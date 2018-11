El argentino Edgardo Cozarinsky obtuvo el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2018

El escritor recibió hoy el galardón del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, por su libro ‘En el último trago nos vamos’, publicado por Tusquets Editores. La ceremonia de premiación se celebró en el Teatro Colón de Bogotá.

8 Nov 2018 - 4:17pm

Por segunda vez un escritor argentino recibe el galardón más importante para el género del cuento en habla hispana. El escritor, dramaturgo y cineasta, Edgardo Cozarinsky, nacido en Buenos Aires en 1939, fue declarado ganador de la quinta edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Además de una estatuilla inspirada en las mariposas amarillas de Gabo, recibió la suma de USD$100.000 y su libro circulará en las 1.500 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia.

Al recibir el galardón Edgardo Cozarinsky resaltó la influencia que ha tenido para su trabajo la obra de García Márquez. "Creo que recibir este premio en nombre de Gabriel García Márquez me toca muy profundamente. Este autor fue muy importante para mí en un momento de mi juventud. Tenía 20 años y empezaba a hacer periodismo. Sentía que lo que hacía no era importante y en ese momento leí ‘Relato de un Náufrago'. Este libro me inspiró, porque parte del periodismo y llega a ser literatura. Esa narrativa, a partir del periodismo, me cautivó mucho antes de su obra maestra ‘Cien años de soledad’, me sacó del pozo de frustración que tenía y me impulsó a escribir".

El jurado del Premio, conformado por Alberto Manguel, Piedad Bonnett, Diamela Eltit y Élmer Mendoza, destacó que el texto ganador es un aporte importante a la narrativa hispanoamericana actual. “La obra ganadora es sobre todo un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual. Entre sus temas están la identidad existencial, la vejez y la infidelidad de los recuerdos, todos elaborados por Cozarinsky de una manera singular, otorgándoles una dimensión literaria solvente y necesaria”.

El jurado estableció que: “sus cuentos describen mundos diversos en los cuales los protagonistas resultan ser fantasmas o, al menos, fantasmagóricos. Los escenarios van de la geografía argentina hasta los de Europa del Este y Asia, todos arraigados en el imaginario de Cozarinsky”.

Durante la ceremonia de premiación realizada en el Teatro Colón de Bogotá, Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, destacó el alcance que ha logrado el Premio en sus primeras cinco ediciones. "Con este reconocimiento, desde 2014 el Ministerio de Cultura de Colombia ha buscado impulsar la escritura y la publicación de cuentos en nuestra lengua española. En estos cuatro años hemos sido testigos del aporte del Premio, para que los autores tengan nuevas ediciones de sus obras, traducciones a otros idiomas, circulación en las más importantes ferias internacionales, y encuentros con lectores de las más diversas latitudes".

La quinta edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez tuvo como finalistas a los escritores: Andrés Mauricio Muñoz, de Colombia, con su libro de cuentos ‘Hay días en que estamos idos’ (Seix Barral); los argentinos Santiago Craig, autor de ‘Las tormentas’ (Editorial Entropía) y Pablo Colacrai con ‘Nadie es tan fuerte’ (Editorial Modesto Rimba), junto a la escritora chilena Constanza Gutiérrez, con su libro ‘Terriers’ (Editorial Montacerdos).

Cada uno de los finalistas recibió la suma de USD$3.000, y sus libros harán parte, también, de las colecciones de las bibliotecas públicas de Colombia. Este Premio es una apuesta conjunta de MinCultura y la Biblioteca Nacional de Colombia por la internacionalización de las artes de nuestro país.

Sobre el autor

Edgardo Cozarinsky es cineasta además de escritor. Su obra cinematográfica ha explorado la mezcla de ficción y documental. Considera que su obra literaria empieza con ‘Vudú urbano’, libro inclasificable que en distintas reediciones prolongaron Susan Sontag, Guillermo Cabrera Infante y Ricardo Piglia.

Este escritor argentino es autor de los ensayos ‘El pase del testigo’, ‘Blues’, ‘Nuevo museo del chisme’ y ‘Disparos en la oscuridad’; los relatos ‘La novia de Odessa’ y ‘Tres fronteras’; y las novelas ‘El rufián moldavo’, ‘Maniobras nocturnas’, ‘Lejos de dónde’ (Premio de la Academia Argentina de Letras 2008-2010), ‘La tercera mañana’, ‘Dinero para fantasmas’, ‘En ausencia de guerra' y 'Dark’.

‘En el último trago nos vamos’ (Tusquets

Editores)

Siempre hay un trago después del último en las novelas y cuentos de Edgardo Cozarinsky, y aunque la canción lo anuncie nadie se va del todo. Los insomnes errantes encuentran un bar abierto donde los esperan historias inauditas. En Buenos Aires los muertos sobreviven en una precaria segunda vida; en la selva guaraní o en las ruinas de Angkor palpitan, invictos, los sacrificados. Y en un rincón de Brooklyn opera una vidente que puede transformarse en la madre del incauto que se anima a consultarla.

Como un caleidoscopio de todos sus registros narrativos, el libro explora las dimensiones de lo imaginario, de la memoria afectiva y sus imprevistas confluencias, de distintos rostros del deseo. El resultado es un texto inquietante, donde la superficie de lo narrado se quiebra constantemente para revelar una realidad insospechada.

