¿Por qué se dan los calambres musculares?

El calambre es un espasmo o contracción involuntaria de los músculos, normalmente muy doloroso, que puede durar entre algunos segundos hasta varios minutos.

1 Mar 2017 - 3:01am

Los calambres musculares son contracciones o espasmos súbitos, involuntarios en uno o más músculos. Generalmente ocurren después del ejercicio o por la noche, y duran desde algunos segundos hasta varios minutos.

Los calambres musculares pueden ser causados por el mal funcionamiento de algunos nervios. Algunas veces, este mal funcionamiento se debe a un problema de salud, tales como una lesión de la médula espinal o a un nervio pinzado en el cuello o la espalda. Otras causas pueden ser las distensiones o exceso de uso de un músculo, la deshidratación, la falta de minerales en la dieta o desgaste de minerales en el cuerpo o la llegada insuficiente de sangre a los músculos.

¿Cómo evitarlos?

De acuerdo con la fisioterapeuta Carlina Triana Acevedo, para evitar el calambre debe realizarse una buena sesión de estiramiento antes y después de hacer ejercicio, principalmente en el caso de los sedentarios. También es importante una buena hidratación antes, durante y después del esfuerzo físico, y evitar ejercicios en días muy calurosos.

Existe un buen número de personas que presentan calambres nocturnos, principalmente en los miembros inferiores (pantorrilla y pies). En general, estas personas presentan el llamado calambre nocturno idiopático (idiopático significa sin causa aparente). “Son personas normalmente con un historial familiar de calambres, en los cuales no se consigue detectar ningún tipo de alteración que justifique el cuadro. Para estas personas se recomienda un programa de estiramiento 15 minutos antes de dormir, así como dar preferencia a alimentos ricos en calcio y magnesio, mantener una buena hidratación a lo largo del día y evitar el sedentarismo”, comentó la fisioterapeuta.

Algunas personas necesitan zapatos especiales para evitar contracciones involuntarias y calambres en los pies.

El estiramiento parece ser el mejor método para prevenir calambres, principalmente cuando éstos ocurren en las piernas. Es importante destacar que no será de un día para otro que el estiramiento dará resultado. Es necesario por lo menos algunas semanas con estiramientos diarios para que el músculo tenga más resistencia a las contracciones involuntarias.

Una hidratación adecuada y estiramientos frecuentes resuelven los problemas de la mayoría de las personas con calambres idiopáticos. El mejor modo de controlar el grado de hidratación del cuerpo es a través del color de la orina. Las personas deshidratadas presentan una orina muy amarilla y normalmente de olor fuerte, mientras que un cuerpo hidratado produce una orina clara y sin olor.

Existen algunos medicamentos, como vitamina E, y el complejo B, que pueden ayudar en casos específicos, pero que sólo deben ser administrados después de una evaluación médica.

El agua tónica posee pequeñas cantidades de quinina, una sustancia que también parece prevenir calambres. Existen relatos de experiencias en las cuales se registra una mejoría respecto a los calambres nocturnos algunos días después de estar ingiriendo agua tónica durante las noches.

Tratamientos caseros para prevenir los calambres nocturnos

Aceites esenciales

Una forma de prevenir los molestos calambres, realizar masajes en la zona más afectada, utilizando aceites esenciales como de eucalipto, pino, romero o tomillo. Éstos darán una sensación de calor en el músculo y favorecerán su relación.

Miel y vinagre de manzana

Para evitar los calambres crónicos y lograr una adecuada distribución del calcio en el cuerpo, se debe mezclar una cucharada de miel y otra de vinagre de manzana en una taza de agua caliente y hacer masajes en las piernas o las zonas afectadas.

Baño de agua de mostaza

Para relajar los músculos de las piernas y prevenir los calambres nocturnos, una buena idea es realizarse un baño de agua de mostaza antes de ir a descansar. Para esto tendrá que mezclar una cucharadita de semillas de mostaza en un litro de agua, lo pone a hervir y lo añade a la tina, donde realizará el baño por 20 minutos.

Árnica

Este tratamiento es ideal para tratar los espasmos que producen los calambres, ya que el árnica alivia el dolor y activa la circulación. Para esto prepare una infusión de árnica y posteriormente aplique compresas en la zona.

¿Es cierto que el banano evita calambres?

Esa idea de que la banana evita calambres es un poco confusa. La fruta es rica en potasio, carbohidratos (glucosa) y agua. Durante el esfuerzo físico existe por parte de los músculos una gran demanda de energía (glucosa). Después de algún tiempo de ejercicio, el músculo agota sus reservas de glucosa y pasa a utilizar otros medios para generar energía. Una de las causas de calambres es la acumulación de ácido láctico, que es “basura” metabólica, después de la generación de energía con baja utilización de glucosa. Una buena hidratación ayuda a “lavar” ese exceso de ácido láctico de la circulación y evita los calambres.

Por lo tanto, teóricamente el banano ayuda porque repone los niveles de potasio, hidrata y proporciona energía (glucosa) para los músculos. Eso es cierto para los calambres causados por ejercicios. No obstante, esta indicación no funciona con mucha gente. La respuesta parece ser de carácter individual, pero como el banano no le hace mal a nadie, no se pierde nada con probar.

Las várices también pueden producir calambres

Aunque parece que sus venas várices no le ocasionan ningún problema, aparte de la apariencia, se pueden volver molestas. Algunas personas sienten dolor o pesadez en las piernas. El dolor relacionado con las venas várices puede empeorar después de permanecer sentado o de pie durante un buen rato. Las várices también pueden producir ardor, pulsaciones, calambres musculares e hinchazón en las piernas, de manera que si nota esos síntomas, consulte con el médico. Además, en caso de que apareciesen llagas cerca del tobillo, busque atención médica de inmediato porque podría ser síntoma de una enfermedad vascular más grave.

Causas de los calambres

1 Deshidratación por el consumo insuficiente de líquidos.

2 Exceso de actividad física.

3 Desequilibrio de los niveles de electrolitos.

4 El estar sentado durante mucho tiempo.

5 Estar mucho tiempo de pie.

6 Sentarse incorrectamente.

7 Bajos niveles de calcio, sodio, o potasio.

8 Mala alimentación.

9 Anemia.

10 Diabetes.

11 Alcoholismo

12 Mala posición al dormir.