Ibagué para sentir…vergüenza

Ojalá que eso y el programa de Universidad Humana, el cual también tenía buen fundamento, puedan ser recogidos por la administración actual, eso sí, sin la trampa y sin tener que pagar millonadas a súper asesores para que ni así salgan bien las cosas.

21 Ago 2017 - 3:01am

Pese al caos administrativo y a la falta de gestión en casi todas las áreas de gobierno, en noviembre del 2014 la Alcaldía de Ibagué puso en marcha un proyecto “ambicioso” y que supuestamente estaba a la vanguardia de lo que venía viviendo el mundo con el auge de las nuevas tecnologías. El portal “Ibagué para sentir” y que fue anunciado con bombos y platillos por la administración de Luis H. Rodríguez bajo la supervisión de Carlos Pardo Viña, hoy no es más que un error de búsqueda en Google, pues desde 2015 el portal dejó de funcionar y el contenido no siguió siendo actualizado, parece que solamente funcionó como seis meses.

Turismo, gastronomía, oferta de eventos, conciertos, servicios de restaurantes, entre otras cosas, hicieron parte de la desaparecida página web por la cual se realizó una millonaria inversión con recursos del Ministerio de las TIC, la Alcaldía e Infotic. Dos mil 150 millones para ser exactos. Con ello, se realizaron algunos cursos de diplomado y de emprendimiento digital, y se logró la instalación de los famosos kioscos interactivos con el fin de condensar la oferta hotelera y turística de la ciudad, y aunque aquello no fuera “la panacea” como sus promotores auguraron que iba a ser, sí lograría un objetivo positivo que bien podría haberse mantenido si las cosas se hubieran hecho de forma correcta y transparente.

Hace un año exactamente, la Contraloría municipal encontró un hallazgo fiscal por valor de 250 millones de pesos en dicho proyecto, pues al parecer no hubo la debida planeación para ejecutarlo, ni mucho menos se realizaron los debidos estudios de precios que soportaran los costos de aplicación y el soporte de la plataforma. Sumado a ello, no hubo soportes en los estudios previos, ni justificación en los montos asignados a las actividades desarrolladas, sin contar con que los informes contractuales dentro del desarrollo del mismo no fueron presentados debidamente.

Hoy, aunque parte de la responsabilidad de que el portal no esté funcionando se debe a la sarta de irregularidades encontradas y a que la administración de Luis H. dejó caer el proyecto antes de finalizar su periodo y luego de sacarle provecho de “otras formas”, también se debe a que la actual administración no la ha reactivado, pues a su llegada, la encontró abandonada, en mora el pago del hosting, y sin los permisos de ingresos respectivos y que hoy están a la espera de ser nuevamente entregados.

Ibagué para sentir sin duda pudo ser una gran vitrina de todo lo que en nuestra ciudad se cocina y se materializa, pero que a la larga se queda sin cómo venderse. Ojalá que eso y el programa de Universidad Humana, el cual también tenía buen fundamento, puedan ser recogidos por la administración actual, eso sí, sin la trampa y sin tener que pagar millonadas a súper asesores para que ni así salgan bien las cosas.