“Las redes sociales están llenas de emociones de juguete”: Fito Páez

26 Feb 2018 - 3:01am

“Porque todos tus hombres seamos mujeres, al menos un segundo”, es una de las frases contundentes que hacen parte de ‘Aleluya al sol’, la canción con la cual se abre ‘La ciudad liberada’, el nuevo trabajo discográfico del cantautor argentino Fito Páez.

Un álbum de largo aliento, con 18 nuevas canciones en las que el artista rosarino toca temas muy actuales, desde el maltrato contra las mujeres, la tergiversación de las realidades a través de las redes sociales y el reggaetón.

Todo esto en medio de la realización de un documental sobre su amigo Charlie García, comparte su tiempo con sus dos hijos y prepara una gira de conciertos que espera traer a Colombia en el segundo semestre de este año.

Liberación

-¿En búsqueda de una ciudad liberada?

Estamos lejos, muy lejos de la liberación, pero vamos en pos de ella, que es lo que siempre queremos y que debemos buscar.

-¿Un álbum extenso … ‘Ciudad Liberada’?

Se nota que tenía mucho qué decir o deseaba decir mucho. En realidad, a lo largo de la construcción de este álbum se pasó por muchos formatos, comenzando con la idea de hacer un disco de nueve canciones como The Beatles, luego pasamos a los once y apareció la numerología que nos llevó a los 12 pero luego deseché la idea y ya llevábamos 15 canciones, cuando todo lo mandé a la "no use esta palabra" y grabamos las 18 canciones que sentía que debían estar en el álbum.

-¿Vuelve a grabar con Fabiana Cantillo?

Con Fabi siempre estamos haciendo algo, cuando ella hace un concierto voy, cuando tengo un concierto ella viene. Ahora, volvimos a grabar, lo que no hacíamos hace un buen tiempo, pero veníamos trabajando juntos al participar en toda la última gira, participando activamente.

-El álbum ‘La ciudad liberada’ lo publicó el pasado mes de noviembre, ¿Cómo ha visto el recibimiento que ha tenido?

Por el momento ha sido muy positiva, lo que vemos en los comentarios de la gente y la crítica que se ha publicado, porque apenas si hemos tocado un par de veces las nuevas canciones, al menos tres o cuatro, pero que me han dejado satisfecho al sentir que son canciones que bien se pueden quedar instaladas en nuestro repertorio.

-¿Una experiencia distinta el grabar canciones, y otra llevarlas a concierto?

Tan diferentes que se complementan entre sí. Apenas para nuestros conciertos en Montevideo creo que montaremos unas ocho, pero la idea es que la nueva gira pueda llegar a tener entre diez o doce canciones, porque si tocamos todo el álbum sería como una hora diez, más de la mitad del concierto, y nuestras presentaciones siempre tienen músicas de todas nuestras épocas, para que sea una experiencia feliz para todos.

-Justo el álbum inicia con ‘Aleluya sol’, una canción sobre la campaña contra el maltrato contra las mujeres #Niunamenos...

Tenía la música, estaba muy buena y sentí que tenía un tono épico muy lindo, por lo que entendí que estaba bueno pegarle un poco a toda la movida mundial actual, en este caso sobre el movimiento de #Niunamenos, nombrando a las chicas, muchas de ellas amigas y colegas.

Siempre se está hablando, cuando es violencia contra las mujeres, de un crimen pasional, y apenas estamos logrando que la ley entienda que un crimen es una cosa y la pasión va por otro lado, porque se suele atenuar este tipo de hechos con la idea de la pasión, casi como una excusa, por lo que la canción se encarga de dejar eso bien en claro, ‘Crimen no es pasión’.

En las redes

-En ‘El ataque de los gorilas’, otra de las nuevas canciones, habla del mundo de las redes sociales...

A mí me encanta el beso, el abrazo, la mirada, lo cual por las redes sociales es muy difícil, a menos que hagas una videollamada, donde te puedes masturbar pero no puedes tocar al otro, y para mí todo eso es muy aburrido.

-¿Cómo maneja el mundo de las redes sociales?

Tengo amigos y amigas virtuales, pero mis amigos de verdad, verdad, son los que llegan a almorzar a mi casa y con los cuales nos emborrachamos y con quienes hablas las cosas como son, diciéndole al pan, pan y al vino, vino.

La letra de la canción ‘El ataque de los gorilas’ habla un poco de eso, que muchas de las emociones están volcadas en la red, donde es muy fácil decir un te amo, pero también se odia con gran facilidad. Las redes sociales están llenas de emociones de juguete, por lo que no hay que creérselo tanto cuando alguien se dedica a agredirte por las redes, no son balas los twits.

-¿Cómo cuidar a los hijos de todo eso?

No lo puedes hacer, es imposible porque todos están metidos allí. Debes estar atento porque lo digital es parte del lenguaje de estos tiempos, lo que sí debes hacer es acompañar y ver si la situación se vuelve extra salvaje para intervenir.

Generalmente mis hijos, cuando pasan por alguna situación, vienen con una alarma interior, salen y me alertan, me comentan para intervenir y ayudar a pensar la situación, porque suceden situaciones muy ‘freak’ en las redes. A parte de todo esto, Martín tiene 18 años y Margarita 13, así que cada uno ya está tomando sus propias decisiones.

-‘El reggaetón mueve el mundo y los Rolling en La Habana’, una frase de la canción ‘Se terminó’.

Son dos fotos de esta época. Creo que la verdad no ofende y eso es lo que está sucediendo. Posiblemente dure un ratito más todo esto del reggaetón, no creo que mucho más de lo que ya ha durado, porque si pensamos que será de larga duración sería algo peligroso porque estaría anulando toda la tradición del siglo XX y la inventiva americana de la música popular, lo cual no creo que sea posible, porque lo hecho en la música el pasado siglo, son cosas que van atravesar el tiempo como ‘Don Quijote’ o la Biblia, muy fuertes y poderosos.

El tesoro de la música popular no será sustituido por un fenómeno que realmente no lleva mucho tiempo, aunque se nos ha hecho largo, pero no sé hasta dónde llegará.

-¿Cómo fue el proceso de composición de las canciones de este álbum?

Todo el proceso duró un año y medio, de hecho, algunas músicas las terminé en la etapa final del álbum, porque las canciones las arreglé de muchas formas, con muchos cambios de instrumentación e incluso en sus letras, con órdenes diferentes. Hacer un álbum es como cuando revuelves la olla de la salsa, vas agregando ingredientes y probando, hasta que llega el momento que la pruebas con el pan y te das cuenta que ya está bien.

-¿Cómo va el documental que está haciendo sobre Charlie García?

Empezamos hace algunos meses, pero por problema de agenda lo debimos pasar, pero ya llegará el momento de terminarlo, pero mientras sucede eso, disfrutar el poder hacerlo.

Charlie, aparte de ser mi amigo, representa gran parte de la maravilla de todo esto que estábamos hablando, una de las maravillas de la música americana del siglo XX. Es como si nos hubiera tocado ser contemporáneos de Mozart, por lo que es hermoso como su onda funcional al lado tuyo, es un privilegio que tenemos pocos.

-¿Conoce algo del musical que se creó en Colombia con sus canciones?

Lo tengo en el radar porque lo vi en el Google en mis noticias, por ahí me enteré que había una obra de un flaco que tomó algunas de mis canciones y armó un musical, lo que me pareció alucinante, por lo que cuando esté en Bogotá me gustaría verlo.