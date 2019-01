La televisión pública debe fortalecer la identidad cultural del país

25 Ene 2019 - 3:01am

Una nueva polémica se abrió en el país tras la revelación de unos audios en los que se escucha al gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), Juan Pablo Bieri, en un claro acto de censura contra el programa ‘Los puros criollos’, dirigido por Santiago Rivas, por unas declaraciones que hizo el presentador sobre la Ley TIC, que se discutía por esos días en el Congreso.

La polémica se abrió este miércoles luego de que la Liga del Silencio revelara los audios en donde se evidencia la actitud de Bieri respecto al programa y su presentador, en donde indicó que no debía seguir contratado por el canal a raíz de los cuestionamientos que este venía realizando al proyecto de ley de modernización TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ante estos hechos, Bieri había dicho públicamente que nunca había censurado al programa ‘Los puros criollos’, y que las decisiones sobre la parrilla de programación de Rtvc se tomaron con anticipación, porque ese programa se había repetido ya demasiadas veces, no obstante los audios revelados este miércoles muestran lo contrario.

Ante esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un acto de censura la decisión del gerente de Rtvc, que, según la organización, fue una represalia contra el periodista Santiago Rivas por las críticas que expresó contra el proyecto del Gobierno.

“El audio prueba que el objeto de la reunión era decidir qué hacer con el periodista y presentador de ‘Los puros criollos’, Santiago Rivas, y qué hacer para que no apareciera más en los productos de Rtvc”, afirmó la Flip, que además añadió que para llegar a esa conclusión se llevó a cabo un proceso de documentación a través del cual se obtuvo una grabación realizada el día 6 de diciembre de 2018 en la que participa Bieri con un grupo de funcionarios de Rtvc.

No obstante, el rechazo que generó estos hechos conllevó a que el gerente de Rtvc, Juan Pablo Bieri, presentara la renuncia irrevocable a su cargo ayer, en una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque Márquez, pero donde asegura que los últimos acontecimientos se dieron mediante una grabación ilegal.

“He tomado la decisión de dar un paso al costado y poner a disposición mi cargo, esto en aras de no generar ningún tipo de conflicto y que la entidad pueda continuar con los cambios positivos al interior de la organización que hasta hoy represento”, indicó Bieri.

El actual gerente añadió que “se quiere desorientar a la opinión pública respecto a las irregularidades encontradas y denunciadas que se venían desarrollando en la gestión y manejo de la televisión pública y que en su momento puse en conocimiento de las autoridades”.

En ese sentido, el funcionario puso a disposición del presidente de la República su renuncia a partir del próximo 28 de enero como gerente de Rtvc, cargo en el que estaba desde el 27 de agosto de 2018.

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, aseguró que se recibió su renuncia y destacó que el Gobierno está comprometido con el fortalecimiento de la televisión y la radiodifusión pública, así como con la libertad de expresión.

“Recibimos la renuncia de Juan Pablo y en la reunión que tuvimos discutimos lo que había pasado y en donde tuvimos la oportunidad, para que me contara un poco el ambiente en el que se hizo la grabación, la cual se hizo sin ningún tipo de consentimiento. Vamos a hacer la revisión del informe que nos va a entregar y tomaremos las decisiones del caso”, indicó Constaín.

Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó que no ve la razón para que Juan Pablo Bieri se aparte del cargo y destacó que las investigaciones disciplinarias son las que deben definir la responsabilidad de los funcionarios públicos.

“No veo la razón, si llegara a tener alguna falta a la ley, claro que sí. Pero me parece valioso que el procurador haya abierto investigación y que sea él quien decida si hubo infracción o no. El gobierno de Iván Duque es y será siempre garante de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Colombia. Los temas administrativos del manejo de un canal los tiene que asumir el director del canal”, indicó Ramírez.

Un hecho lamentable

El docente y analista de medios de comunicación Ómar Rincón, indicó que este hecho es lamentable para el país y sobretodo para el periodismo, porque lo que se hizo es no reconocer el valor de la libertad de expresión.

“Nosotros siempre pedíamos que alguien del periodismo dirigiera los medios públicos, porque siempre nombraban a un político, un abogado o un economista y decíamos que eso no estaba bien, pero llegó este tipo e hizo todo lo que no hace estas personas y censura por un lado y no reconoce el valor de la libertad de expresión”, indicó Rincón.

De acuerdo con el docente, este tipo de hechos refuerza la idea de que el periodismo tiene que estar a favor de la persona o sector que lo contrata y por lo que no “se debe patear la lonchera”.

“Esto es gravísimo como mensaje para el país, porque da entender que los periodistas somos ignorantes y no entendemos nada, porque Bieri no entendió y estudió el manejo de la televisión pública y cómo se hace, sino que llegó a tomar decisiones directamente en contra de lo que siempre tenemos como objetivo, como el de respetar y velar por la libertad de expresión”, señaló Rincón.

Por su parte, Carlos Andrés Arias, docente de la Universidad Externado y exdirector de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, indicó que este tema trasciende mucho más de lo que sucedió con Juan Pablo Bieri y Rtvc, porque lo que se está viendo es que el Gobierno nacional debe ser mucho más responsable en la delegación de cargos ejecutivos que tengan a su responsabilidad la construcción de políticas públicas, independientemente del sector de la televisión.

“Lo que demuestra estos hechos es que para este tipo de cargos se necesitan personas que realmente conozcan al sector, porque no solo por ser un periodista y que haya trabajado en televisión o un noticiero, se puede asumir la dirección de una entidad tan importante, ya que se necesita de un experto, claro que puede ser periodista, pero que sepa cómo funciona la televisión pública y los tipos de contenidos que son importantes”, indicó Arias.

De acuerdo con el analista, también se debe evaluar el papel que están cumpliendo los funcionarios públicos alrededor de proteger la imagen y la favorabilidad del presidente, porque lo que se está viendo es que “están más preocupados por proteger la imagen de Duque que ocuparse de lo que realmente compete a sus cargos”.

Papel de los medios públicos

Para Rincón, la televisión pública en Colombia está hecha para hacer lo que no hacen los canales privados y por eso no se debe entender en términos de una competencia. Además, resaltó que el principal objetivo de los medios públicos es fortalecer la identidad cultural del país.

“Si un canal privado hace un reality sensacionalista, la televisión pública hace ese formato pero con sentido cultural para expresar la diversidad del país, dar reconocimiento a las minorías, entre otros, que no hace la industria comercial. Además de ser un escenario para fomentar la diversidad cultural, la televisión pública tiene que ser un lugar de experimentación y creativo de formatos para que la gente pueda formarse audiovisualmente en Colombia y por eso es un servicio público”, resaltó Rincón.

Con esta postura coincidió Arias, quien aseguró que la televisión pública no tiene como su principal fin competir en rating con los canales privados, porque su objetivo es el fortalecimiento de la identidad de país, de visibilizar a las regiones y fortalecer la cultura.

“Su objetivo no es estar al servicio de los intereses económicos y por eso su razón de ser es la educación, la identidad, la pedagogía y la reconstrucción de los imaginarios sociales y culturales de Colombia y sobretodo de la memoria histórica, no solo asociada al conflicto ni a los derechos humanos, sino a la de quiénes somos como colombianos”, expresó Arias.