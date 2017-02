“El próximo Gobierno no va a tener que hacer otra reforma”

A Santos le quedan muchas cosas pendientes: una reforma pensional que “debe hacerse tarde o temprano”, y otra para los subsidios, que espera adelantar en los días que le quedan en la Presidencia.

28 Feb 2017 - 3:01am

Poco más de 500 días le restan a Juan Manuel Santos para completar los 2.918 que ha estado en la Casa de Nariño al frente de dos mandatos que iniciaron el 7 de agosto de 2010 y que llegarán a su final en la misma fecha de 2018.

El Santos de hoy es un hombre diferente, más tranquilo, más cercano a la gente y mucho más preocupado por la herencia que deje su gobierno en el plano social.

Ahora, lo que más le preocupa es cerrar etapas, no dejar cabos sueltos y dejarle a su sucesor una economía sana que haya superado la más grave crisis de ingresos de la historia reciente por efecto de los bajos precios del petróleo.

Toda su vida ha sido un gran lector y en medio de sus ocupaciones nunca ha dejado de tener un libro a la mano: esta semana avanza en la página 118 de la biografía de “Ronald Reagan: The Life” de H.W. Brands.

Siempre ha sido así y Santos no va a ser la excepción. Un Presidente con el sol a sus espaldas recoge más críticas y es la indiscutible plataforma de campaña de sus aspirantes a sucederle.

- Presidente, ¿por qué no les contesta a los expresidentes que lo atacan?

“Creo que para el país esas peleas son totalmente contraproducentes. Mejor les envié un libro a todos los expresidentes que se llama “El club de los expresidentes” sobre cómo en Estados Unidos esas personas tienen un acuerdo tácito de no maltratarse y no atacarse para preservar una política sana”.

Al mandatario le quedan muchas cosas pendientes: una reforma pensional que “debe hacerse tarde o temprano”, y otra para los subsidios, que espera adelantar en los días que le quedan en la Presidencia.

- ¿De los fundamentales económicos cuál es el que más le preocupa?

Hay indicadores fundamentales que para mí hay que mantener, el primero es la estabilidad fiscal y ahí vamos en la senda correcta. De ahí se desprende la inflación, que estoy seguro que para finales de este año estaremos dentro de la franja objetivo. En el tema de la inversión, que es la condición necesaria para el crecimiento, la cifra ha venido creciendo como porcentaje del PIB y se ha mantenido entre 28% y 30%. La cifra de empleo para mí es fundamental porque la economía no solo son cifras frías, sino que debe traducirse en algo tangible como la generación de empleo. De 77 meses que llevamos, en 74 hemos generado empleo y por primera vez empleo formal.

En el tema del crecimiento, por supuesto que la baja del precio del petróleo y la situación internacional y regional, lo afectaron, pero, precisamente por las políticas anticíclicas, que elogió Stiglitz con gran entusiasmo, pudimos mantener un crecimiento muy razonable de 2% el año pasado y ya con la situación bastante clara esa senda de crecimiento va a ir en ascenso.

- ¿Cómo ve el tema de las exportaciones? Para muchos esto no avanza

En la parte de las exportaciones hay un ajuste, en cierta forma por la baja de los precios del petróleo que nos pegó tan duro, pero al mismo tiempo nos obligó a reacomodarnos porque estábamos corriendo el riesgo de entrar en una especie de Enfermedad Holandesa.

- Pero, sí tuvimos una Enfermedad Holandesa pronunciada..

Tuvimos demasiada dependencia en exportaciones en el sector minero energético y lo que estamos viendo ahora es un reacomodo. Mire por ejemplo las cifras del sector agropecuario, las cifras de las manufacturas, están creciendo bastante.

- ¿Qué se ha hecho estructural para llenar el vacío de esas exportaciones? ¿Estamos esperando que vuelva a subir el precio del petróleo?

No. Se está haciendo un esfuerzo bastante ordenado y micro con diferentes sectores sobre qué necesitan y qué se puede hacer para mejorar el acceso de sus productos a mercados internacionales y eso en el mundo de hoy es la forma de ir consiguiendo mejores resultados. Dejar todo al mercado y que simplemente reaccione no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente.

- ¿Estamos con la tormenta perfecta con una tasa de cambio favorable?

Es una conjunción de factores, no es un aspecto específico el que determina las exportaciones, pero nos falta más agresividad exportadora, que se soluciona, por un lado, haciendo más atractivo la exportación, porque hay cierta resignación a la importancia de nuestro mercado interno.

Nosotros hemos sido siempre un país muy poco exportador. En términos de exportaciones per cápita ese indicador es muy bajo en Colombia y eso se debe a que no hemos visto necesidad de abrir esos mercados porque los empresarios se acomodaron y pues entonces nos ha faltado mentalidad exportadora.

- Usted y Alan García se inventaron la Alianza del Pacífico, ¿cree que hay que reinventarla algo como la versión 2.0?

Tenemos el 9 de marzo una cumbre y ahí vamos a decidir dar un paso adicional. Por ejemplo, vamos a gestionar un acuerdo con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y vamos a explorar cómo nos integramos más con América Latina sobre todo con países como Brasil y Argentina, que tienen otro tipo de gobiernos que ya no son tan cerrados. Aquí hay oportunidades para fortalecer la integración latinoamericana, partiendo de la base de la Alianza del Pacífico, que ha sido el proceso de integración más exitoso de América Latina.

- ¿Le preocupa la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos en épocas de Trump?

Las relaciones comerciales con Estados Unidos han estado basadas en los beneficios para ambos países. En la última conversación con el presidente Trump reafirmamos el interés mutuo por estrechar los lazos binacionales. Definitivamente, son más las oportunidades que las preocupaciones que vemos en esta relación. En los dos últimos años las grandes economías globales han enfrentado una evidente desaceleración, y eso también incluye a nuestros socios comerciales.

- ¿En qué va la Comisión del Gasto y de dónde más se puede apretar para lograr la austeridad inteligente?

Si uno mide el gasto público colombiano como proporción de la economía, se da cuenta de que nosotros no tenemos un Estado muy grande. Nuestro Estado es pequeño. Nuestros recursos fiscales representan un porcentaje relativamente pequeño frente a otros países. Entonces, el margen de reducir más el gasto es muy pequeño, porque también nuestro presupuesto es muy rígido, tenemos gastos que son constitucionales o legales que no nos permiten reducir con mucha holgura. La Comisión está por salir, ya tenemos nombres de personas que nos han aceptado.

Los últimos meses

- ¿Cuáles son las reformas que le faltan por hacer?

Yo diría que la reforma pensional quedó por hacerse, no era tan urgente. Nosotros todavía tenemos una población relativamente joven, pero esa reforma tendrá que hacerse tarde o temprano. Sí hicimos una serie de reformas dentro del sistema pensional que creo que ha sido muy exitosa. Nadie creía posible que liquidáramos el Instituto de Seguro Social, que era de las entidades más corruptas y más ineficientes. Colpensiones está funcionando bastante bien.

Pero hacia adelante, el sistema pensional, como sucede con todos los países del mundo, va a tener que acoplarse a las nuevas realidades: cuánto vive la gente, cuántos años cotiza y cómo puede ser sostenible el sistema.

- ¿En las reformas que quedan pendientes también hay una reforma a los subsidios?

Esa es una discusión de fondo. Planeación Nacional está haciendo un estudio sobre ese tema de los subsidios y es muy posible que nosotros, antes de irnos, hagamos una reforma sobre cómo administrarlos. Cada subsidio debe ser muy estudiado frente a su impacto y su costo, porque hemos venido acumulando subsidios. Cada vez que hay un problema, se otorga un subsidio y hoy en día hay muchos que no se necesitan y muchos que se necesitan, pero no hay recursos.

- ¿Los estratos deben liquidarse?

También es una discusión de mucho fondo, hay mucha crítica sobre el Sisben, de cómo hacerle trampa y la parte de los estratos. Eso es parte del estudio que se está haciendo para tener una política social más efectiva. Una política social efectiva es la que focaliza realmente a las poblaciones a las que uno les quiere llegar. En eso hemos avanzado mucho, en la lucha contra la pobreza a través del sistema multidimensional. Eso ha sido un éxito, eso es lo que nos ha permitido haber bajado a la pobreza de la pobreza extrema más que cualquier país de América Latina. Nos queda muchísimo camino por recorrer, en hacer más eficiente el gasto público social, la inversión social, y eso tiene mucho que ver con los estratos, el Sisben y la identificación de las personas y los sectores que van a ser objeto de un subsidio.

- ¿Cuáles son los perfiles que busca para hacer el remate de su Gobierno tras la salida de algunos ministros?

Toda mi vida pública me he querido rodear de gente honesta que le quiera servir al país y gente que ayude a terminar la tarea, todavía no la hemos terminado. La cosecha está sembrada y queda mucho por recoger. Necesitamos personas que sean ejecutoras porque lo que tenemos que hacer en el último año y medio es terminar de cosechar y consolidar los resultados que si usted los analiza objetivamente son muy positivos.

- ¿Qué va a aportar el General Naranjo como vicepresidente?

El General Óscar Naranjo, por ponerlo en términos económicos, tiene unas ventajas comparativas. Él es muy bueno en seguridad ciudadana, lo voy a poner a encargarse de ese tema. Él fue el negociador del acuerdo de paz en aspectos muy concretos y lo voy a poner a que supervise la implementación de lo pactado en La Habana.

- ¿Qué va a extrañar del Vicepresidente?

El Vicepresidente ha sido un aliado y un ejecutor eficaz. Le encargué que asumiera la coordinación de los programas de infraestructura y vivienda y lo ha hecho muy bien. Esa capacidad ejecutiva es digna de reconocimiento.

- ¿Puede poner la mano en el fuego por los funcionarios de su gobierno en actos de corrupción?

La lucha contra la corrupción ha sido un objetivo de mi gobierno desde el primer día. Los hechos, las medidas y las políticas adoptadas están ahí para demostrarlo. Hemos cambiado el marco legal con leyes como el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley contra el Contrabando y el Comercio Delictivo. Durante los siete años de este Gobierno, ningún ministro o alto funcionario ha sido culpado por actos de corrupción.

Sin embargo, es obvio que no puedo meter las manos al fuego por cada uno de los funcionarios, pero he sido enfático en que donde haya alguna responsabilidad de este tipo, la justicia debe actuar con toda celeridad y eficacia.

Las dudas de los empresarios

- Hay una gran preocupación de los hoteleros a quienes les quitaron los beneficios tributarios o mejor se los limitaron, ¿cree que se desincentiva la inversión?

Los hoteleros van a tener una bonanza con los incentivos tributarios para quienes inviertan en los municipios de menos de 200.000 habitantes, en las otras ciudades estábamos un poco saturados. El turismo es uno de los sectores que más rápido ha reaccionado al cambio de condiciones. La ocupación hotelera batió todos los récords el año pasado. Con los incentivos que extendimos, la inversión turística en todas las regiones va a seguir creciendo.

Además, la deducción del IVA a bienes de capital, es una señal poderosa para que los empresarios sigan invirtiendo en capacidad y competitividad.

- Y ¿qué les dice a las empresas que están interesadas en los bosques y programas forestales?

En cuanto a los bosques yo creo que ahora con la Ley de Zidres se tendrá una demanda muy alta. Antes no se podía, porque no teníamos las condiciones.

- Los empresarios no están cómodos con el tema del ahorro fiscal, para algunos hizo falta más en la Reforma Tributaria, ¿qué les puede decir?

Todo lo contrario, si se toman todas las cifras, el ajuste del Estado ha sido inmenso basta con comparar los presupuestos del año pasado, antepasado y este. Estamos haciendo un inmenso esfuerzo para mantener algo que los empresarios y todos los inversionistas saben y es la estabilidad fiscal del país. Mantenerla en la senda de la regla fiscal y la prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Es que la prima que estamos pagando por los bonos es de la más baja de nuestra historia, ese es el medidor más claro de la confianza en Colombia.

- ¿Cómo ve el sector de la construcción, está en dificultades por la financiación y ejecución?

No hay problemas de financiación. Muchas de las obras ya tienen cierre financiero y por eso en 2017 será el año de mayor ejecución de las 4G: 21% de las inversiones del programa se ejecutarán este año. Esto significará inversiones por $9,2 billones, la creación de 313.000 empleos y un aporte al crecimiento de 0,4 puntos del PIB.

- ¿Puede asegurarles a los empresarios que no habrá cacería de brujas con la aplicación de la Justicia Especial para la Paz?

Ese temor es infundado. Aquí no hay una cacería de brujas. Todo lo contrario, la justicia transicional es para cerrar los conflictos, no para mantenerlos abiertos y si usted ve lo que quedó para los llamados terceros, que fue además totalmente concertado con los empresarios, no hay nada que temer.

Los empresarios no tienen que acudir a la justicia especial para la paz, solamente es para casos donde hay una acción sistemática determinante de crímenes de guerra y lesa humanidad y yo le confieso que no conozco ningún empresario que se acerque a esa condición. Lo que pasa es que hay unas personas que han estado asustando a los empresarios con la justicia para la paz, pero yo le puedo decir lo contrario: que si se mantiene en la justicia tradicional, le puede ir peor.