El Conservatorio del Tolima ahora recibirá el saber de la escuela italiana

22 Mayo 2018 - 8:33am

Los buenos tiempos continúan para el Conservatorio del Tolima, esta vez la institución de educación superior mostró resultados en el avance de la gestión desarrollada para incluir en sus programas académicos, la tecnología en Lutería.

Días anteriores, el bien de interés cultural con sonidos tradicionales recibió a la Embajadora de la República de Italia en Colombia, Caterina Bertolini, a los representantes de la Fundación Salvi, empresarios y autoridades locales, para que sean testigos de la socialización de este programa que recibió apoyos importantes para el beneficio no solo de los tolimenses, sino también de los colombianos.

Según declaraciones del empresario Armando Vegalara, coordinador del grupo de apoyo del Gobernador para el Conservatorio del Tolima, hace unos años cuando acompañó la gestión de la marca de 'Ibagué Capital Musical', sugirió vincular a la Fundación Salvi. De esta manera, en una visita de Julia Salvi, presidenta de esta organanización al Conservatorio del Tolima, surgió la idea de poner en la Institución unos talleres de mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

"Tuvimos la posibilidad de hacer un convenio con la Fundación Salvi, eso nos abría las puertas para retomar y rescatar los lazos que habían con Italia", explicó. Y dijo además:

"Es un paso muy importante en la dirección correcta de un camino largo que requiere un gran apoyo de la ciudadanía para que el Conservatorio del Tolima siga siendo una institución de excelencia".

Respaldo de la Fundación Salvi

Por su parte, Julia Salvi mencionó: "Estamos apoyando el Conservatorio para crear la cátedra de construcción de instrumentos de cuerda, que es Lutería. Les estamos dando el currículum, que complementa lo que normalmente debe tener la carrera".

Detalladamente, esta organización aportará conocimiento y preparación a los maestros de música, complementándola a lo que es la construcción de instrumentos, su reparación y su sostenimiento.

"Van a llegar docentes de Italia, porque ellos tienen el conocimiento y la experiencia de muchos años (...), también lo complementaremos con luthiers colombianos y maestros, tanto en la teoría de las diferentes materias como también en la experiencia, para que la enseñanza tenga una combinación de saberes", acotó.

Conservatorio del Tolima, cumpliendo su compromiso académico

El rector, James Fernández Córdoba, se mostró agradecido con todo este apoyo que está siendo brindado al avance en los procesos académicos que lídera desde hace cinco años en la institución de educación superior.

"El Conservatorio del Tolima va a pasar de tener dos programas académicos a tener cinco, dos a nivel de tecnología, dos universitarios, que son de cinco años, y un postgrado. Esto comienza a tener una fisionomía de universidad, acompañado de ese crecimiento para tener mejor cobertura y acceso de nuestros estudiantes", contó."

Recalcó que con la Fundación Salvi y el Gobierno italiano, se hará una transferencia de conocimientos de la historia de lutería, y que en este convenio específico, se va a tener inicialmente una exclusividad con docentes del país europeo por 10 años.

"La idea es que estemos ofertando el programa el primer semestre de 2019. En este momento en 30 días entregamos la infraestructura con todos sus talleres y dotación, y luego tenemos un procedimiento en el Ministerio de Educación Nacional para la emisión del Registro Calificado", argumentó.

Y agregó: "El Conservatorio del Tolima se está dirigiendo a ser la institución más importante de todos los procesos académicos de la región y del país, queremos volver a recobrar toda esa importancia que tuvo y esa visibilidad en un momento de la historia, hoy día desde la educación superior".





Embajadora italiana, enamorada del Conservatorio del Tolima

Caterina Bertolini, Embajadora de Italia en Colombia, se mostró muy satisfecha de conocer el Conservatorio del Tolima. "He venido para conocer el Conservatorio del Tolima, ya había conocido hace unos días el rector, quien nos había explicado todos los trabajos que habían hecho en los últimos tiempos para ampliar y adecuar. Me quedé muy impresionada y decidimos venir para tener el conocimiento directo", expuso.

Explicó que lleva dos años en el territorio colombiano y que era la primera vez que visitaba Ibagué, ciudad que ahora llevará muy presente por su tradición musical e historia.

"Me he quedado sin palabras, porque después de haber hecho un viaje maravilloso por el Tolima que me pareció un paisaje estupendo, llego aquí (Conservatorio del Tolima) y me encuentro como en otro mundo, he llegado y lo primero que veo es a muchos jóvenes, estoy de verdad sorprendida", concluyó.

Frase

"Queremos convertir el Conservatorio del Tolima en el más visitado, el más visible del Tolima y de Ibagué, con todos los plus que nos conlleva, por ejemplo, el corredor turístico y cultural, porque el Conservatorio también se adhiere con todos los procesos de los gremios económicos tanto del sector privado como del sector público", James Fernández Córdoba, rector.