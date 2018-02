Necesitamos más cámaras en Ibagué

Resulta sumamente necesario solicitar desde ya, que la administración municipal autorice las otras 250 cámaras anunciadas por el Secretario del Interior del Tolima.

18 Feb 2018 - 3:01am

La inseguridad sigue pasándole factura a los ibaguereños. El pasado jueves, un nuevo caso de fleteo se registró en la capital del Tolima, exactamente en el sector de El Vergel, en donde una mujer que había retirado más de 40 millones de pesos de una sucursal bancaria, fue seguida e interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de bajo cilindraje, quienes la despojaron de la cuantiosa suma luego de golpearla; aunque esto no debería suceder, los ciudadanos no aprenden que no se debe dar “papaya”, como es posible que con esa cuantiosa suma, no se acepte el acompañamiento de la policía.

Frente a este caso, y otro tipo de robos que sí han quedado expuestos gracias a las cámaras de seguridad instaladas meses atrás, se hace tan necesario seguir contando con este tipo de herramientas en estos tiempos de tecnología e internet, pues gracias a estas, se han podido identificar a delincuentes. Avenidas como la Guabinal, la carrera 5ta, entre otros sectores, hoy hacen parte del ojo vigilante de las autoridades, quienes se han valido de las mismas para exponer los malhechores a través de las redes sociales y darles captura.

Sin embargo, y aunque 200 cámaras parecieran un buen número a fin de garantizar la seguridad de la ciudad musical, hacen falta muchas más, pues las instaladas hasta el momento, aunque agarran buena parte de las arterias principales, no alcanzan a ser utilizadas en los lugares neurálgicos de las comunas, y específicamente barrios en donde la situación de orden y seguridad es compleja.

Por ello, resulta sumamente necesario solicitar desde ya, que la Administración municipal autorice las otras 250 cámaras anunciadas por el secretario del Interior del Tolima, que serían colocadas estratégicamente y según dicte el diagnóstico que entregue la Policía, en barrios como Nueva Castilla, Álamos, Modelia, Refugio, Los Mandarinos, entre muchos otros.

Desde aquí esperamos que dicha solicitud mencionada por Orozco, llegue pronto al despacho de la Alcaldía, y así mismo sea autorizada para bien de los ibaguereños, quienes finalmente olvidarán si fue Fulano o Zutano quien las gestionó, pero muy seguramente se beneficiarán de un moderno sistema de vigilancia, que convertirá de a poco a Ibagué en una ciudad inteligente, moderna y segura, tal cual como la ha prometido Jaramillo.

La unión hace la fuerza, y contra la delincuencia que por momentos azota a nuestra ciudad, necesitamos que la Metib, el Ejército, así como los secretarios de gobierno respectivos, trabajen en conjunto por esta ciudad que es de todos y para todos. Por fortuna, los buenos siempre seremos más.

*****

Nuestra inmensa solidaridad a familiares y amigos de Stivens Parra y Juan Camilo Daza, miembros del equipo de prensa del candidato Osorio, quienes perdieron la vida el pasado jueves en un trágico accidente. Fortaleza y un abrazo desde EL NUEVO DÍA.