La guerra contra las mentiras en internet

El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos fue atribuido, en parte, a la cantidad de noticias falsas que circularon en Internet, muchas de ellas por medio de Facebook.

12 Feb 2017 - 2:20pm

De Trump se dijo que la comunidad Amish (grupos religiosos cristianos de doctrina anabaptista), había comprometido su voto para llevar al empresario a la presidencia.

También se difundió que la posición a favor del matrimonio igualitario de la Corte Suprema de Estados Unidos provocó el surgimiento de negocios, entre ellos, el de las van, donde se casan parejas homosexuales y se realizan abortos.

Además, circuló una noticia qué hablaba de la prohibición que haría Obama de cantar el himno nacional en los espectáculos deportivos.

Esas noticias fueron falsas, pero su viralización provocó que fueran publicadas por reconocidos medios como CNN y ABC. Su fin era provocar la polarización del electorado.

En parte, esa fue una de las razones que llevó a Facebook a crear herramientas para denunciar las noticias falsas que circulan a través de su plataforma.

El artífice tras ese tipo de información en Estados Unidos que divulgó en la red social, según The Washington Post, fue un hombre de 38 años llamado Paul Horner, quien le aseguró al medio que si Trump había llegado a la Casa Blanca era gracias a él.

Horner es el hombre tras el portal Nationalreport, en el cual se publican noticias llamadas por él, de sátira. En Colombia, su equivalente sería el reconocido portal Actualidad Panamericana.

Según las declaraciones de Paul a The Washington Post, “la gente es definitivamente tonta. Simplemente se la pasan mirando cosas por ahí. Nadie comprueba nada”, le dijo Horner al diario.

¿QUÉ PROVOCÓ?

Después de la victoria de Trump, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, declaró que las noticias falsas en la red social no influyeron en el triunfo del ahora presidente de Estados Unidos. No obstante, las recientes medidas tomadas por Zuckerberg enviaron el mensaje contrario.

Mark se fue lanza en ristre contra Trump, publicó una carta contando que él y su esposa Priscilla Chan son hijos de inmigrantes. Además, su compañía se unió con Google y Apple para rechazar las medidas que el gobernante ha tomado respecto a los inmigrantes. Adicionalmente, Zuckerberg dio a conocer la estrategia de su red social para combatir las noticias falsas.

En diciembre, Mark anunció cómo funcionaría. Explicó que los usuarios de Facebook tendrán la oportunidad de reportar una noticia como engañosa. Después ese reporte será verificado por un equipo y en caso de que la noticia sí sea falsa, se marcará con una bandera. Eso traerá como consecuencia, según Zuckerberg, que se no se vuelva viral, que quienes las hacen no ganen dinero llevando a las personas a sus sitios web y, sobre todo, que la gente no crea que es cierta. Aunque “se podrá leer y compartir “, dijo.

Las medidas verán pronto la luz en Europa, específicamente en Francia y en Alemania, donde habrá elecciones pronto y buscan evitar que se den fenómenos como el que se presentó en Estados Unidos en 2016 en el marco de las elecciones presidenciales.

Facebook trabajará en Francia en equipo con los medios Le Monde, L’Express, Libération y 20 minutes; además con la agencia AFP, y las cadenas Bfmtv, France Télévisions y France Médias Monde. Las publicaciones ayudarán en el sistema de verificación de las noticas.

En Alemania lo hará la organización de periodismo independiente Correcitv, que apoyará las auditorías que realice La Red Internacional de Chequeo de Datos (Ifcn por sus siglas en inglés), la organización con la cual Facebook trabajará en la verificación de la veracidad de las noticias.

GOOGLE SE UNE A LA LUCHA

Facebook no estará solo en la guerra contra las noticias falsas, esta semana Google, por medio de su herramienta Google News Lab en Francia, anunció durante un evento de la compañía en París, que en colaboración con First Draft, estaban orgullosos de presentar CrossCheck, un proyecto en conjunto para verificar noticias.

“Con una experiencia combinada de todos los medios y la tecnología, CrossCheck tiene como objetivo garantizar que los engaños, los rumores y las afirmaciones falsas se desacrediten rápidamente y que se denuncien con exactitud las historias engañosas o confusas”, anunció Google en su blog para Europa.

El objetivo del proyecto es contundente, evitar que durante los meses previos a la elecciones en Francia se verifiquen los contenidos que circulan en línea –fotos, videos, memes, cadenas de comentarios y noticias– que desinformen a los usuarios de Internet en ese país.

Las medidas de Google para combatir las noticias falsas serán globales. Según un comunicado oficial de Google conocido por este diario, la compañía actualizó sus políticas para editores de contenido, “de manera tal de impedir que la publicidad de Google pueda aparecer en sitios con contenido engañoso, del mismo modo que impedimos información falsa en nuestras políticas de publicidad. A partir de ahora, vamos a restringir la publicación de anuncios en páginas cuyo objetivo principal del editor o del propietario de la web sea tergiversar o difundir información falsa”.

Según Google, el objetivo de ellos, a través de su buscador, es que se muestren resultados relevantes y útiles para sus usuarios y están trabajando continuamente para mejorar sus algoritmos.

DESINFORMACIÓN POR DOQUIER

Según un análisis del sitio de noticias Buzzfeed, durante la campaña presidencial en la que participaron Donald Trump y Hillary Clinton, las 20 noticias falsas más compartidas en la red social de Zuckerberg superaron las 20 noticias verdaderas también más compartidas –8,7 millones de interacciones, frente a 7.3 millones–.

El análisis de Buzzfeed mostró entre sus resultados que de esas 20 noticias falsas sobre las elecciones las de mayor tráfico, “todas menos tres fueron pro-Donald Trump o anti-Hillary Clinton” y que entre las más exitosas estuvieron la historia que aseguraba que Clinton vendía armas a Isis y la broma que afirmaba que el Papa Francisco respaldaba a Trump.

Joshua Benton, director de Nieman Journalism Lab, “un intento de ayudar al periodismo a descubrir su futuro en la era de Internet”, publicó en la página oficial de este proyecto una columna de opinión llamada “Las fuerzas que impulsaron el fracaso mediático de estas elecciones probablemente empeorarán”, haciendo referencia a la contienda electoral en la que Trump fue elegido.

En su texto, Benton expresa: “Facebook se ha convertido en una cloaca de desinformación. Parte de ella está motivada por la ideología, pero mucha está motivada por el incentivo económico que Facebook ha creado: las cosas falsas, cuando conectan con las nociones preconcebidas o el sentido de la identidad de un usuario, se propagan como un fuego descontrolado (y son mucho más baratas de hacer que las noticias reales).”

Frente a esa problemática Benton plantea como soluciones que la red social contrate editores que controlen lo que se muestra en la sección de tendencias, igualmente cree que otra buena idea sería contratar periodistas que filtren la historias falsas para que estas puedan, por medio de los algoritmos de la red social, quedar relegadas.

Ambas son parte de la solución que ahora Facebook está ofreciendo. El reto lo tienen pronto en las elecciones en Europa, allí pondrán a prueba la efectividad de las herramientas en las que han venido trabajando en los últimos meses.

“Estos son sólo los primeros pasos que damos para mejorar la experiencia de todos los usuarios de Facebook. Vamos a aprender de estas pruebas en Alemania y a mejorar nuestras herramientas con el tiempo, más allá incluso ampliarlas”.