¡El colmo! Usan cachorros para estafar: conozca la modalidad y no caiga en engaños

Los delincuentes se dan todas las mañas para hacer de las suyas y estafar. Según el testimonio de una mujer residente en Cali, un hombre que asegura vivir en Ibagué le tumbó a ella y a su esposo 150 mil pesos. Por el actuar, podría tratarse de una estafa hecha desde la cárcel de Picaleña.

Nathalia Narváez, contó que a través de Facebook contactó a un hombre que supuestamente se iba del país y estaba dando en adopción unos perritos raza Shih Tzu y lobos siberianos. Según ella, armaron toda una novela para engañarla.

“Vi el anuncio en un grupo de Cali y contacté al sujeto vía Whatsapp. Le creí porque se escuchaba muy convincente. Nos dijo que le consignáramos sólo lo que costaba el guacal y el envío de la mascota. Insistía en que se iba a vivir a Chile y no tenía con quién dejar los perritos”, dijo la víctima.

Agregó, que primero le consignaron 50 mil pesos. Aunque le dieron nombre y número de contacto del conductor y placa del bus en el que supuestamente viajaba el cachorro de Cali a Ibagué, el animalito nunca llegó.

Que los paró la Policía

“Estuvimos en la Terminal de Cali hasta media noche. Llamamos al hombre y nos dijo que necesitaba otros 50 mil pesos. Le hicimos el giro. Luego le marcamos al supuesto conductor, quien se hizo la víctima, de que la Policía le iba a quitar un perro porque no tenían los documentos. Nos pidió 50 mil pesos y se los consignamos. Yo le dije a mi esposo que no girara más dinero porque cuando empezaron con excusas se me hizo muy extraño, no obstante mi esposo quería tener los perritos”, relató la afectada.

La ciudadana indicó que cuando llamaron al supuesto conductor se escuchaban personas que decían “Buga, Buga, Cali, Cali”. Después el sujeto al parecer, le pasó a un policía, que supuestamente le iba a quitar el canino por no tener documentos.

En cuanto consignaron los últimos 50 mil pesos, el primer hombre que contactaron los bloqueó de Whatsapp y no le volvió a contestar el celular.

