Danzas infantiles del mundo, en una noche mÃ¡gica para IbaguÃ©

Danzas infantiles del mundo, en una noche mágica para Ibagué

Provenientes de diversos países del mundo, nueve parejas de niños dejarán su testimonio en la danza esta noche, en el Festival 'Los niños del mundo bailan'. Presentación en el Teatro Tolima, a las 7:00 p.m. Entrada libre

11 Ago 2011 - 2:28am

Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela se unirán en una sola danza: la infantil. Será esta noche, en el marco del Festival Los Niños del Mundo Baila, que llega a su edición 12 dando un paseo por el mundo y que ayer arribó a Ibagué.

En el Teatro Tolima, a las 7:00 de la noche, una pareja de cada país traerá todo un abanico de danzas folclóricas y modernas, en un evento conjunto entre la Fundación Combeima, el Foro Taller Departamental de Danzas y entes como Simacol y el Centro Recreacional Comfenalco.



“Es un festival donde los niños bailan como niños, y no imitando a los adultos. Viene con danzas representativas, pero además pueden traer modernas y no sabemos; es toda una sorpresa”, aseguró Jaider Acosta, vocero de la organización del encuentro.



De dicha selección, agregó, hacen parte las mejores parejas, escogidas mediante encuentros nacionales; así como en Colombia, cuya pareja representante, proveniente de Bogotá, participó el año anterior en 'Los niños de Colombia bailan'.



Al cierre de esta edición, no estaba confirmada la información acerca de la pareja proveniente de Chile.



Una gira



Es un recorrido que inició en 2000 en Francia y ha pasado por Costa Rica, Argentina, República Checa y Panamá, entre otros. El año pasado estuvieron en Chile; en 2012, llegarán a México. En su paso por nuestro país, se presentarán también en Armenia, Tuluá, Chía y Bogotá, dentro de una gira que culminará el 16 de agosto.



“Es un festival que quién sabe cuándo venga a Colombia de nuevo; por ello queremos que toda la gente tenga acceso a este evento”, agregó Acosta, indicando que la entrada es completamente libre y gratuita.



Para ello, la organización aclaró que los recursos son un “esfuerzo de entidades amigas”, esto es, las antes mencionadas, con el apoyo de la Dirección de Cultura Departamental y la Primera Dama del Departamento, de quienes reconoció interés por apoyar el evento.



Los Danzantes es la empresa cultural que está a cargo del Festival; la dirige el tolimense César Monroy, por ello el punto a favor de que Ibagué pudiera acoger esta importante gira.





Los grupos:

ARGENTINA

Milton Alejandro Bonilla y Miriam Edith Bonilla. Vienen de Villa Mercedes, provincia de San Luis, dirigidos por la maestra Melisa Daniela Cuello.



-Gato: uno de los bailes folclóricos más populares en festivales, que existe desde 1820, con un niño inquieto y pícaro que consigue la atención de una niña tras buscarle juego.



-Carnavalito: antigua danza colectiva de origen inca que se bailó al Noreste del país; una de las actualmente más bailadas por los niños en actos escolares.



-Zamba: de las danzas más bellas y románticas, que se baila, aproximadamente, desde 1815, en todo el país, con origen en la Zamacueca.



BÉLGICA

Los hermanos Brendan Ladril y Lorna Ladril, originarios del Sur de Bélgica, bailan desde los dos y los cuatro años en grupos folclóricos, respectivamente. Vienen con sus profesores Jean-Pierre Dumont y Bernadette Houben. Bailarán:



-Sobre el tema de los trabajos domésticos con pasos de "schottisch".

Música: suite Ardennaise



-Danza sobre el tema de la escuela del pasado: dos niños son castigados en la aula y hacen muchas tonterías. Pasos de "Polka" y música del Norte de Bélgica.



-Creación original y cómica de los niños en el tema de la danza de la calle, con vestuarios y pasos de la actualidad.



BOLIVIA

Nicole Coca y Brandow Coca

Nicole inició con la cueca, a los seis años; Brandow, entre tanto, practica este y otros ritmos bolivianos. Son oriundos de Cochabamba.



-Caporales: originados en el tiempo de los españoles, cuando los negros trabajaban largas jornadas en las minas, en donde existía un capataz que se vestía con atuendos llamativos para distinguirse de los demás. Los movimientos burlones de los esclavos hacia el capataz dieron origen al baile.



-Tinku: significa “encuentro”, en quechua; celebración de los Alasaya y los Majasaya, en Potosí. Danza tosca de zapateos y movimientos bruscos, danza de puños, golpes y sangre.



-La Cueca: baile de salón, de pareja suelta; asedio amoroso entre los danzantes, que llevan un pañuelo en la mano derecha y en el cortejo de la danza trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas.



COLOMBIA

Nicolás Eduardo Contreras y Sara Valentina Villamizar, de Cundinamarca.

Hace cinco años iniciaron su proceso de formación en la Compañía Danza Kapital, que se dedica a la puesta en escena y proyección de montajes coreográficos inspirados en la lúdica, dirigida por la maestra Angélica del Pilar Nieves Gil. Han representado la danza infantil en diferentes lugares de Colombia danzando en festivales distritales y nacionales. En 2010 representaron a nuestro país en Los Niños del Mundo bailan, en Chile.



-Maquerule: basado en la ronda infantil de Mac Duller del pacífico colombiano, comprende movimientos vivaces entre el niño y la niña que juegan a poner y quitar las manos sobre sus cuerpos.



-Bailadores: a ritmo de merengue campesino, se realiza la coreografía inspirado en las mojigangas andinas, los bailarines visten doblemente dando vida a dos muñecos danzarines.



-La Gallina: con porro chocoano, juegan iniciando con mimesis corporal de las gallinas, gallos y pollitos; también hay abstracción de los pasos tradicionales, hacia la interpretación zoomorfa.



ECUADOR

Carlos Silva Guevara y Michell Álvarez representan a la Escuela de Danza del Gobierno Municipal del Cantón Pillaro.

Bailarán:



-Mi tierra: baile tradicional ecuatoriano al ritmo de un Capishca y representa a la comunidad de Suleta.



-Fiesta: unión de ritmos latinos en interpretación de una fiesta infantil.



-Carnaval Indígena: ritmo tradicional de la sierra ecuatoriana de la provincia de Chimborazo.



MÉXICO

Luis Rodrigo Ramírez y Alondra Dariana Partida

Desde los cinco años de edad, han participado en festivales y encuentros estatales, nacionales e internacionales. Bailarán:



-Inditos de Comitán: baile con tintes indígenas chiapanecos, que mediante juegos infantiles y juguetes artesanales muestran la magia de la niñez.



-Jarabe tapatío: ejecutado por la pareja nacional: el Charro mexicano y la China Poblana. Tuvo mucho auge en la época de la Revolución y se tomó como estandarte de unidad nacional, pues incluye diversos estilos dancísticos en la mezcla "Jarabe”. Se popularizó y fue declarado "Baile Nacional".



-Portillo: proviene de las regiones llamadas "Huastecas". Es de los juguetes mexicanos. Baile creativo inspirado en la juguetería mexicana artesanal.



PANAMÁ

Justin Omar Gallardo y Daymond Ryan

Pertenecen a la compañía de bailes de proyección folclórica “Ritmos y Tradiciones” del maestro Gino Herrera y al conjunto de Proyecciones folclóricas del Instituto Episcopal San Cristóbal, respectivamente. Sus bailes:



-Zaracunde, Cuenecue o Negros Bozales: llena de elementos afro-coloniales como lenguaje, ritmo, vestuario y todos los dejes que rememoran los negros esclavos traídos del África a la América, refleja la huida de los afro a las montañas, víctimas del maltrato.



-Torito de la Arena: evoca específicamente el día tras día del campesino. Al ritmo del pito y de un tambor, se ejecuta ciertas voces onomatopéyicas y “zapatean” cantando coplas que describen las diarias faenas del ganadero.



-Los Duendes y Sueste: los duendes son parte de la cultura de tradición oral, mítica de los cuentos y leyendas de los pueblos del interior de Panamá. Estos personajes aparecen en los campos encantando árboles y animales del bosque, con juegos, bailes utilizando música y destreza del folklore panameño.



PERÚ

Arian Castillo y Ariana del Carmen Castillo

Desde hace cinco años, han participado en danzas colegiales y, luego, al elenco infantil de la academia Esmila Zevallos. Actualmente pertenecen al elenco principal infantil de la Academia Arte Vivo del Perú, bailando en diversos festivales y concursos. En 2010 representaron a Perú en Los Niños del Mundo en Chile. Interpretarán:



-Coraje Peruano: inspirado en una marinera norteña, representa en forma lúdica el cuento del soldadito y la bailarina.



-Contradanza: de origen satírico, pues es burla de los bailes cortesanos españoles. Es adaptado en forma lúdica y alegre para que sea interpretado por los niños.



-El chunchito y la dama: un anciano trata de enamorar a una dama por medio de un baile adaptado por el maestro Armando Jiménez.



VENEZUELA

Jailin Vanessa Pérez y Victoria Alejandra Gómez

Pertenecen a la escuela de Formación Artística Infantil Mi Mariangel de Portuguesa Venezuela. Su coreografía está a cargo del profesor Félix La Cruz. Bailarán:



-Sabor, cuero y candela: la fiesta de San Juan Bautista, santo patrono y parrandero, es celebrada con mariposas, banderas y pañuelos, su imagen es paseada a ritmo de Sangueo por el pueblo hasta llegar al malecón, donde revienta el golpe de tambor.



-Esencia nacionalista: resalta la belleza de la danza nacionalista venezolana, el colorido, la música y el baile de taconeo, valseo, floreado y juegos coreográficos.



-Parranda central, con sabor a papelón: antes mezcolanza entre villancico y aguinaldos, se trataba de inventar prosas a los presentes existentes en las casas que visitaban, con el único fin de recibir como recompensa alimentos o unos tragos de licor.