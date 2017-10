“Los yacimientos no convencionales son la mejor alternativa que tiene el país”

En el marco de los 100 años de la industria petrolera, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Julio César Vera, habla de la situación que vive Colombia en materia de hidrocarburos, del desarrollo de las consultas populares y de la polémica técnica del fracking.

26 Oct 2017 - 3:01am

En el marco de los 100 años de la industria petrolera nacional, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) celebró el Congreso Colombiano de Petróleo y Gas en donde se discutieron los problemas que enfrenta el sector.

En los últimos años la variabilidad de los precios internacionales del petróleo y el considerable aumento de las consultas populares (más 30 en distintas regiones) para rechazar las exploraciones de hidrocarburos en las diferentes poblaciones han los temas que ha tenido que enfrentar la industria petrolera del país.

El ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de Acipet, en entrevista con Colprensa, habló de la situación que vive Colombia en materia de hidrocarburos, del desarrollo de las consultas populares y de la polémica técnica del fracking.

¿Cómo le ha ido a la industria petrolera en este año?

Este ha sido un año de transición, mucho mejor que el que tuvimos en 2016 donde definitivamente las cifras fueron críticas, y que ha permitido una recuperación importante pero no es la suficiente para que el país pueda apostarle a recuperar a largo plazo su autosuficiencia en materia petrolera.

Definitivamente las cifras de exploración se van a triplicar a nivel de pozos exploratorios y de la sísmica. El año pasado se hicieron muchas cosas ‘off shore’ pero costa adentro no se hizo nada, en este año ha habido más actividad.

¿Qué expectativas tienen?

Tenemos expectativas interesantes con temas como la ronda Sinú-San Jacinto, el incentivo de reembolso tributario que el gobierno ha propuesto, los buenos resultados que ha habido en el ‘off shore’ y la posibilidad de iniciar un proyecto de no convencionales.

Son buenas expectativas pero en el corto plazo la situación es crítica para el sector en el país. Se necesitan tomar medidas más radicales y sobretodo en áreas como el recobro mejorado y el desarrollo de campos maduros y la exploración alrededor de los mismos que nos permitan incorporar nuevas reservas y no perder esa construcción de autosuficiencia.

Pensando a mediano plazo los yacimientos no convencionales son la mejor alternativa que tiene el país. A largo plazo pienso en el tema de ‘off shore’ y la exploración de cuencas emergentes que son la gran expectativa de Colombia. El momento es crítico, pero hay oportunidades.

¿Cómo va el tema de los yacimientos no convencionales y especialmente el tema del fracking?

Esta asociación y los profesionales de la industria petrolera nacional están convencidos de que es posible desarrollar una exploración y explotación sostenibles con los yacimientos no convencionales, en donde se use la técnica de fracturamiento hidráulico para la producción de los mismos.

Tenemos que aprovechar la gran experiencia mundial que hay en esta materia en países cercanos como Argentina y Estados Unidos, y de la mano de una regulación bastante estricta y con la llegada de las mejores compañías en el mundo para hacer un proceso serio, técnico, objetivo que puede apuntarle a un proyecto que nos permitiría incrementar nuestras reservas de petróleo de forma importante, casi que triplicarlas, aumentando los niveles de producción más allá de los 250.000 y 400.000 barriles adicionales, garantizando una autosuficiencia a 16 años.

Sin lugar a dudas sería el proyecto de inversión más grande que Colombia tendría, con cifras que superarían los 40.000 millones de dólares y con una gran ventaja con la infraestructura disponible, crudos livianos y cercana a la Refinería de Barrancabermeja que le daría que es una oportunidad para que el país siga generando valor con esos crudos y potencializar una modernización de la refinería a unos menores costos.

En las poblaciones se ha despertado una preocupación frente al fracking

Entendemos las preocupaciones de la población y que hay mitos que se han generado, pero la tranquilidad que le damos los ingenieros de petróleos colombianos es que esta industria lo sabe y lo ha hecho bien y puede recoger la experiencia mundial para desarrollar esta técnica de explotación en forma segura y apuntarle a que realmente podamos comprobar ese potencial y tener una fuente de desarrollo como lo ha sido durante los últimos 100 años la industria petrolera nacional y en especial en los últimos 10, la cual le ha aportado más de 250 billones de pesos a la economía del país.

¿Cómo ve la industria el desarrollo de consultas populares?

No hay nadie en la industria petrolera que no tenga claro que las consultas populares son un mecanismo constitucional que existe y que llegó para quedarse.

Infortunadamente nos preocupa que se estén tomando decisiones en las regiones petroleras de forma desinformada respondiendo a los interés naturales de la población, de particulares y muchas veces de sectores políticos.

Por eso nuestra labor ha sido recorrer el país para generar una pedagogía de lo que significa la industria petrolera y de una experiencia que evidencia que lo sabemos hacer bien. En un país sin petróleo y en una generación como la nuestra que ha tenido la oportunidad de vivir en un país con autosuficiencia petrolera y que podamos perder esa condición en la que los únicos que terminarían afectados serían los ingenieros de petróleos y los 48 millones de colombianos.

El sector se ha defendido interponiendo mecanismos como la tutela

En defensa de nuestros intereses sociales y laborales estamos interponiendo diferentes acciones de tipo legal, principalmente a través de la presentación de tutelas, porque hemos identificado que muchas de esas consultas populares y en las preguntas que se formulan existen falsas motivaciones y una vulneración masiva de derechos entre los que están el debido proceso, la información del elector, al trabajo, sostenibilidad fiscal del país y el de los máximos intereses ambientales, sociales y culturales de colombianos.

Lo que más nos preocupa son las falsas motivaciones y que se quiera señalar un dilema entre petróleo y recursos naturales cuando este no existe y que se quiera endilgar a la industria de temas que no son, la cual sabe cómo manejarlos y mitigarlos con el uso de los más altos estándares técnicos, sociales y ambientales en beneficio no solo de las comunidades en donde se opera, sino de todos los colombianos.

¿Cuántos barriles se podría aumentar la producción al utilizar el fracturamiento hidráulico?

Con la implementación de nuevas técnicas como la explotación de los yacimientos no convencionales, entre las cuales se encuentra el fracturamiento hidráulico, el país podría aumentar su producción entre 250.000 y 400.000 barriles diarios, alargando su autosuficiencia más allá de los 16 años, además, sería un proyecto a realizarse en los próximos 10 años, con inversiones entre 16.000 y 42.000 millones de dólares.

¿De qué forma está manejando la industria el impacto ambiental?

Hemos venido trabajando con las personas para mostrarles esos mitos que existen en temas como la contaminación de aguas subterráneas, la sismicidad, las afectaciones al subsuelo y del recurso hídrico, por eso le hemos explicado técnicamente, con mucha objetividad y desde la experiencia de trabajadores que llevan muchos años en esto, de que esta actividad se puede hacer responsablemente.

En el mundo el debate alrededor de esto es que lo más importante es la aplicación de buenas prácticas, que sí uno las utiliza de la mano de compañías serias con una visión de largo plazo como las que están en Colombia, pueden tener la absoluta seguridad de que se puede hacer una explotación sostenible y responsable para el beneficio común.

Les explicamos que muchos de los casos que utilizan para desacreditar esta técnicas se han presentado en otras naciones que no tienen que ver con nuestro país, la diferencia que hay entre otras latitudes y porqué en Colombia se puede hacer y en otros naciones no, ya que no tienen el potencial que tenemos, pero en general porque somos unos convencidos de que es una oportunidad responsable y que sería una gran tristeza no aprovecharla.

Preguntas y respuestas

¿Cómo va a cerrar el año la industria petrolera?

Estamos convencidos que en el escenario actual los precios van a seguir girando entre 50 y 60 dólares porque consideramos que es el precio cercano al equilibrio actual.

En la medida en que la producción de hidrocarburos de países como Estados Unidos a través de la explotación de yacimientos no convencionales aumente y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) siga manteniendo o cambie el control de cuotas de producción, la situación podría cambiar.

En el escenario actual los precios se van a mantener en esa línea, inclusive se ha empezado a identificar una tendencia clara, como no sucedía en el pasado, ante cualquier cambio de tipo político ya no se genera una incertidumbre sobre los precios, dado que los niveles de oferta y demanda están muy claros y cuando hay una oferta tan estable y creciente hace que los precios se mantengan.

No volveremos a los grandes precios de 100 dólares el barril, pero sí estará en ese escenario que he dicho, y creo que la industria mundial y del país no ha sido indiferente y se ha transformado de forma profunda para operar eficiente y sosteniblemente a la luz de estos precios.

¿Cómo está el país en materia de gas?

En materia de gas, aunque la situación es mejor, tenemos que seguir apuntándole a comprobar el potencial que tenemos sobre todo en materia ‘off shore’.

Este año hemos tenido buenas y malas noticias en ese sentido, hay situaciones alentadoras que muestran que hay una provincia que tendría un nivel importante de reservas, pero lo fundamental es que con cabeza fría Colombia pueda evaluar a fondo esas fronteras exploratorias y determinar si definitivamente tienen el nivel de recursos que se señalan y que permitan que se pueda explotar de forma competitiva.

No solo es contar con el recurso, sino poder ser competitivos teniendo en cuenta que Estados Unidos y Argentina son países de grandes potenciales asociados a la explotación de no convencionales donde rápidamente se convertirán en grandes exportadores de gas, que de no ser Colombia muy competitiva en esos proyectos, sobretodo de exploración, no podría garantizar su autosuficiencia a largo plazo.

¿Y cómo esta la autosuficiencia en gas?

Sigue existiendo una gran alternativa que es la utilización de la planta de importación que ya se instaló en Cartagena, la cual permite atender las situaciones coyunturales que se dan cada cuatro años por el fenómeno del Niño, la alternativa de montar otra planta por el pacífico y también está sobre la mesa la importación de Venezuela en donde hay un compromiso, que este país no ha cumplido, y que en algún momento puede ser una fuente que coadyuve a garantizar el abastecimiento interno de gas.

En materia interna, las fronteras del ‘off shore’ y cuencas importantes como la de Sinú-San Jacinto son una gran alternativa para el futuro y desarrollo del país.

Se cumplen 100 años de la industria petrolera ¿Cuáles son los retos del sector?

El principal reto es aprovechar al máximo el potencial que los países tienen de la mano de una transformación responsable en materia energética.

Para toda la industria petrolera es claro que esta transformación inició y cada vez más el mundo se va a mover al uso de energías alternativas y principalmente renovables, pero todo esto tiene que ir con una evolución en materia tecnológica, de costos, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad sin dejar de aprovechar el potencial que aún tenemos con los recursos naturales no renovables como el petróleo y el gas.

Podemos avanzar en una transformación energética responsable y que el sector siga apostándole, por lo menos, en los próximos 50 años, al desarrollo social y económico para todos los colombianos.

La energía sostenible está afectando la industria

No, yo creo que de la mano de esa transformación responsable la matriz energética mundial y nacional se irá diversificando pero como los escenarios de producción nos muestran que todavía hay mucho tiempo para que Colombia pueda aprovechar su potencial en materia de hidrocarburos a la par de ir incorporando esas energías renovables sobre todo de forma responsable porque pensar en una transformación a fondo puede no ser eficiente, confiable y no garantizar la disponibilidad de energía además se podría incrementar los costos de la misma.

Lo importante es que Colombia tiene un gran potencial, el país puede utilizarlo y debe ir transitando con todos los avances tecnológicos haciendo esa transformación responsable.