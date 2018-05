Músicos del Tolima trabajan por una política pública

29 Mayo 2018 - 3:01am

En la sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima se llevó a cabo el V Foro sobre políticas públicas, en coordinación de los estudiantes de la cátedra Gestión Cultural, dirigida por el maestro Dagoberto Díaz, quien le contó a EL NUEVO DÍA la importancia de generarse estos espacios, con el apoyo de la academia, para que las administraciones locales se interesen y aseguren una política para la música, debido a que no existe.

“Este es un espacio de diálogo e introspección para crear conciencia y políticas para la música”, contó Díaz. Lo anterior, frente a las grandes necesidades y desigualdades que con el tiempo han aumentado en la ciudad y el Tolima con el que este quinto encuentro, por el que han pasado representantes de distintos sectores de la industria, expusieron el panorama desalentador y la urgente revisión tanto de la ciudadanía como del Estado.

Durante los cuatro encuentros anteriores, se logró realizar un mapeo, la visita del Ministerio de Cultura quien ofertó un Plan de desarrollo en beneficio del sector, la visibilización de actores particulares con un amplio trayecto y reconocimiento a nivel internacional, no han sido reconocidos en su país pero están dispuestos a aportar para que cambie la situación; así como denotar la existencia de los planes de desarrollo enfocados hacia la música y en general la cultura.

Por lo que, para este último, se tuvo previsto recolectar los instrumentos necesarios en un diagnóstico real, que permitirá crear una política pública para la región, que fue socializado a un grupo de seis diputados interesados en dejarle al departamento garantías. Cabe recordar que a nivel municipal no existe ninguna política, y que a nivel regional solo el cine, el teatro, la danza y la literatura tienen ordenanzas.

¿Cuál es el panorama?

Con preocupación, los músicos del departamento ven la situación actual del sector que no les ofrece garantías para ejercer su profesión. Tanto estudiantes, profesionales como empíricos manifiestan que aunque el difícil panorama es a nivel nacional e incluso latinoamericano, el Estado parece no preocuparse por generar una plataforma sólida donde no solo se beneficien ellos sino que se logre construir una industria cultural integral, de la que el país, como cuarto a nivel del continente en logros, se consolide como una de las más importantes.

Debido a esto, solicitan una urgente revisión, que luego de un diagnóstico hecho a través de estos encuentros, se logre cambiar la situación. Así fue como durante el foro, cuatro ponentes participaron para contar lo que sucede y de qué manera se viene trabajando, particularmento todos pertenecientes al sector privado puesto que las administraciones municipales y departamentales no asistieron.

Uno de ellos, fue Víctor Rondón, gestor cultural y músico de la ciudad quien resaltó la evidente ruptura que existe entre los músicos y sus proyectos con la ciudad. Contó que el problema no reside en que otros géneros sean tendencia, sino que acaparen el mercado sin brindar la posibilidad de un equilibrio donde los talentos locales alternativos también tengan un espacio digno y no sea siempre ‘con las uñas’ o desde lo independiente que algunas propuestas surjan.

Se habló de una economía dinámica donde la cultura sea el eje central, así como de una sólida difusión, en la que los medios de comunicación se comprometan, las nuevas tecnologías sean bien aprovechadas y de esta manera se dignifique a los artistas, debido a que no existen entes reguladores de la música.

Ponentes participantes

Jhon Vargas, director del Vive Lab Digital en Ibagué

Víctor Rondón, gestor cultural y músico

Ana Masso, de Ciudad Creativa

Tres estudiantes del programa de Licenciatura en Música

Frase

“Es una obligación del Estado que existan políticas en beneficio de la música”, agregó el maestro Díaz.

Dato

El foro fue llevado a cabo por la cátedra de Gestión cultural del Conservatorio del Tolima, Audio Music y el Foro Danza Ibagué.