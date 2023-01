Intranquilidad por ‘ola’ de hurtos en poblaciones del norte del Tolima: tanto en zonas rurales como urbanas

Contenido Exclusivo

Diferentes hechos de inseguridad se han registrado en municipios del norte del Tolima, por ejemplo, en Fresno, el domingo tres personas resultaron heridas con arma de fuego en hechos aislados, además, en vías intermunicipales de Palocabildo se reportan robos, mientras que en Casabianca hay preocupación por los atracos que ocurren en el centro poblado San Jerónimo.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el mandatario de los fresnenses Alexander Mejía, explicó que se vienen adelantado consejos de seguridad periódicamente, con el fin de evaluar los avances y las problemáticas que se mantienen, agregó que lamentablemente la delincuencia se mantiene en diferentes sectores.

Justamente, tras la situación del fin de semana, el lunes en la tarde se adelantó el segundo consejo de seguridad extraordinario del año allí se acordaron varias medidas como intensificar los patrullajes, aumentar la presencia de la Policía y el Ejército, “pero sobre todo trabajar articuladamente con el objetivo de poder cubrir la parte urbana y rural de nuestro municipio”, precisó el Alcalde.

Adicionalmente, desde la Administración municipal se revisará el alumbrado público para identificar las áreas que están en penumbras, igualmente, el funcionamiento de las cámaras de seguridad y se buscarán estrategias para lograr que las personas denuncien oportunamente.

En cuanto a los corredores que conectan con veredas o municipios vecinos, explicó que ante la complejidad del territorio, el llamado es organizar grupos comunitarios para que emitan alertas a las autoridades sobre lo que ocurra, “que entre todas las personas hagamos un frente de seguridad y comencemos a avisarnos, ayudarnos por red de apoyo para poder dar cubrimiento y que la Fuerza Pública, al momento que lleguemos a solicitar de su presencia, pueda llegar”.

Con los hechos registrados, hay intranquilidad entre los productores de aguacate, guanábana, plátano, caña panelera, cacao y café, pues continuamente deben trasladarse hacia el casco urbano, por ello exigen mayor seguridad.

Ante el panorama, una petición es aumentar el pie de fuerza, el tema fue abordado en el consejo de seguridad, allí se analizó que es indispensable que el Municipio aporte los equipos para poder crear un nuevo cuadrante con los hombres que asigne la Policía, “si no tenemos la moto, el radioteléfono, las herramientas necesarias, no se vuelve operativa esa parte. Entonces los estamos evaluando, con el objetivo si podemos o no, cubrir la dotación que requiere la policía para que nos habiliten ese nuevo cuadrante para Fresno”, precisó.

Lo que sucede en Palocabildo

La población se caracteriza por su tranquilidad, sin embargo, durante las últimas semanas se evidenciaron hechos en la vía San Felipe – Falan – Palocabildo y en el casco urbano de la población.

El mandatario Nelson Gómez indicó que busca con el Gobierno departamental organizar un consejo de seguridad en el que se analice en conjunto los acontecimientos de las tres poblaciones norteñas, asimismo, hizo referencia a que solicitará “refuerzo de Policía y Ejército, nos han ayudado bastante, pero esta vez requerimos un poco más de ayuda para garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestros paisanos”, expresó.

Gómez indicó que recientemente le reportaron el robo de una moto y celulares a unos jóvenes que se movilizaban entre San Felipe y Falan, también, hubo un intento de atraco a un conocido comerciante por esta misma vía que se caracteriza por ser solitaria y de estar rodeada de potreros.

Se suma el hurto de una moto en la vereda Muleros jurisdicción de Palocabildo; lo curioso de este hecho es que los asaltantes, al parecer, la incineraron 200 metros más adelante de donde fue extraída.

“Nadie dice nada, nadie vio nada desafortunadamente. En Fresno conocemos de varios hechos delictivos en el casco urbano y las veredas, son hechos que lamentamos como mandatarios, pero más que lamentar tenemos que convocar a consejo de seguridad para darle solución pronta y efectiva”.

Otro de los sectores vulnerables es la conexión Palocabildo – Fresno, específicamente, por el sector del puente.

Sin cámaras de seguridad

De otro lado, la mandataria de Casabianca, Yineth Cifuentes, comentó que su municipio no cuenta con cámaras de seguridad en funcionamiento, llamó la atención sobre el centro poblado San Jerónimo, lugar en donde se registran atracos a comerciantes, compradores de café o dueños de supermercados, “no tenemos ni policía, ni cámaras para evitar todo esto”. Los robos, al parecer, aumentan los domingos, día de mercado.

La Alcaldesa indicó que en el marco de las festividades de fin de año llegó un refuerzo temporal de 10 unidades policiales y ante las actuales circunstancias buscará gestionar con la Secretaría del Interior del Departamento la permanencia en su municipio de al menos cuatro de esas unidades.

