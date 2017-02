Desmitificando la sexualidad femenina

Muchos de los mitos con los que convivimos en torno a la sexualidad y el sexo nos hacen menos libres y autónomas pues estos interfieren en nuestro placer.

24 Feb 2017 - 8:11pm

Los mitos forman parte de nuestro sistema de creencias, muchos de ellos llegamos a considerarlos como verdaderos. Cuanto mayor es el número de mitos mayor es la complejidad para aceptar o entender un tema. Los mitos existen y seguirán existiendo porque son la justificación, la explicación, el consuelo o la calma de quien sufre por sus propias ideas.

Para un gran número de mujeres es más fácil instalarse en creencias irracionales o negativas, culpas, auto-exigencias, miedos, temores, pues se han aprendido culturalmente y se refuerzan en el hogar desde la infancia, especialmente por culturas machistas o patriarcales como la nuestra donde nosotras debemos ser símbolo de recato, puritanismo y sumisión. Aun en el siglo XXI y respaldadas por los derechos sexuales siguen existiendo tabúes y prejuicios que impiden que las mujeres llevemos una sexualidad integral y placentera.

Lea:--->La masturbación femenina un tabú muy practicado

A continuación desmitifico algunas de las creencias más comunes que se tienen respecto a la sexualidad femenina. Invito a modificarlas por pensamientos más sanos y creativos

1. El cuerpo de la mujer influye en la excitación del hombre: Falso; Para ellos esto no es importante, las pequeñas muestras de imperfección son importantes para nosotras, pero ellos se fijan muy poco en esos detalles. Los hombres prefieren la seguridad que proyectemos, la confianza, la iniciativa, la creatividad, la mentalidad abierta y la capacidad seductora.

2. La masturbación femenina es infidelidad: Falso; Nada más enriquecedor y placentero que el autoerotismo. Nos permite conocernos y descubrir lo que nos gusta o no nos gusta. Además es una de las prácticas que más orgasmos nos producen debido a que podemos estar sin presiones ni complejos. Es una buena forma de crear nuestra ruta erógena y conocer nuestra respuesta sexual.

3. Llegar al orgasmo es responsabilidad del hombre: Falso; Las mujeres somos quienes determinamos nuestro límite, creamos nuestro mapa y si nos quitamos las telarañas y nos permitimos disfrutar lograremos orgasmos sublimes.

4. La mujer es menos sexual que el hombre: Falso; tanto hombres como mujeres venimos biológicamente dotados para sentir deseo y placer en la misma cantidad. En la medida que una mujer disfrute del sexo de manera erótica o carnal más pensamientos sexuales tendrá y con mejor calidad y creatividad.

5. El Placer solo está en los genitales: Falso; aunque los genitales son los que más proporcionan placer, si introducimos el erotismo en nuestras prácticas y exploramos todo nuestro cuerpo en búsqueda de zonas erógenas descubriremos que los senos, los pies, el cuello, la espalda y otras áreas están llenas de sensaciones que incitan al placer.

6. La menopausia es el fin del sexo: Falso; aún durante la menopausia es posible disfrutar, si bien ya no están los estrógenos, existen otras sustancias cerebrales que aportan al disfrute. Al igual que artículos eróticos, geles y cremas que ayudan en la tarea. Recomendación: incluir la imaginación y dejarse llevar por todos los sentidos para incrementar el deseo y el placer.

7. No se tiene sexo en la tercera edad: Falso; Para el sexo no hay edad, obvio no es igual, pero se puede experimentar mejor el erotismo. En la tercera edad las caricias son el fuerte de la erotización.

8. Si tengo Sexo en la primera cita van a pensar mal de mí: Falso; La mayoría de los hombres lo verán como algo normal y no juzgaran a las mujeres por esta razón. Además es decisión personal no tienes que hacerlo por moda, simplemente déjate llevar por tu deseo y gusto, eso sí mantén todas las reglas de prevención, y una recomendación no lo hagas si has ingerido licor pues allí la decisión no es tan asertiva.

9. No se puede tener sexo durante La menstruación: Falso; Este es un pensamiento muy arraigado culturalmente, pero si a la mujer le gusta y su pareja no le molesta, no hay problema. La menstruación es signo de que el cuerpo funciona bien.

10. El sexo anal es solo para practicarlo con prostitutas: Falso; El coito anal es una variante más del sexo, en el que se deben tener las mismas precauciones y auto-cuidado que con el coito vaginal, es excitante, produce orgasmos y no es doloroso si se hace con erotismo.

Lea:--->Que el post sexo no sea un conflicto