ABC para hacer ejercicio al aire libre en días soleados

Las actividades al aire libre pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser peligrosas si no cuida su cuerpo durante el proceso. Es por eso que con este ABC logrará disfrutar de sus entrenamientos, incluso con los 28 grados de calor en promedio que en ocasiones hay en la ciudad.



El calor y la humedad que en algunos días se llega a alcanzar (28 grados en promedio) sin duda pueden poner a prueba sus planes de ejercicio.

Si bien puede tener la opción de trasladar sus planes de entrenamiento al interior, a un espacio con aire acondicionado, esa no es la única forma de mantenerse fresco durante los entrenamientos en climas cálidos.

Con un poco de planificación y precauciones, puede hacer ejercicio al aire libre de manera segura en los días calurosos.

Expertos aseguran que lo primero es que comience por comprender cómo el calor (el calor que lo rodea y que usted produce) afecta su cuerpo.

A continuación, un ABC para que no se pierda de sus entrenamientos, incluso si está haciendo mucho sol.

ABC para hacer ejercicio al aire libre

El entrenador Luis Mejía le ofrece sus consejos para hacer ejercicio al aire libre durante los días soleados:

A. Deje que su cuerpo se aclimate al calor. No importa su nivel de condición física, todos necesitan tiempo para aclimatarse al calor. No hacerlo es en realidad un factor de riesgo de enfermedades relacionadas con el calor (al igual que la mala condición física y el ejercicio extenuante), según un estudio publicado en abril de 2019 en la revista American Family Physician.

B. No se olvide de la hidratación previa al entrenamiento. Mantenerse hidratado es clave sin importar la época del año, pero es aún más importante durante las condiciones de calor. Si es posible, beba más agua dos o tres horas antes de hacer ejercicio. Además de las 125 onzas y 91 onzas de agua que hombres y mujeres, respectivamente, deben consumir diariamente seis mililitros de agua por kilogramo de masa corporal antes haciendo ejercicio. Una forma de saber si está hidratado es prestar atención al color de su orina (y si está orinando tanto como de costumbre). Si está hidratado, debería verse más claro que amarillo y debería estar orinando tanto como de costumbre.

C. Use ropa adecuada para el calor. Use ropa que permita que el calor escape de su cuerpo como ropa holgada y de colores claros, que son mejores para mantener el cuerpo fresco. Busque telas sintéticas que sean livianas y que absorban la humedad (así debe decirlo en la etiqueta).

D. Lleve protección solar. Unte el protector solar eligiendo uno con al menos un SPF de 15, y aplíquelo 30 minutos antes de salir. Vuelva a aplicar cada dos horas, según la pauta general, pero si está sudando, vuelva a aplicar cada hora.

E. Tenga en cuenta la calidad del aire. La calidad del aire afecta el intercambio de oxígeno en los pulmones, y las personas con asma y alergias tienen un mayor riesgo de tener complicaciones al hacer ejercicio con aire de mala calidad.

Dato

El calor afecta a todos de manera diferente debido a una variedad de factores (edad, genética, nivel de condición física, otros problemas de salud), pero ciertos grupos deben tomar precauciones adicionales como adultos mayores, quienes no suelen hacer ejercicio y con condiciones de salud preexistentes.