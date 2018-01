Televidentes quieren de regreso a Dahian Muñoz

Seguidores de ‘Guerreros’ del Canal 1 volvieron tendencia una etiqueta en redes sociales con la que esperan que la modelo tolimense regrese al programa, después de su repentina salida.

18 Ene 2018 - 3:01am

La mejor apuesta del Canal 1 ha sido ‘Guerreros’, el programa más visto de su parrilla de programación y que entre sus participantes destacados estuvo la exseñorita Tolima, Dahian Lorena Muñoz Quiñones.

Este reality que inició el pasado 15 de enero con su tercera temporada, generó sorpresa al ver que entre sus integrantes ya no estaba la modelo ibaguereña y desde ese momento sus seguidores y televidentes volvieron tendencia la etiqueta ‘#VuelveDahian’ en todas las redes sociales.

Aunque los directivos del canal no confirmaron el por qué de su sorpresiva salida, también sus compañeros del programa han apoyado esta iniciativa que se impulsó desde sus mismas emisiones.

La polémica

La controversia de la mayoría de los que siguen este espacio televisivo se da porque, al parecer, nunca se explicó el motivo que originó la salida de la modelo pijao, y que en su reemplazo ingresó Laura González, exparticipante de la más reciente temporada de ‘Protagonistas’, reality que se emitió por RCN Televisión.

Esta redacción intentó comunicarse con Dahian, pero ella también se abstuvo de referirse a su salida y mencionó: “Yo solo puedo decir que me siento muy feliz de que la gente me esté apoyando, yo sabía que cuando no me vieran en el programa se iban a extrañar, pero de verdad no me imaginé que me quisieran tanto en cada rincón del país”.

Sobre el programa

‘Cobras vs. Leones’ es el nombre para esta nueva edición en la que 12 guerreros se enfrentan, para demostrar que las luchas pueden ser de habilidades físicas y mentales.

En esta nueva versión se acabó la competencia de géneros y empezó la defensa de la camiseta. Se crearon equipos mixtos, lo que hará que los aliados pasan a ser rivales. Los retos tendrán más pruebas físicas, serán mucho más provocadores y los mejores juegos de las temporadas anteriores se mantendrán para evaluar el desempeño de los equipos combinados.

Este reality es presentado por los esposos Cristina Hurtado y Josse Narváez, y es emitido de lunes a viernes a las 6 de la tarde.

Frase

"Se me salen las lágrimas de ver todo el apoyo que la gente me está brindando", Dahian Muñoz.