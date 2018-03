Un tolimense busca tocar en el Festival ‘Iguazú Concierto 2018’

1 Mar 2018 - 3:01am

‘El festival de música más maravilloso del mundo’, Iguazú en Concierto, cumple ocho años reuniendo a cientos de niños y jóvenes de todo el mundo en un escenario reconocido por sus particularidades naturales: las Cataratas del Iguazú. Durante cinco días, intérpretes de instrumentos y voz se dan cita para demostrar sus conocimientos no solo a los jurados y maestros que hacen presencia en el evento, sino a los miles de asistentes que se deleitan con cada una de las presentaciones.

Gabriel Jaramillo Galeano, un intérprete del piano, nacido en Ibagué, es un estudiante destacado de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima y del Conservatorio de Ibagué, donde cursa su bachillerato. Es decir, su vida está llena de piano.

Desde los seis años se interesó por este instrumento que tiene 89 teclas y que además asegura: “Nunca se desafina”. Por eso, se siente tan tranquilo a la hora de tocarlo y, además, se permite hacer algunos arreglos a obras y canciones.

Con una adaptación a la banda sonora de la película Star Wars, Jaramillo grabó un video para audicionar al concurso y espera de esa manera llegar al país gaucho.

Durante esa semana, tendrá que presentarse individualmente y junto a la Orquesta de Iguazú, además de asistir a talleres con maestros de talla internacional; vivirá una intensa jornada de aprendizaje, música y amistad que le dejará grandes conocimientos.

“Aunque cada canción es más compleja que la siguiente, para mí no es difícil tocar el piano porque me gusta”, refirió Gabriel, quien además dijo: “En preescolar nos daban unas clases muy básicas, pero me quedó gustando el piano (...) hay una canción que toco desde que mi anterior maestra se fue, se llama Jinete Salvaje. Ahora me gusta hacer algunos arreglos”.

Lo hace con gusto

Gabriel asegura que quiere llegar a Argentina para aprender de los grandes exponentes de la música, conocer las cataratas y representar a su región, aunque hay otros cuatro aspirantes que pertenecen a la Escuela de Música.

Está convencido además que dejará en alto el nombre de su país y aportará en este tipo de actividades que abrirán espacios a quienes vienen detrás de él con tanta dedicación como él la tiene.

Sin embargo, para que él pueda llegar a participar de esta edición es importante contar con el voto de cada amigo, familiar y paisano que valore la música. Enfatizó que serán solo seis cupos los que logren acceder a este evento, dos para voces y cuatro para instrumentistas.

De esos cuatro, dos serán escogidos por el público y dos por los jurados. Gabriel hasta el momento ocupa el primer lugar por votación con más de mil.

No obstante, es necesario continuar sumando votos porque la fecha de cierre será hasta el 15 de abril y existe el riesgo que no pueda viajar a representar a Colombia.

De esta manera, Gabriel arribará a Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, en compañía de su mamá, Bibian Galeano, quien siempre ha estado apoyando su carrera musical. “Más allá de asistir a unas clases y estudie el instrumento, Gabriel ha mostrado talento en las diferentes clases magistrales con diferentes maestros, quienes siempre destacan su talento y habilidad para el piano”.

El Festival

Iguazú en Concierto es un evento internacional que en ediciones anteriores ha concentrado a más de 5.000 niños entre los 8 y los 18 años de países como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Corea, Trinidad y Tobago, Israel, Indonesia, entre otros, que tiene esta vez competidores de Colombia.

En el transcurso del festival, se efectuarán conciertos interpretados por orquestas, coros, solistas y bailarines que muestran sus repertorios, con piezas musicales que van desde los clásicos hasta los más representativos de sus culturas.

Terminará con un Gran Concierto Final dentro del Parque Nacional Iguazú, con las Cataratas de fondo; en escena serán 700 niños preparados por profesores y directores, quienes durante dos horas brindan un espectáculo único.

Miles de personas podrán observar este evento así no puedan asistir, ya que a través de la transmisión en redes sociales y televisión se cautivarán con los detalles de esta presentación.

¿Cómo votar?

Para que Gabriel Jaramillo Galeano, artista ibaguereño y uno de los exponentes más jóvenes del piano en el Tolima pueda asistir a Iguazú, tendrá que ingresar a este enlace para efectuar su voto. Hasta el 15 de abril estará abierta la elección. http://www.iguazuenconciertoaudition.com/posts/gabriel-jaramillo-galeano...