Gustavo Pérez se dio su buen ‘champú’ en la T.V. nacional

El psicólogo bogotano radicado en Ibagué, que ha impulsado la comedia y la cuentería, hizo reír este fin de semana a través de la ‘pantalla chica’.

15 Ago 2017 - 3:01am

En medio de la comedia siempre hay algo o mucho de cierto, y ese es el caso del comediante bogotano Gustavo Adolfo Pérez, radicado en Ibagué, quien en representación de esta ciudad se dio su ‘ventana’ al país en ‘Sábados felices’.

Allí hizo una de las cosas que más pueden disfrutar quienes se dedican a este oficio: sacar, mediante la risa, el lado bueno a cosas o circunstancias como la gordura, siempre con su apunte picaresco.

“Me llaman el gordo, no sé por qué (...), compro la ropa ancha porque quiero parecer rapero, pero me queda como un body, y no se rían de eso (...)”, fue parte de su primer número en la televisión.

Este psicólogo capitalino, en su debut en la competencia de ‘Cuentachistes’, que según se supo repetirá en próximas semanas, dejó una breve muestra de su labor como comediante y gestor, pues es uno de los promotores del movimiento local Ría-C.

Sigue el trabajo

Pérez, quien se hace llamar ‘Dígame Pérez’, continúa desarrollando su trabajo de comedia con frecuencia en Bogotá e Ibagué.

De hecho, fue invitado para el próximo viernes a una presentación en Sky Rooftop, en Acqua, en la que de seguro hará reír y gozar con sus cuentos.