bajo entre este conjunto de indicadores con los cuales se construye el índice de calidad.



Se debe decir que los recursos de calidad son transferencias que la nación hace a las entidades territoriales certificadas, la Gobernación e Ibagué.



Son transferencias que han disminuido paulatinamente y tienen dos destinos, los Fondos de Servicios Educativos de cada una de las instituciones educativas oficiales por concepto de gratuidad educativa y las transferencias de calidad que llegan a cada tesorería municipal y se incorporan a los presupuestos de cada municipio para gastos de inversión en mantenimiento y dotación, principalmente.



Las transferencias nacionales para educación tiene como destino el pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente y administrativo, principalmente.





Educación media

Con base en indicadores de Cobertura para la Educación Básica y Media, el Consejo Privado de Competitividad ubica al departamento en el puesto 13, hacia la mitad de la tabla, con un puntaje de 3.82 sobre 10, según la tasa bruta correspondiente, que no es tan satisfactorio.



En cuanto a la tasa neta de cobertura del preescolar, estamos mal, porque el departamento ocupa el puesto 20 entre los 27 departamentos, con un puntaje de 3.91, y se viene de un puesto 18 en el 2017, indicador de que vamos en retroceso.



En cuanto a la tasa neta de cobertura en primaria, el Tolima ocupa el puesto 17 con 4.88, puesto 16 en educación secundaria y el puesto 11 en educación media.



Entonces, estamos mal en cobertura de la educación preescolar, sin incluir los grados de prejardín y jardín como debiera ser; igualmente, el departamento se “raja” en cobertura de la educación primaria, estamos bien en educación media y en secundaria.



Se concluye, en general, que no estamos bien en cuanto a cobertura escolar.





En cuanto a educación superior

No le va bien al Tolima en éste índice porque ocupa el puesto 16 con un puntaje de 3.78 y en cobertura de este nivel educativo el puesto 15 con 2.62. En cuanto a formación técnica y tecnológica el puesto séptimo; en cuanto a los resultados de las pruebas SABER PRO que presentan los estudiantes como requisito para graduarse como profesionales, el puesto once, en cuanto a calidad de los docentes el puesto 13, igual en cuanto a formación en un segundo idioma y en términos generales el puesto 16 en cuanto a calidad de la Educación Superior que se ofrece en el departamento.