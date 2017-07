Dave Castiblanco, el top model andrógino de Colombia

EL NUEVO DÍA entrevistó al modelo andrógino que revolucionó las pasarelas en Colombiamoda, un joven de 23 años que un día desfila con tacones y al otro con tenis. Él resalta con orgullo el ser un abanderado de la androginia.

29 Jul 2017 - 10:36am

Toda clase de miradas recibió Dave Castiblanco, un modelo andrógino bogotano que se tomó las pasarelas más importantes de Colombiamoda. Se trata de un joven de 23 años con 1.73 mts de estatura, que hace parte de la agencia Stock Models de Bogotá.

Castiblanco, quien además es bailarín de danza contemporánea, jamás pensó ser modelo y menos llegar a un reconocimiento como el que logró en esta Semana de la Moda en Colombia.

En entrevista para EL NUEVO DÍA, Dave contó que es un orgullo para la identidad de su ser, poder sentirse identificado como mujer y como hombre, a pesar de que, según menciona, en su pasado sufrió fuertes críticas y comentarios de la gente, por sus rasgos físicos que se confunden con las identidades femenina y masculina a la vez.

El modelo, que se dio a conocer este año, es considerado ahora como el top model andrógino del país y que no solo espera tener el reconocimiento en Colombia, sino además en las grandes plataformas de la moda en el mundo.

Su historia

A lo largo de su vida ha tenido que soportar, dice él, “personas tóxicas”, que le dirigían muchos comentarios sobre su identidad homosexual, después de eso, sumarle a que por naturaleza la apariencia física de su rostro es delicada y con facciones de mujer, también su estatura y porte delgado, que un día alguien le dijo que se dejara crecer el pelo; ahí, tomó este gran reto, del cual se siente muy orgulloso.

Después le propusieron desfilar con vestidos, faldas, blusas y tacones, de lo cual no lo pensó y aceptó, claro que también con ropa masculina, pues por su perfil le queda acorde cualquier identificación. “Lo mejor de todo es que en las pasarelas me siento pleno, la gente ahí sí no me critica o se burla, al revés no se da cuenta de si soy una mujer o un hombre”, dice.

Castiblanco resalta que el poder sacar a flote toda su feminidad por medio del modelaje es una oportunidad de valorar a las mujeres como ser.

Por ahora, no ha pensado encasillarse en un género para el modelaje, pues lo que espera es seguir siendo un ícono de la androginia en Colombia, con el fin de ser el vocero de muchos.

Dato

Dave podría estar en las pasarelas de Ibagué, Negocios & Moda.