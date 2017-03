Identidad sexual e identidad de género

Sería ideal no tener que clasificar la sexualidad, somos seres sexuados, somos seres humanos. Las categorías no se crearon para asignar a unas personas unos derechos y a otras no, sin embargo el debate ha sido abierto más de una vez y es necesario educar y formar a las personas para que puedan tener un concepto amplio sobre toda la dimensión sexual.

(Foto: SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA)

3 Mar 2017 - 10:04pm

Comprender que las variadas identidades son el resultado de procesos biológicos, psicológicos o socioculturales que implican el descubrirse como personas es importante para propiciar el respeto y la valoración de la diversidad. Hablar de identidad sexual y de género necesariamente me lleva a aclarar juiciosamente los diferentes conceptos para que las personas comprendan toda esa discusión que genera la sociedad en torno a la sexualidad sin patologizar ni plasmar posturas de modo particular, simplemente hacer uso de la cortesía, con naturalidad, sentido común, mente abierta e información. Aclarando conceptos Es importante diferenciar qué es sexo, género e identidad para entender qué es identidad con el sexo e identidad de género Sexo: Características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian a las personas y les permite catalogarlas como hombres, como mujeres o como intersexuales. Proceso de sexuación y de género. Existe el sexo de asignación y de crianza. Se entiende también como el hecho sexual humano. Género: Conjunto de normas y expectativas sobre cómo deben ser y actuar las personas, por el hecho de haber sido asignadas a una de las dos categorías sexuales (hombre o mujer). Identidad: Se construye a lo largo de la vida y a través de múltiples experiencias; dice qué somos, qué habilidades tenemos, qué valoramos, qué nos gusta y qué no nos gusta. La sexualidad es un aspecto de la identidad y una parte de ella se constituye por la identidad con el género. Identidad con el sexo: Es la idea que cada persona tiene de sí misma, es la percepción de afinidad y conformidad con las características biológicas de algunos de los sexos (mujer, hombre e intersexo). La identidad con el sexo también permite que uno elija el género con el que desea ser identificado. Identidad con el género: Es la forma como se identifica la persona, si como hombre o como mujer, la forma en la que se reconoce a sí misma basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada, está estrechamente relacionada con el concepto sociocultural, en el que las personas se encuentran aunque no siempre seamos conscientes de eso. Es la consciencia de una persona de sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Una persona puede identificarse con un género distinto al de sus características fisiológicas de nacimiento. Diversidad según la identidad sexual y de género Identidad con el sexo. Transexual: Personas que viven o desean vivir de manera permanente como una persona de sexo diferente al asignado, llevando a cabo procedimientos para modificar su fisiología y anatomía para que su apariencia corresponda a su identidad. (La transexualidad requiere de un capítulo aparte). Algunas identidades de género. Transgénero: Persona que adopta atributos, comportamientos y roles que en su contexto sociocultural se le han asignado a otro sexo. Transformista: Persona que actúa con los comportamientos que socioculturalmente se definen como propios de otro sexo o juega un rol asumiendo características anatómicas propias de otros sexo pero al hacerlo no pretende cambiar de hombre a mujer o viceversa. Travesti: Persona que utiliza vestimentas y adornos que socioculturalmente se han definido como apropiados para personas de su sexo contrario.